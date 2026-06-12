హైదరాబాద్లో 15 వేల డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు - త్వరలో వారికి కేటాయింపు!
కొత్త లబ్ధిదారులతో పాటు ఎల్-2 జాబితాలో ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యం - రెండు జిల్లాల్లో కొత్తగా సర్వే - డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల కేటాయింపులో సర్కారు నిర్ణయం
Published : June 12, 2026 at 9:01 AM IST
Govt on 2BHK Houses in Greater Hyderabad : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో డబుల్ బెడ్రూంలలో కొన్ని నిర్మాణ దశలో ఉండటం, మరికొన్ని ఇళ్లలో లబ్ధిదారులు చేరడానికి ఆసక్తి చూపకపోవడం వంటి వాటి వల్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో 15 వేల రెండు పడక గదుల ఇళ్లు ఉన్నాయి. అయితే ఆయా గృహ సముదాయాలకు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్న అర్హులైన పేదవారికి ఆ ఇళ్లను కేటాయించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇందుకోసం అర్హులైన వారిని గుర్తించేందుకు రెవెన్యూ, హౌసింగ్ అధికారులు కొత్తగా సర్వే చేస్తున్నారు.
అందులో వారికి సొంత ఇల్లు లేకపోవడం, గతంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఇల్లు తీసుకోకపోవడం వంటి అంశాలను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. కొత్త లబ్ధిదారులతో పాటు ఎల్-2 జాబితాలో ఉన్న వారికి ఈ డబుల్ బెడ్రూంల ఇళ్లలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో 6 వేలకు పైగా ఇళ్లు నిర్మాణంలో ఉండగా, వాటిని ఈ నెలాఖరులోపు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇళ్లల్లో ఉండని వారికి ఆఖరి నోటీసులు : రెండు పడక గదుల ఇళ్లు మంజూరైనా, వాటిల్లో నివాసం ఉండని లబ్ధిదారులకు చివరిసారిగా నోటీసులు ఇవ్వాలని రెవెన్యూ, హౌసింగ్ అధికారులు నిర్ణయానికి వచ్చారు. నిర్ణీత గడువులోపు సంబంధిత లబ్ధిదారులు సమాధానం ఇవ్వని పక్షంలో వారి పేర్లు రద్దు చేసి, వారి స్థానంలో కొత్తగా అర్హులైన వారికి ఆ ఇళ్లను కేటాయించాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. మేడ్చల్ జిల్లాలోని గండిమైసమ్మ, దుండిగల్ ఫేజ్-2 ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న తీరును హౌసింగ్ ఎండీ గౌతమ్, మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ మనుచౌదరిలు పరిశీలించారు.
మినీ రైతుబజార్లు, దుకాణ సముదాయాల ఏర్పాటు : రెండు పడక గదుల ఇళ్లున్న ప్రాంతాల్లో అధికారులు మినీ రైతుబజార్లు, వివిధ దుకాణ సముదాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆయా సముదాయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న దుకాణాల్లో కొన్నింటిని అధికారులు ఇప్పటికే వేలం వేశారు. వాటిలో మినీ రైతుబజార్లను ఏర్పాటు చేయించనున్నట్లు తెలిపారు. మినీ రైతుబజార్లలో పౌర సరఫరాల శాఖ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి, ఉచితంగా రేషన్ బియ్యాన్ని సరఫరా చేయనున్నారు.
హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాల పరిరక్షణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇటీవల కొన్ని చోట్ల హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాల ఆక్రమణల ఘటనలో అధికారులపై చర్యలు తీసుకోగా ఇతర స్థలాల పైన అధికారులు నడుం బిగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర జిల్లాల్లోనూ హౌసింగ్ బోర్డుకు భారీగా ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి. అయితే హౌసింగ్ బోర్డుకు అసలు ఎక్కడెక్కడ భూములు ఉన్నాయి? వాటి విస్తీర్ణం ఎంత? ఏ సర్వే నంబరులో అవి ఉన్నాయి? ఎక్కడైనా ఆక్రమణ వివాదాలు ఉన్నాయా? అనే దానిపై అధికారులు డేటా తీస్తున్నారు.
ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీ కోసం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అల్ప, మధ్య ఆదాయ వర్గాల(ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీ)కు అపార్ట్మెంట్లను నిర్మించి ఫ్లాట్లను అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే క్యూర్ పరిధిలో లక్ష ఫ్లాట్లను నిర్మించి ఈ వర్గాలకు అందించాలని ప్లాన్ రూపొందించింది. బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాల కోసం హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాలపై ప్రభుత్వం కసరత్తును మొదలు పెట్టింది. వివిధ ప్రాంతాల్లో 0.3 గుంటల నుంచి 70 ఎకరాల వరకు స్థలాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐదు ఎకరాల లోపు, ఐదుకు పైగా ఉన్న భూముల వివరాలను జిల్లాల వారీగా విభజన చేశారు. ఇందులో ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న భూములు మొత్తం కలిపి 78.37 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. ఇందులో 65.87 ఎకరాలు సక్రమంగా ఉండగా మిగతావి కొంత వివాదాల్లో నడుస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వనపర్తి, మహబూబ్నగర్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, నిర్మల్ జిల్లాల్లో మొత్తం 59 ప్రాంతాల్లో హౌసింగ్ బోర్డు భూములు ఉన్నాయి. తాజాగా హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాలను విక్రయించిన ఘటన తెరపైకి రావడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్థలాలన్నింటి పైన అధికారులు సర్వే చేపట్టనున్నారు.
ఈ నెల చివరి నాటికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కేటాయింపులు పూర్తి : మంత్రి పొంగులేటి
ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక : మంత్రి పొంగులేటి