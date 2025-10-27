'మోర్త్' ప్రమాణాలతో 'హ్యామ్' రోడ్లు - రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు
రాష్ట్ర రోడ్లు-భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.10,547 కోట్లతో హ్యామ్ రోడ్లు - మరింత మన్నికతో రోడ్డు నిర్మాణం - ప్రతి 200 మీటర్ల చొప్పున 65 వేల డేటా పాయింట్లతో ట్రాఫిక్ సర్వే
Published : October 27, 2025 at 8:06 AM IST
Ham Roads In Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్మించిన రోడ్లతో అంత సాఫీగా ప్రయాణించలేము. రోడ్డు వేసిన సమయంలో బాగానే అనిపించినా, కొంతకాలంలోనే చాలా వరకు గుంతలు, గతుకులతో అధ్వాన్నంగా తయారవుతాయి. అదే జాతీయ రహదారుల్లో ప్రయాణం చాలా సాఫీగా సాగుతుంది. దీనికి కారణం ఆ రోడ్డు నిర్మాణంలోని నాణ్యత, నిర్మాణ సంస్థలు పాటించే ప్రమాణాలు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ నూతన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టుబోతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
మోర్త్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్మాణం : రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్న హ్యామ్ (హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్) రోడ్లను కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను అధికారులు నివేదికలో పొందుపరిచారు.
రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణం : రాష్ట్రంలో రోడ్లు - భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో 400 రోడ్లను 5,566 కిలోమీటర్ల మేర రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. అధికారులు హ్యామ్ రోడ్ల కోసం ప్రతి 200 మీటర్ల చొప్పున 65 వేల డేటా పాయింట్లను, 2,568 వీడియోలను సేకరించారు. మండల, జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్కు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులు ఆర్ అండ్ బీ శాఖ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ రహదారులపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు తిరిగుతున్నాయి. దీంతో మరింత మన్నికతో రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని భావిస్తోంది.
మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్స్ ప్రకారం : మోర్త్ నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా రోడ్డును ఏర్పాటు చేయాలంటే ట్రాఫిక్ సర్వేను చేపట్టి, దానికి అనుగుణంగా ఎన్ని వరుసల రహదారి అవసరమో గుర్తించాలి. ఒక వరుస రహదారి కోసం 5 ఎంఎస్ఏ (మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్స్), రెండు వరుసల రహదారి కోసం 10 ఎంఎస్ఏ, నాలుగు వరుసల రహదారి కోసం 15 ఎంఎస్ఏ ప్రకారం రోడ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ సర్వే ద్వారా ఎన్ని టన్నుల భారం పడుతుందో గుర్తించి ఎంఎస్ఏను నిర్ణయిస్తారు.
నూతన రోడ్లకు ట్రాఫిక్ సర్వే : హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (హ్యామ్) విధానంలో ఏర్పాటు చేయబోయే రోడ్లకు కూడా ట్రాఫిక్ సర్వేను నిర్వహించి 5, 10, 15 ఎంఎస్ఏలను గుర్తించారు. మోర్త్ నిర్మాణం దాదాపుగా డీబీఎం (డెన్స్ బిటుమినస్ మకాడమ్) పొర+బుటుమినస్ కాక్రీట్ (బీసీ) పొరతో కలిపి ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబోయే హ్యామ్ రహదారులకు ఇదే తరహా విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.
చాలా కాలం మన్నికతో : బిటుమనస్ కాంక్రీట్ పొరకు, కింది భాగంలో ఉన్న వాటర్ బౌండ్ మకాడమ్ పొరకు మధ్యలో డీబీఎం పొర ఉంటుంది. దీనిపైనే రోడ్డును వేస్తారు. ఇలా రోడ్డు వేస్తే చాలా కాలం ఆ రోడ్డు నాణ్యతతో ఉంటుంది. హ్యామ్ రోడ్లకు మోర్త్ నిబంధనలను అమలు చేయడం ద్వారా ఆ రహదారులు మన్నికతో ఉంటాయని అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
