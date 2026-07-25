ETV Bharat / state

'ధరణి' అక్రమాల నిగ్గుతేల్చేందుకు రంగంలోకి దిగిన సర్కార్​ - 'సెట్'కు విస్తృతాధికారాలు

ధరణి టెండర్‌ నుంచి లావాదేవీల వరకు విచారణకు సర్కారు ఆదేశం - ధరణి ఏర్పాటు యాజమాన్యం మార్పులపై విచారణ - అక్రమాల నిగ్గు తేల్చేందుకు "సెట్‌"కు అధికారాలు - చారుసిన్హా ఛైర్మన్‌గా కమిటీ ఏర్పాటు

SET probe into Dharani irregularities
SET probe into Dharani irregularities (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SET probe into Dharani irregularities : సాగు భూముల లావాదేవీల పోర్టల్‌ ధరణిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక విచారణ కమిటీకి విస్తృత అధికారాలు అప్పగించింది. ధరణి పోర్టల్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ రూపకల్పన నుంచి టెండర్‌ ప్రకటన, బిడ్‌ల దాఖలు, నిర్వహణదారుడి ఎంపిక, పోర్టల్‌లో లావాదేవీలు, పోర్టల్‌ వెలుపల జరిగిన అనుమానాస్పద ట్రాన్షాక్షన్ల నిగ్గు తేల్చే బాధ్యతలను అప్పగించింది. అవినీతి నిరోధక శాఖ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ చారు సిన్హా ఛైర్‌పర్సన్‌గా కమిటీని ఏర్పాటు చేయగా, ముగ్గురు ఐపీఎస్, ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులు సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎన్​ఐసీ (నేషనల్‌ ఇన్‌ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌)కు చెందిన టెక్నికల్‌ ఎక్స్‌పర్ట్‌ను కమిటీలో నియమించారు.

ధరణి పోర్టల్​లో అక్రమాలు నిగ్గు తేల్చేందుకు : ధరణి పోర్టల్‌లో భూ అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటికే ధరణిలో అక్రమాలకు సంబంధించి పలు వేదికలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్‌ జాతీయ నాయకులు పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. పోర్టల్‌ బాధ్యతలను ప్రైవేటు సంస్థ నుంచి తప్పించి ఎన్​ఐసీకి అప్పగించి భూ భారతిగా పేరు మార్చారు. భూ అక్రమాలను వెలికి తీసేందుకు ముందుగా ఫోరెన్సిక్, ఎక్స్​పర్ట్​ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి అక్రమాలపై ప్రాథమిక సమాచారాన్ని తీసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో భూ అక్రమాలు, ధరణి పోర్టల్‌ ఏర్పాటులో నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై చర్చించింది. అనంతరం సెట్‌ ఏర్పాటుపై తీర్మానించగా, శుక్రవారం టర్మ్స్‌ ఆఫ్‌ రిఫరెన్స్‌(టీఓఆర్)ను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది.

ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో లోపాలను, ఇతరత్రా అంశాలను సెట్‌ ముందుంచింది. వీటన్నింటిపై విచారణ చేపట్టి, ఆధార సహితంగా గుర్తించాలంది. 2020 అక్టోబరు 29న ధరణి పోర్టల్‌ ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ ఈ టెండర్‌ను పిలవగా బిడ్‌ల దాఖలు, వాటి మదింపు, టెండరు కేటాయింపు, డిజైన్, అభివృద్ధి, ఆపరేషన్‌ అండ్‌ మెయింటెనెన్స్‌కు సంబంధించి విధానపరమైన లోపాలున్నట్లు అనుమానాలున్నాయి. చట్టబద్ధంగా టెండర్‌ జరిగిందా? అనేదానిపై విచారణ చేపట్టనున్నారు. ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన సంస్థకు సంబంధించి అప్పట్లో దివాలాపరమైన ఆరోపణలొచ్చాయి. వీటి లోపాలకు సంబంధించి బాధ్యులను నిర్ధారించాలని ప్రత్యేక విచారణ కమిటీకి(సెట్) నిర్ధేశించారు. అదే సమయంలో సదరు సంస్థలోకి పెట్టుబడులు రాగా, ఆ వివరాలేవీ ఆర్బీఐ, సెబీ వద్ద నమోదు కాకపోవడం వంటి వాటిపైనా విచారించనున్నారు.

