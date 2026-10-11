కాళేశ్వరం బ్యారేజీల మరమ్మత్తులకు రూ.2,500 కోట్లు - వచ్చే నెలలో పనులు!
Kaleshwaram Project Repairs : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల పునరుద్ధరణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. బ్యారేజీల్లో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్యలు పరిష్కరించి తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధంచేస్తోంది.
Published : October 11, 2026 at 7:58 AM IST
Kaleshwaram Project Repairs : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ డిజైన్ల తయారీ కసరత్తు తుదిదశకు చేరుకొంది. అన్ని పరీక్షల ఫలితాలు రావడంతో డిజైన్లకి తుదిరూపు ఇచ్చి కేంద్ర జలసంఘం సాంకేతిక కమిటీ ముందు పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదం తర్వాత వచ్చే నెలలో పనులు ప్రారంభించాలన్న యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
రూ.2,500 కోట్ల వరకు ఖర్చు
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. మూడు బ్యారేజీల్లో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్యలు పరిష్కరించి తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. మూడు బ్యారేజీల మరమ్మత్తులకు సుమారు రూ.2,500 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఆనకట్టల సాంకేతిక పరీక్షల ఫలితాలు, భూగర్భ అధ్యయనాలు, నిపుణుల సూచనల మేరకు పునరుద్ధరణ డిజైన్లకి తుదిరూపును ఇచ్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు!
బ్యారేజీల పునరుద్ధరణలో భాగంగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను పటిష్ఠం చేయడం సహా కొత్తగా డయాఫ్రం వాల్ నిర్మించడం, స్టిల్లింగ్ బేసిన్లు విస్తరించడం వంటి ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. పునాదుల స్థిరత్వం, భూగర్భ పరిస్థితి, కాంక్రీట్ నిర్మాణాల పటిష్ఠతను సమగ్రంగా అంచనా వేసి మరమ్మత్తుల విధానాన్ని ఖరారు చేయనున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మేడిగడ్డ బ్యారేజీలోని 7వ బ్లాక్?
మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల వద్ద నిర్వహించిన అన్నిరకాల పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చినందున నిపుణుల సూచనలు, సాంకేతిక ప్రమాణాలకి అనుగుణంగా తుది ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మేడిగడ్డ బ్యారేజీలోని 7వ బ్లాక్ పునరుద్ధరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఏడోబ్లాక్ను పూర్తిగా తొలగించి తిరిగి నిర్మించడం ఒక ప్రతిపాదన కాగా దెబ్బతిన్న పియర్స్ తొలగించి, గేట్లు లేకుండా రాఫ్ట్ను పైవరకు పెంచే ప్రత్యామ్నాయాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఆ రెండు ప్రతిపాదనల్లో ఏది అనుకూలంగా ఉంటుంది? నిర్మాణ భద్రత, సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాలు, అంచనా వ్యయం పరంగా ఏది మెరుగ్గా ఉంటుందనే అంశాలపై అధ్యయనం చేసి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ప్రస్తుతం డిజైన్లకి తుదిరూపును ఇచ్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా ఆ కసరత్తు పూర్తైన తర్వాత సీడబ్ల్యూసీ సాంకేతిక కమిటీ పరిశీలించనుంది. కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదం పొందిన తర్వాతే మరమ్మత్తులకు సంబంధించిన పనులు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. డిజైన్ల అంశం కొలిక్కి వచ్చాక మరమ్మత్తులపై కేబినెట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. మొత్తం ప్రక్రియను అక్టోబర్లోగా పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే నెలలో మరమ్మత్తుల పనులు ప్రారంభించి వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి వీలైనంత వరకు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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