రాత్రి వేళా - రాబడి పెంచేలా - సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, నైట్‌ బజార్ల నిర్వహణ

వ్యూహాత్మక అభివృద్ధితో హైదరాబాద్‌ మరింత ముందుకు - రాత్రి వేళ ఆర్థిక కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థకు భరోసా - రానున్న 20 ఏళ్లలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, ప్రణాళికలపై నివేదిక సిద్ధం

Telangana Rising Vision 2047
Night Time Economy Policy for Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 8:11 AM IST

Night Time Economy Policy for Hyderabad : ప్రపంచ మార్కెట్‌ పోకడ మారుతోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌ లాంటి మెట్రో నగరాల్లో రాత్రి వేళల్లోనూ వాణిజ్య, ఉద్యోగ కార్యకలాపాలు జోరుగా ఊపందుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు, వ్యాపార సంస్థల్లో లక్షల మంది రాత్రింబవళ్లు పని చేస్తున్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుదలకు కీలకంగా మారుతున్నారు. విశ్వనగరంగా రూపాంతరం చెందుతున్న క్రమంలో జీఎస్‌డీపీలో హైదరాబాద్‌ చాలా కీలకం.

2047 సంవత్సరం నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఎకానమీగా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్న నేపథ్యంలో రాత్రివేళ ఆర్థిక (నైట్‌ టైం ఎకానమీ) కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థకు భరోసా కల్పించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహించే గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో సమర్పించే తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌-2047 నివేదికలో రానున్న 20 ఏళ్లలో ఎలాంటి వ్యూహాలు, ప్రణాళికలకు రూపకల్పన చేయాలనే అంశాలపై నివేదిక సిద్ధం చేసింది.

సరైన వ్యూహాలు, ప్రణాళికతో :

  • రాత్రివేళ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకునేందుకు పాలన, భద్రతాపరమైన అంశాలు, ప్రజా రవాణా ముఖ్యం. మెరుగైన పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, భద్రత, సేవల్లో సమన్వయం కోసం రియల్‌ టైం డ్యాష్‌బోర్డులు లాంటి వాటిని అందుబాటులోకి తేవాలి.
  • పౌరులు, టూరిస్టులు, మహిళా ఉద్యోగుల భద్రత కోసం పింక్‌ పెట్రోలింగ్, స్మార్ట్‌ లైటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ ఆధారిత నిఘా కీలకం. మెట్రో, ఆర్టీసీ, హెచ్‌ఎండీఏ డిపార్ట్​మెంట్​ల సమన్వయం, నాణ్యమైన ప్రైవేట్ ఈ-మొబిలిటీ ఆపరేటర్ల సేవలు ఉపయోగించుకోవడం అత్యవసరం.
  • నైట్​ టైమ్​ ఎకానమీలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం కీలకం. సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలు, రాష్ట్ర పండుగలు, హెరిటేజ్‌ వాక్‌ల నిర్వహణ, ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు వంటి వాటితో సందర్శకులను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా ఎంఎస్‌ఎంఈలకు మంచి భరోసా కల్పించాలి.

పర్యాటక రంగం పుంజుకోవడానికి ఊతమిచ్చేలా :

  • ప్రధానంగా పర్యాటక రంగానికి నైట్​ టైమ్​ ఎకానమీలో కీలక భాగస్వామ్యం కల్పించాలి. దానికి ఊతమిచ్చేలా హెల్త్, వెల్‌నెస్, ఆధ్యాత్మిక, హెరిటేజ్, ఎకో, థీమ్‌ తదితర విభాగాలను ఎక్కువగా విస్తరించాలి. రాష్ట్రమంతా ఏడాది పొడవునా టూరిస్టులను ఆకట్టుకునేలా, విభిన్న అనుభవాలను అందించేలా ప్రణాళికలు ఉండాలి.
  • వీటికి సంబంధించిన బుకింగ్‌లు, పర్మిషన్ల కోసం సింగిల్‌ విండో ప్లాట్‌ఫాంలను అందుబాటులోకి తేవాలి.
  • నాణ్యమైన పర్యాటక సేవలను అందించేలా స్థానిక కమ్యూనిటీలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. భద్రతతో కూడిన కియోస్క్‌లు, బహుభాషా హెల్ప్‌డెస్క్‌లు, స్మార్ట్‌ లైటింగ్, మహిళా మిత్ర నెట్‌వర్క్‌తో రక్షణాత్మక మహిళా పర్యాటక జోన్‌లను వసతులతో అభివృద్ధి చేయాలి. రాత్రిపూట పర్యాటకాన్ని విస్తరించేలా నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో నైట్‌ బజార్లు, ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్స్‌ నిర్వహణకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
  • బతుకమ్మ, బోనాలు, మేడారం జాతర, గోదావరి-కృష్ణా పుష్కరాలు వంటి వాటిని అంతర్జాతీయ పండగలుగా గుర్తించేలా నిర్వహించాలి. ఇక్కడి చేనేత, ఇతర ఉత్పత్తులకు మరింత బ్రాండింగ్‌ కల్పించాలి.

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్​ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో ఈ నెల 8, 9వ తేదీల్లో నిర్వహించ తలపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్తలను ఆహ్వానించి పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని చూస్తోంది.

డిసెంబర్ 9న తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ఏర్పాట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

