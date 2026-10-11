రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి - ఇక ప్రైమరీ స్కూళ్లలోనూ 'భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్' యూనిట్లు
Bharat Scouts And Guides In Telangana - రాష్ట్రంలో బీఎస్జీ యూనిట్లను పెంచేందుకు విద్యాశాఖ కసరత్తు చేస్తుంది. ఈ ఏడాది మొత్తం 3,253 పాఠశాలల్లో బీఎస్జీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
Published : October 11, 2026 at 12:53 PM IST
Bharat Scouts And Guides in Telangana : విద్యార్థుల్లో చిన్న వయస్సు నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు, సేవాభావం, క్రమశిక్షణను పెంపొందించే లక్ష్యంతో విద్యాశాఖ ఓ కొత్త ప్రణాళికతో ముందుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలోనే మొదటిసారిగా ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో 'భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్' యూనిట్లను ప్రవేశపెడుతోంది. గతంలో కేవలం ఉన్నత పాఠశాలలకే పరిమితమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి చిన్న వయస్సు విద్యార్థులకు కూడా విస్తరిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది మొత్తం 3,253 పాఠశాలల్లో బీఎస్జీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో 79 ప్రాథమిక పాఠశాలలు, 26 ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవల సమగ్ర శిక్ష, పీఎంశ్రీ పథకాల కింద రూ.22.27 కోట్లను మంజూరు చేసింది.
విద్యార్థులకు యూనిఫాం, బూట్లు
ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులను ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు. అలాగే యూనిఫాంలు, బూట్లు సమకూర్చడంతో పాటు ఇతర అవసరాలను తీర్చడానికి వినియోగిస్తారు. ఎంపిక చేసిన ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఈ నెలలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులను ఈ నెలాఖరులోగా గుర్తించి వారి యూనిఫాం, బూట్ల కొలతల వివరాలను జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు సమర్పించాలని విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయులను ఆదేశించింది.
ఏకంగా 3,253 పాఠశాలల్లో యూనిట్లు
గత విద్యా సంవత్సరంలో 824 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బీఎస్జీ యూనిట్లు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు. 2026-27 సంవత్సరానికి గానూ మరో 1,200 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వీటిని ప్రవేశపెట్టాలని మొదట లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏకంగా 3,253 పాఠశాలల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి అనుమతినిచ్చింది.
వీటిలో రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న పాఠశాలల్లో బీఎస్జీ యూనిట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రతి యూనిట్లో 11 నుంచి 17 ఏళ్ల వయస్సు గలవారు మొత్తం 32 మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. వీరిలో 16 మంది బాలురు, 16 మంది బాలికలు ఉంటారు. అలాగే కబ్స్, బుల్బుల్ యూనిట్లో 11 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 24 మంది ఉంటారు. ఈ యూనిట్లలో చేరే మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య లక్షకు చేరుకుంటుందని బీఎస్జీ రాష్ట్ర కమిషనర్ నవీన్ నికోలస్ తెలిపారు.
వెబ్సైట్ను ప్రారంభించిన గవర్నర్
గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా శనివారం బీఎస్జీ కోసం రూపొందించిన కొత్త వెబ్సైట్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర విభాగం కార్యదర్శి అయిన నవీన్ నికోలస్ రాష్ట్రంలోని సంస్థ కార్యకలాపాలు, పురోగతి గురించి గవర్నర్కు వివరించారు. గత ఏడాది 1,492 ప్రాంతాల్లో బీఎస్జీ యూనిట్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం 3,253 పాఠశాలల్లో కొత్త యూనిట్లను ప్రారంభిస్తున్నామని, దీనివల్ల ఇందులో పాల్గొనే విద్యార్థుల మొత్తం సంఖ్య 1.28 లక్షలకు చేరుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సింగరేణి సంస్థ రూ.2.50 కోట్లు మంజూరు
దోమల్గూడలోని బీఎస్జీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో సౌందర్యీకరణ, ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సహకరించారని పేర్కొన్నారు. దీనికోసం సింగరేణి సంస్థ తన సీఎస్ఆర్ పథకం కింద రూ. 2.50 కోట్లు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. కొంపల్లిలోని బీఎస్జీ శిక్షణా కేంద్రంలో పూర్తయిన అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించడానికి దోమల్గూడలో చేపట్టనున్న పనులకు శంకుస్థాపన చేయడానికి గవర్నర్ను ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి దాన కిషోర్ పాల్గొన్నారు.
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