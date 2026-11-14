నేటి నుంచి అమల్లోకి గిగ్ వర్కర్ల చట్టం - 6 లక్షల మందికి ప్రభుత్వ భరోసా
Gig Workers Act in Telangana : తెలంగాణలో గిగ్ కార్మికుల చట్టం నేటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది. దీని ద్వారా గిగ్, ప్లాట్ఫాం కార్మికులకు చట్టపరమైన గుర్తింపు, సామాజిక భద్రత లభించనుంది.
Published : November 14, 2026 at 7:22 AM IST
గిగ్ కార్మికుల చట్టం నేడు అమల్లోకి రానుంది. ఇప్పటికే చట్టం రూపొందించడంతో పాటు విధివిధానాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేయగా, రాహుల్గాంధీ విడుదల చేయనున్నారు. అసంఘటిత రంగంలో పని చేస్తున్న డెలివరీ బాయ్స్, క్యాబ్ డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక నిధిని సర్కారు ఏర్పాటు చేయనుంది. దీని ద్వారా జీవిత, ప్రమాద బీమాతో పాటు ఇతర సామాజిక పథకాలను ప్రభుత్వం అందించనుంది.
గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వ నిర్ణయం
రాష్ట్రంలోని సుమారు 6 లక్షల మంది గిగ్ కార్మికుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీరి సామాజిక భద్రత కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ నిధి ద్వారా కార్మికులకు జీవిత బీమా, ప్రమాద, వైకల్య బీమాలతో పాటు ఆరోగ్య, మెటర్నిటీ ప్రయోజనాలు, వృద్ధాప్య భద్రత కల్పించనుంది. ఈ చట్టం అమలులో భాగంగా అగ్రిగేటర్లు, ప్లాట్ఫాం సంస్థలకు ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రతి కార్మికుడికి ఒక ప్రత్యేక ఐడీ నంబర్
సంస్థలు 45 రోజుల్లోగా బోర్డు వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. తమ వద్ద పని చేసే కార్మికుల వివరాలను సమర్పించడంతో పాటు, ప్రతి 3 నెలలకోసారి అప్డేట్ చేయాలి. కార్మికులు కూడా ఆన్లైన్లో లేదా మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా స్వయంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. నమోదైన ప్రతి కార్మికుడికి ఒక ప్రత్యేక ఐడీ నంబర్ కేటాయిస్తారు. దీని ద్వారా బోర్డు డ్యాష్బోర్డులో తమ చెల్లింపులు, సంక్షేమ నిధి జమ, పథకాల అర్హత వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవచ్చు. వేతనాల చెల్లింపుల్లో పారదర్శకతకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది.
గిగ్ వర్కర్ల చట్టంలోని ప్రధాన అంశాలు ఇవే
- గిగ్ వర్కర్ల చట్టం ప్రకారం కార్మికుడికి ఇచ్చే గౌరవ వేతనంలో 2 శాతాన్ని సంక్షేమ నిధి కింద బోర్డుకు జమ చేయాలి.
- ఈ భారాన్ని పూర్తిగా ప్లాట్ఫాం సంస్థలే భరించాలి.
- నిర్ణీత గడువులోగా లేదా గడువు ముగిసిన 10 రోజుల్లోగా వేతనాన్ని ఆధార్ లింక్ అయిన బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేయాలి.
- వేతనం, ఇన్సెంటివ్స్, మినహాయింపుల వివరాలను సులభంగా అర్థమయ్యే భాషలో డిజిటల్ స్టేట్మెంట్ రూపంలో అందించాలి.
- సంస్థలు ఇష్టానుసారం ఒప్పంద నియమావళిని మార్చడానికి వీల్లేదు.
- ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే 14 రోజుల ముందే నోటీస్ ఇవ్వాలి.
- సరైన కారణాలు చూపకుండా కార్మికుడిని తొలగించరాదు. తొలగించాల్సి వస్తే 7 రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి.
- విచారణ పూర్తయిన 7 రోజుల్లోగా తుది నిర్ణయం ప్రకటించాలి.
- నేరాలు, వేధింపులు, దాడులకు పాల్పడితే మాత్రం ఎలాంటి నోటీసు లేకుండానే తక్షణమే తొలగించే అధికారం సంస్థలకు ఉంటుంది.
- 100 మందికి పైగా కార్మికులు ఉన్న ప్రతి సంస్థ అంతర్గత వివాదాల పరిష్కార కమిటీని నియమించుకోవాలి.
- బోర్డు తరఫున ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారి ఉంటారు. అధికారి తీర్పుపై అభ్యంతరం ఉంటే డిప్యూటీ కమిషనర్ స్థాయి అధికారికి అప్పీలు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
- నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా, సంక్షేమ నిధికి చెల్లింపులు చేయడంలో విఫలమైనా ప్లాట్ఫాం సంస్థలపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.
- ప్రభుత్వం రూపొందించిన చట్టం, ఖరారు చేసిన విధివిధానాలు రాహుల్ గాందీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించిన అనంతరం అమల్లోకి రానున్నాయి.
సామాన్యుడిపై 'పెట్రో' బాదుడు - దుర్భరంగా మారిన గిగ్వర్కర్ల జీవితాలు