పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ప్రభుత్వం

పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ప్రభుత్వం - పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలు తరలించే యత్నం చేస్తున్నారని పిటిషన్
Published : December 16, 2025 at 2:09 PM IST
Polavaram-Nallamala Sagar Project : పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశ్రయించింది. పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలు తరలించే యత్నం చేస్తున్నారని పిటిషన్లో పేర్కొంది. బచావత్ ట్రైబ్యునల్ తీర్పుకు విరుద్ధంగా జలాలు తరలించే యత్నమని పిటిషన్లో తెలిపారు. ప్రాజెక్టుపై తదుపరి ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.