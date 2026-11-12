ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో కొత్త ట్రెండ్ - ఇల్లు కట్టడానికి కేవలం 20 రోజులే!
Indiramma Houses in 20 Days : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా కేవలం 15 నుంచి 20 రోజుల్లోనే మోడల్ ఇంటిని నిర్మించారు. షాబాద్లో ఈ ఇంటిని ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య ప్రారంభించారు.
Published : November 12, 2026 at 4:17 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా ఇంటి నిర్మాణంలో వినూత్న ఆలోచనలను జోడిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ సమయంలో ఇళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మోడల్ ఇంటిని నిర్మించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండల కేంద్రంలో మోడల్ ఇందిరమ్మ ఇంటిని చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య ప్రారంభించారు. కాల్జన్ ఫామ్వర్క్ టెక్నాలజీ సహాయంతో కేవలం 15 నుంచి 20 రోజుల్లోనే ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసే విధంగా ఈ మోడల్ ఇంటిని రూపొందించారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోందని చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య తెలిపారు. కాల్జన్ సంస్థ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అదే రూ.5 లక్షలతోనే ఇంటిని నిర్మించి ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ఈ మోడల్ ఇంటిని పరిశీలించాలని కోరారు. ఈ టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పరిశీలన చేయాలని సూచించారు.
కాల్జన్, రాపిడ్ కాన్ అనే సంస్థలు సొంత టెక్నాలజీతో ఆధునిక పద్ధతిలో రంగారెడ్డిలోని షాబాద్లో మోడల్ ఇందిరమ్మ ఇంటిని నిర్మించడం జరిగింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పేదరికంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు ఇల్లు అందించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాయి - కాలె యాదయ్య, చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే
15 నుంచి 20 ఏళ్లు గ్యారెంటీ
ఆధునిక స్టీల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫామ్వర్క్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనాలో తమ సంస్థ ఇళ్లను నిర్మిస్తుందని కాల్జన్ యజమాని కార్తీక్ తెలిపారు. ఒక్కో ఇంటిని రూ.5 లక్షల వ్యయంతో 15 నుంచి 20 రోజుల్లో పూర్తి చేసి అందిస్తామన్నారు. నిర్మాణంలో ప్రత్యేక ఉత్పత్తులతోపాటు మోనోలిథిక్ కాంక్రీట్ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లు వివరించారు.
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