కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ పనుల రద్దు - నిర్లక్ష్యం ఖరీదు 3 వేల చెట్లు, రూ.300 కోట్ల ప్రజాధనం
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ పైవంతెనలు నిర్మించాలని మొదలు పెట్టిన పనులను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. దీని కారణంగా 3 వేల చెట్లు, రూ.300 కోట్లు వృథా అయ్యాయి. చెట్లను తొలగించిన విషయంలో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
Published : October 6, 2026 at 9:16 AM IST
KBR Park Project Cancelled : హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్కు ప్రాజెక్టు విషయంలో ప్రభుత్వం, అధికారుల నిర్లక్ష్యం తీరని నష్టాన్ని మిగిల్చిందని నగరవాసులు మండిపడుతున్నారు. గడిచిన ఆరు నెలల్లో పైవంతెనలు, అండర్పాస్ల కోసం ప్రభుత్వ అధికారులు పార్కు చుట్టూ ఏకంగా 3 వేల చెట్లను తొలగించారు. దీనిపై కోర్టుల్లో కేసులు కూడా నడుస్తున్నాయి. అభివృద్ధి పనుల కోసం చేపట్టిన అధ్యయనం, భూ పరీక్షలు, తవ్వకాలు, ఇతరత్రా పనులకు సుమారు ఇప్పటికే రూ.300 కోట్ల ఖర్చు చేశారు. ప్రాజెక్టు రద్దుతో ఇప్పుడు 3 వేల చెట్లు, రూ.300 కోట్లు బూడిదలో పోసిన పన్నీరు చందంగా తయారయ్యాయి.
ప్రజల ప్రయోజనం పట్టదా?
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ పై వంతెనలు కట్టాలని 2016లో గత బీఆర్ఎస్ సర్కారు పనులకు పూనుకుంది. పర్యావరణ ప్రేమికులు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్, కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో సర్కారు ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక డిజైన్లు మార్చి తక్కువ చెట్ల తొలగింపుతో పనులు చేపడుతున్నట్లు చెప్పింది. దీంతో మళ్లీ పర్యావరణ ప్రేమికులు, వాకర్స్ అసోసియేషన్లు కేసులు, పిటిషన్లు వేశాయి. సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం పార్కులోని చెట్ల తొలగింపునకు సంబంధించిన కేసు ఇప్పటికీ విచారణలో ఉంది.
మరోవైపు భూ సేకరణకు అవసరమైన ఆస్తుల సేకరణ అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. 90 శాతం మంది యజమానులు టీడీఆర్ బాండ్ల ద్వారా నష్ట పరిహారం తీసుకునేందుకు అయిష్టంగా ఉన్నారు. వారందరినీ ఒప్పించినా మొత్తం భూ సేకరణకే సుమారు రూ.1,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. అదే సమయంలో పార్క్ చుట్టూ వన్ వే విధానం విజయవంతం అయ్యింది. ఆయా కారణాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టును రద్దు చేసి, శాశ్వతంగా వన్ వే విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అయ్యేనా?
రద్దయిన ప్రాజెక్టుకు బదులుగా పంజాగుట్ట నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్టు వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మిస్తామని జీహెచ్ఎంసీ చెబుతోంది. ఈ నిర్ణయంపైనా పలు ప్రశ్నలు రేకెత్తుతున్నాయి. తవ్విన గుంతలు, కట్టిన పిల్లర్లను ఏం చేయాలో తెలియక కారిడార్ను నిర్మిస్తున్నారా? లేక కేవలం కాంట్రాక్టర్కు పని కల్పించడం కోసం చేపట్టాలనుకున్నారా? అని వాహనదారులు ప్రశ్నలతో విరుచుకుపడుతున్నారు.
'కేబీఆర్' ప్రాజెక్టు రద్దు - బదులుగా 6 లేన్లతో ఎలివేటెడ్ కారిడార్
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అమల్లోకి వన్వే ట్రాఫిక్ - ఇబ్బందులకు లోనవుతున్న వాహనదారులు