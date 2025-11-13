'కాళేశ్వరంపై కేసీఆర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.ఏడున్నర వేల కోట్ల నష్టం'
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో లోపాలపై ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తం విచారణ చేయించినట్లు హైకోర్టుకు తెలిపిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - కేసీఆర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ నష్టం - హైకోర్టుకు ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలు
Published : November 13, 2025 at 8:35 AM IST
TG Govt Files Counter-Argument in KCR Petition : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో లోపాలపై ప్రజాప్రయోజనాల నిమిత్తం విచారణ చేయించినట్లు హైకోర్టుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణలో విధాన, పరిపాలనా, ఆర్థికపరమైన అవకతవకలపై సదుద్దేశంతో జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసి విచారణ జరిపించినట్లు సర్కార్ నివేదించింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అక్రమాలను కమిషన్ నిర్ధారించిందని పేర్కొంది. ఆయన ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.ఏడున్నర వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని, కాంట్రాక్టర్లకు లబ్ధి చేకూర్చడానికి అంచనాలను పెంచారని కమిషన్ తేల్చిందని తెలిపింది. రాజకీయ ప్రతిష్ఠ దెబ్బ తీయడానికి కమిషన్ వేశారన్న కేసీఆర్ వాదనలో వాస్తవం లేదని ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన కౌంటర్లో స్పష్టం చేసింది.
ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయినందునే ప్రభుత్వం సదుద్దేశంతో విచారణ కమిషన్ వేసిందని హైకోర్టుకు తెలిపింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్పై సమష్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారని కేసీఆర్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోలేరని, మంత్రి మండలి ఆమోదం లేకుండా ప్రాజెక్టుకు పరిపాలనాపరమైన అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు నిర్ధారణ అయిందని తెలిపింది. రాజ్యాంగం ప్రకారమే కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. సాక్షుల క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కు అవకాశం కల్పించాలని కేసీఆర్ అడగలేదని, అందువల్ల ఇప్పుడు అభ్యంతరం తెలపడం చెల్లదంది. కమిషన్ ఎదుట విచారణకు కేసీఆర్ అభ్యంతరం తెలపకుండా స్వచ్ఛందంగా హాజరయ్యారని పేర్కొంది. ప్రజా ప్రయోజనాల్లో భాగమైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక, పరిపాలనాపరమైన లోపాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను అడ్డుకోడానికే పిటిషన్ ద్వారా కేసీఆర్ వ్యర్థ ప్రయత్నం చేస్తున్నారంది.
చట్ట ప్రకారం విచారణ జరిగిందన్న సర్కార్, సాక్షుల క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కు అవకాశం కల్పించాలని కేసీఆర్ అడగలేదని, ఇప్పుడు దానిపై అభ్యంతరం చెప్పడం చెల్లదంది. బ్యారేజీల నిర్మాణాల్లో అవకతవకలపై సీబీఐ దర్యాప్తు అనంతరం నేరం బయటపడుతుందని తెలిపింది. కేసీఆర్ పిటిషన్ను కొట్టివేసి, మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఎత్తివేయాలని కోరింది. ప్రభుత్వం తరపున నీటి పారుదల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా దాఖలు చేసిన కౌంటరులో పలు అంశాలను వెల్లడించారు. చట్ట ప్రకారం ఇచ్చిన నోటీసులకు సంబంధించిన హక్కులను వదులుకున్నందున, ఇప్పుడు వాటిని సవాల్ చేయడానికి వీల్లేదన్నారు. కమిషన్ ఏర్పాటుతో పాటు సెక్షన్ 8(B), 8(C)లపై ఎలాంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదన్నారు.
సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధం ఏంటి? : కేసీఆర్ అడిగిన పత్రాలను కమిషన్ అందజేసిన తరువాత, ఇప్పుడు సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధమని చెప్పడం సరికాదన్నారు. ఇది కేవలం నిజ నిర్ధారణ నివేదిక మాత్రమేనని, దీని ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదని కేసీఆర్ సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పును ప్రస్తావించారని, ప్రస్తుత కేసులో అందరినీ విచారించిన తరువాత కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం కేసీఆర్ను విచారణకు పిలిపించిందని కౌంటర్లో పేర్కొన్నారు. ఆయన విజ్ఞప్తి మేరకు ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్ చేపట్టగా, ఇప్పుడు తనకు వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వలేదనడం సరికాదన్నారు. కమిషన్ విచారణ ప్రక్రియలో చట్టపరమైన నిబంధనలన్నీ కేసీఆర్కు తెలుసని, అందువల్ల కమిషన్ చట్టంలోని సెక్షన్ 8B, 8C గురించి అవగాహన లేదని చెప్పడం, సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించాననడం సరికాదని ప్రభుత్వం కౌంటర్లో పేర్కొంది.
కేసీఆర్పై విచారణ తప్పనిసరి : బ్యారేజీల నిర్మాణంలో అవకతవకలకు కేసీఆర్ సహా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, ఐఏఎస్లు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు బాధ్యులని కమిషన్ తేల్చి చెప్పిందని కోర్టుకు సర్కార్ వెల్లడించింది. స్థలం, డిజైన్ ఎంపిక వంటి కీలక దశలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నందు వల్ల ఆయన పాత్రపై విచారణ తప్పనిసరని తెలిపింది. నిర్మాణంలో కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక, అంచనా సవరణలు, షరతుల్లో సడలింపులు దురుద్దేశపూరితమైనవేనన్న ప్రభుత్వం, అంచనా విలువ రూ.1,942.48 కోట్లు పెంచడం వల్ల కాంట్రాక్టర్లకు రూ.612.51 కోట్ల అయాచిత లబ్ధి కలిగిందని పేర్కొంది. దీన్ని వసూలు చేయాలని కమిషన్ సిఫారసు చేసిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.
మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఎత్తేయాలి : కమిషన్ విధి విధానాలను పిటిషనర్ సవాల్ చేయలేదన్న సర్కార్, మంత్రివర్గం అవగాహన నిమిత్తం నిర్వహించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లోని అంశాలు పత్రికల్లో రాగా, వాటి ఆధారంగా ఆరోపణలు చేయడం సబబు కాదంది. కమిషన్ విచారణ సందర్భంగా సెక్షన్ 8B, 8C గురించి అడగకుండా, ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ పిటిషన్ వేయడం చెల్లదని, పిటిషన్ను కొట్టేసి మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఎత్తేయాలని కౌంటర్లో రాహుల్బొజ్జా కోరారు.
జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను రద్దు చేయండి - హైకోర్టులో కేసీఆర్, హరీశ్రావు పిటిషన్లు
జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై చర్యలు శాసన సభలో చర్చించాకా, ముందా? - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు సూటిప్రశ్న