పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ప్రభుత్వం

పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ప్రభుత్వం - పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలు తరలించే యత్నం చేస్తున్నారని పిటిషన్

supreme court
supreme court (ETV)
Published : December 16, 2025 at 2:09 PM IST

Polavaram-Nallamala Sagar Project : పోలవరం-నల్లమలసాగర్​ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశ్రయించింది. పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలు తరలించే యత్నం చేస్తున్నారని పిటిషన్​లో పేర్కొంది. బచావత్​ ట్రైబ్యునల్​ తీర్పుకు విరుద్ధంగా జలాలు తరలించే యత్నమని పిటిషన్​లో తెలిపారు. ప్రాజెక్టుపై తదుపరి ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.

POLAVARAM NALLAMALA SAGAR PROJECT
SUPREME COURT OF INDIA
POLAVARAM AND NALLAMALA SAGAR

