'మోర్త్' ప్రమాణాలతో 'హ్యామ్'​ రోడ్లు -​ రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు

రాష్ట్ర రోడ్లు-భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.10,547 కోట్లతో హ్యామ్​ రోడ్లు - మరింత మన్నికతో రోడ్డు నిర్మాణం - ప్రతి 200 మీటర్ల చొప్పున 65 వేల డేటా పాయింట్లతో ట్రాఫిక్ సర్వే

Ham Roads In Telangana
Ham Roads In Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 8:06 AM IST

Ham Roads In Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్మించిన రోడ్లతో అంత సాఫీగా ప్రయాణించలేము. రోడ్డు వేసిన సమయంలో బాగానే అనిపించినా, కొంతకాలంలోనే చాలా వరకు గుంతలు, గతుకులతో అధ్వాన్నంగా తయారవుతాయి. అదే జాతీయ రహదారుల్లో ప్రయాణం చాలా సాఫీగా సాగుతుంది. దీనికి కారణం ఆ రోడ్డు నిర్మాణంలోని నాణ్యత, నిర్మాణ సంస్థలు పాటించే ప్రమాణాలు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ నూతన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టుబోతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

మోర్త్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్మాణం : రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్న హ్యామ్​ (హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్) రోడ్లను కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను అధికారులు నివేదికలో పొందుపరిచారు.

రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణం : రాష్ట్రంలో రోడ్లు - భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో 400 రోడ్లను 5,566 కిలోమీటర్ల మేర రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. అధికారులు హ్యామ్​ రోడ్ల కోసం ప్రతి 200 మీటర్ల చొప్పున 65 వేల డేటా పాయింట్లను, 2,568 వీడియోలను సేకరించారు. మండల, జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్​కు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులు ఆర్ ​అండ్ ​బీ శాఖ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ రహదారులపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు తిరిగుతున్నాయి. దీంతో మరింత మన్నికతో రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని భావిస్తోంది.

మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్స్ ప్రకారం : మోర్త్ నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా రోడ్డును ఏర్పాటు చేయాలంటే ట్రాఫిక్ సర్వేను చేపట్టి, దానికి అనుగుణంగా ఎన్ని వరుసల రహదారి అవసరమో గుర్తించాలి. ఒక వరుస రహదారి కోసం 5 ఎంఎస్​ఏ (మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్స్), రెండు వరుసల రహదారి కోసం 10 ఎంఎస్​ఏ, నాలుగు వరుసల రహదారి కోసం 15 ఎంఎస్​ఏ ప్రకారం రోడ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ సర్వే ద్వారా ఎన్ని టన్నుల భారం పడుతుందో గుర్తించి ఎంఎస్​ఏను నిర్ణయిస్తారు.

నూతన రోడ్లకు ట్రాఫిక్ సర్వే : హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్​ (హ్యామ్​) విధానంలో ఏర్పాటు చేయబోయే రోడ్లకు కూడా ట్రాఫిక్ సర్వేను నిర్వహించి 5, 10, 15 ఎంఎస్​ఏలను గుర్తించారు. మోర్త్ నిర్మాణం దాదాపుగా డీబీఎం (డెన్స్ బిటుమినస్ మకాడమ్) పొర+బుటుమినస్ కాక్రీట్ (బీసీ) పొరతో కలిపి ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబోయే హ్యామ్​ రహదారులకు ఇదే తరహా విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.

చాలా కాలం మన్నికతో : బిటుమనస్ కాంక్రీట్ పొరకు, కింది భాగంలో ఉన్న వాటర్ బౌండ్ మకాడమ్ పొరకు మధ్యలో డీబీఎం పొర ఉంటుంది. దీనిపైనే రోడ్డును వేస్తారు. ఇలా రోడ్డు వేస్తే చాలా కాలం ఆ రోడ్డు నాణ్యతతో ఉంటుంది. హ్యామ్​ రోడ్లకు మోర్త్ నిబంధనలను అమలు చేయడం ద్వారా ఆ రహదారులు మన్నికతో ఉంటాయని అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

