ఖమ్మం వెలుగుమట్ల బాధితులకు ఇంటి పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - 412 మందిని గుర్తింపు

బాధితులకు రేపు పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్న ఖమ్మం జిల్లా మంత్రులు భట్టి, తుమ్మల, పొంగులేటి - పేదలకు ఇంటిపట్టా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - 412 మందిని బాధితులుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం

ఖమ్మం కలెక్టరేట్‌లో బాధితులకు టోకెన్లు జారీ చేస్తున్న అధికారులు (ETV Bharat)
March 10, 2026

Indiramma Houses to the Velugumatla Victims in Khammam : ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలోని వెలుగుమట్లలో భూదాన్‌ భూమి నిర్వాసితుల సమస్య పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. వారికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. మొత్తం 750 నివాసాలు కూల్చి వేయగా సమగ్ర విచారణ జరిపి 412 మందిని అర్హులుగా తేల్చారు. బుధవారం రోజు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావుల చేతుల మీదుగా ఇంటి పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలు అందజేయనున్నారు.

అందుకోసం మంగళవారం సాయంత్రం ఖమ్మం కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో టోకెన్లు పంపిణి చేశారు. ఎక్కడి భూములను ఇస్తారనే సమాచారం అధికారులు ఇంకా ఇవ్వలేదు. అయితే చాలా మంది బాధితులకు టోకెన్లు తమకు ఇవ్వలేదని నిజమైన అర్హులకు అన్యాయం చేశారని కొందరు కన్నీటీ పర్యంతం అయ్యారు. అదనపు కలెక్టర్‌ టోకెన్లు రాని గుడిసె వాసుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. మళ్లీ దర్యాప్తు చేసి అర్హులైన వారికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కాగా పట్టాల కోసం టోకెన్లు తీసుకున్నవారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుండగా టోకెన్లు రాని వారు మాత్రం తీవ్రంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

