సాగునీటి నిర్వహణ డిజిటలైజేషన్ దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు - 'స్టేట్ వాటర్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్' ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
వరదలు, కరవు పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా - ఒకే వేదికపైకి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, చెరువుల పర్యవేక్షణ - సాగునీటి పంపిణీ, జలాశయాల నిర్వహణ, వరద నియంత్రణ
Published : August 8, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 11:46 AM IST
Presentation on W-Amrutham Scheme in Delhi : సాగునీటి రంగాన్ని పూర్తిగా డేటా, సాంకేతిక ఆధారిత వ్యవస్థగా మార్చి జలవనరుల నిర్వహణ మరింత సులభం చేసేందుకు నీటిపారుదలశాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. వరదల నుంచి కరవు వరకు చెరువులు మొదలు భారీ ఎత్తిపోతల పథకాల వరకు నీటినిర్వహణలో సమర్థత పెంచేలా డిజిటల్ విధానం రూపొందించనుంది. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా డబ్ల్యూ-అమృతం పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. నీటిపారుదలశాఖ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రతిపాదనలను ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు.
సాగునీటి నిర్వహణను పూర్తిగా డిజిటలైజేషన్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర జలశక్తిశాఖ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో నిర్వహించిన జాతీయ వర్క్షాప్లో “డబ్ల్యూ-అమృతం" పథకంపై రాష్ట్ర నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. డిజిటల్ విధానం ద్వారా వరదలు, కరవు పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేయడం మొదలు ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, చెరువుల పర్యవేక్షణ వంటివి ఒకే వేదికపైకి తీసుకురానున్నారు. కేవలం నీటి వివరాల సేకరణకే పరిమితం కాకుండా, ఆ సమాచారం ఆధారంగా సాగునీటి పంపిణీ, జలాశయాల నిర్వహణ, వరద నియంత్రణ, కరువు నిర్వహణలో శాస్త్రీయ నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
2021 నుంచి 2025 మధ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.35 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసిన ఇరిగేషన్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్, గోదావరి బేసిన్ డిజిటల్ ట్విన్ సిస్టమ్ను ఇందులో ఉపయోగించనున్నారు. వీటన్నింటినీ సమన్వయం చేస్తూ 'స్టేట్ వాటర్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్'ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఎన్డబ్ల్యూఐసీ ద్వారా రియల్ టైమ్ డేటా : తక్కువ సమయంలో వచ్చే వరదలను ముందుగానే గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే 'ఎర్లీ వార్నింగ్' సిస్టమ్ను డబ్ల్యూ-అమృతం పథకం కింద మరింత బలోపేతం చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 1,077 ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ల సమాచారాన్ని ఇరిగేషన్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్తో అనుసంధానిస్తారు. నేషనల్ వాటర్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్ ద్వారా రియల్ టైమ్ డేటా అందుబాటులోకి రానుంది. డ్యామ్ సేఫ్టీ చట్టానికి అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక వరద హెచ్చరిక ప్రోటోకాల్స్ రూపొందిస్తారు. లైడార్ సర్వేలు చేసి, హై రెజల్యూషన్ డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్స్, వరద ముంపు మ్యాపింగ్, ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ జోనింగ్ వంటి ఆధునిక వ్యవస్థలను కూడా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
సర్వే ద్వారా కెపాసిటీ కర్వ్లను సిద్ధం : రాష్ట్రంలో కోటి 25 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమిలో దాదాపు 75 లక్షల ఎకరాలు ఎత్తిపోతల పథకాలపై ఆధారపడి ఉంది. భారీ వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు గోదావరి బేసిన్లో విజయవంతమైన డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీని, కృష్ణా బేసిన్తో విస్తరించాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన. రాష్ట్రంలోని 44 వేల చిన్ననీటి వనరులు, చెరువుల నిర్వహణను కూడా డిజిటల్ పద్ధతిలో చేపట్టనున్నారు. మరోవైపు ప్రధాన జలాశయాల్లో పూడిక కారణంగా కోల్పోయిన నిల్వ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించేందుకు బాథిమెట్రిక్ సర్వే ద్వారా కెపాసిటీ కర్వ్లను సిద్ధం చేస్తారు. కాల్వల ద్వారా సాగునీటి పంపిణీని ఆధునిక సాంకేతికతతో నిర్వహించేందుకు శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టును పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంచుకున్నారు.
ప్రవాహం రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షణ : కాల్వల వద్ద వాటర్ లెవల్ సెన్సార్లు, ఫ్లో మీటర్లు, గేట్ పొజిషన్ సెన్సార్లు, సోలార్ ఆధారిత స్మార్ట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసి నీటి విడుదల, ప్రవాహం రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షిస్తారు. ఉపగ్రహాల సాయంతో ఆయకట్టు పంటల స్థితిని విశ్లేషిస్తూ ఇంజినీర్లకు ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహణ సూచనలు అందిస్తారు. వరదలే కాదు కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కూడా డబ్ల్యూ-అమృతం ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. భవిష్యత్తులో వాతావరణ మార్పులను అంచనా వేసి కరవు సంవత్సరాల్లో నీటి కేటాయింపులు, జలాశయాల నిర్వహణకు ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయనున్నారు.
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