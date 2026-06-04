తెలంగాణలో పింఛన్లు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలోకే - ఆగస్టు నుంచే అమల్లోకి!
పింఛన్లను నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమచేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - చేయూత పింఛన్ల పంపిణీలో పారదర్శకత పెంచేందుకే - తెలంగాణలో 42 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు
Published : June 4, 2026 at 10:32 AM IST
Pension Money Deposit in Beneficiaries Bank Accounts in TG : చేయూత పెన్షన్ల పంపిణీలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు, అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇకపై లబ్ధిదారులకు పింఛను సొమ్మును నేరుగా వారి బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నగదు చెల్లింపుల విధానానికి స్వస్తి పలికి, పూర్తిగా డిజిటల్ విధానాన్ని అమలు చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. కొద్ది రోజుల క్రితం పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కొత్తగా మంజూరు చేసే పింఛన్లలో ఒంటరి మహిళలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధికారులకు సూచించారు. ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు, ఆధార్, సామాజిక, ఆర్థిక సర్వే డేటా ఆధారంగా పెన్షన్లను క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పారు.
అక్రమాలకు అడ్డుకుట్ట వేసేటట్లు : తెలంగాణవ్యాప్తంగా దాదాపు 42 లక్షల మంది వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులు, గీత, చేనేత కార్మికులు ఈ చేయూత పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. వీరిలో సగం మందికి ఇప్పటికే బ్యాంకుల ద్వారా పెన్షన్ అందుతుండగా, మిగిలిన వారికి గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు, బిల్ కలెక్టర్లు, పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా నగదు రూపంలో పంపిణీ జరుగుతోంది. అయితే, ఈ క్షేత్రస్థాయి నగదు పంపిణీలో పలు అక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందాయి. అంతేకాకుండా, పోస్టల్ ఆఫీసుల వద్ద లబ్ధిదారులు గంటల తరబడి క్యూలైన్ల మాదిరిగా నిలబడి అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.
ఏటీఎంలతో డ్రా చేసుకోవచ్చు : ఈ సమస్యలన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారంగా, నగదు రూపంలో పెన్షన్లు తీసుకుంటున్న వారందరికీ కొత్తగా పోస్టల్ బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిపించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ బాధ్యతను రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) తీసుకుంది. బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసిన సొమ్మును లబ్ధిదారులు తమకు వీలైనప్పుడు ఏటీఎంల ద్వారా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించేందుకు 'లైవ్ అథెంటికేషన్' ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. జూన్ నెలాఖరు నాటికి ఈ లబ్ధిదారుల నిర్ధారణ కార్యక్రమం పూర్తి కానుంది. అన్ని ప్రక్రియలు సజావుగా సాగితే, రాబోయే ఆగస్టు మాసం నుంచి పెన్షన్ డబ్బులు నేరుగా లబ్ధిదారుల వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకే బదిలీ కానున్నాయి. దీనివల్ల మధ్యవర్తుల బెడద తప్పడమే కాకుండా, నిజమైన పేదలకు సకాలంలో ప్రభుత్వ సాయం వేగంగా అందుతుంది.