ఆ కోణంలో విచారణ : ధరణి పోర్టల్‌ నిర్వహణ సందర్భంగా అనధికారిక లావాదేవీలు, పోర్టల్‌ భద్రతకు భంగం కలిగించి సున్నితమైన భూ యాజమాన్య హక్కులకు నష్టం కలిగించి ఉంటారనే కోణంలో విచారించనున్నారు. పోర్టల్‌లో లావాదేవీల రుసుం చెల్లింపుల గేట్‌వేలో లోపాలుండటం, నిబంధనల ప్రకారం రుసుం ప్రభుత్వానికి జమ కాకపోవడం వంటి లోపాలు వెలుగు చూశాయి. ధరణి వెలుపల జరిగిన లావాదేవీలతో పలువురికి లబ్ధి చేకూరడం, అధికారిక పని గంటలు ముగిశాక కార్యాలయాల బయట లావాదేవీలు జరగడం, ఆడిటింగ్‌ లేకపోవడం, పోర్టల్‌లోకి లాగిన్‌ అయిన ఆధారాలేవీ లేకుండా చేసిన అంశాలపై విచారణ చేపట్టనున్నారు.

వీటన్నింటినీ పరిశీలించి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని విచారణ సంస్థలకు సెట్‌ సిఫార్సు చేయనుంది. విచారణ కమిటీకి అవసరమైన సహకారాన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు అందించాలని ఆదేశించింది. అవసరానికి అనుగుణంగా ఫోరెన్సిక్, టెక్నికల్‌ ఏజెన్సీలు డొమైన్‌ ఎక్స్‌పర్ట్‌ల సహకారం తీసుకునేందుకు వారిని నియమించుకునే అధికారాలను కల్పించింది. ఎప్పటికప్పుడు మధ్యంతర నివేదికలు అందజేయాలని, పోర్టల్‌ భద్రతకు సంబంధించి అవసరమైన సిఫార్సులు చేయాలని సెట్‌ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

చారు సిన్హా ఛైర్​పర్సన్​గా కమిటీ : పోర్టల్‌ అక్రమాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విచారణ కమిటీకి సీనియర్‌ ఐపీఎస్ అధికారి, ఏసీబీ డీజీ చారు సిన్హా ఛైర్‌పర్సన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. పోలీస్‌ శాఖ నుంచి ఐపీఎస్ అధికారులు కౌంటర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఎస్పీ సింధు శర్మ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీస్‌ ఎస్పీ హర్షవర్ధన్, ఐఏఎస్ అధికారులు తెలంగాణ ఇన్‌ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ సంయుక్త కార్యదర్శి అనుదీప్‌ దురిశెట్టి, భూ పరిపాలన విభాగానికి చెందిన సీఎంఆర్వో ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌ అపూర్వ్‌ చౌహాన్‌, ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పీవో మందా మకరంద్‌లు ఉన్నారు. నేషనల్‌ ఇన్‌ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌కు చెందిన ఓ సాంకేతిక నిపుణుడిని నియమించారు.

ధరణి అక్రమాలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం! - నేడో, రేపో మార్గదర్శకాలు జారీ

ధరణి డాక్యుమెంట్లపై విచారణ - ఆందోళనలో పలువురు తహసీల్దార్లు, డీటీలు

TAGGED:

DHARANI PORTAL IRREGULARITIES IN TG
ధరణి పోర్టల్​ అక్రమాలపై సెట్
SET PROBE INTO DHARANI ISSUES
GOVT GIVE EXTENSIVE POWERS TO SIT
DHARANI PORTAL IRREGULARITIES IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.