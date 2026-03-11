ETV Bharat / state

కుంభమేళాను తలపించేలా గోదావరి పుష్కరాలు - శాశ్వత ప్రాతిపదికన నిర్మాణాలు

2027 జూన్​ 26 నుంచి జులై 7 వరకు ఆది పుష్కరాలు నిర్వహణ - గోదావరి తీరం వెంట 96 ప్రాంతాల ఎంపిక - తెలంగాణ ఘనతను చాటేలా, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ఘనంగా ఏర్పాట్లు

Godavari Pushkaralu Arrangements In Telangana
Godavari Pushkaralu Arrangements In Telangana (ETV bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 9:40 AM IST

Godavari Pushkaralu Arrangements In Telangana : కుంభమేళాను తలపించేలా తెలంగాణలో అత్యంత వైభవంగా గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహిస్తామని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. పుష్కరాలను ఉద్దేశించి శాశ్వత ప్రాతిపదికన నిర్మాణాలు చేస్తామని చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్​)ను ఈ నెలఖరుకు పూర్తి చేస్తామని అన్నారు. గోదావరి పుష్కరాలను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మంగళవారం సచివాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది.

పుష్కరాలకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు : 2027 జూన్​ 26 నుంచి జులై 7 వరకు ఆది పుష్కరాలు, 2028 జులై 13 నుంచి 24 వరకు అంత్య పుష్కరాలు జరుగుతాయని మంత్రులు చెప్పారు. వీటిని ఘమంగా అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఈ పర్వదినాల్లో సుమారు 8 కోట్ల మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ ఘనతను చాటేలా, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని మంత్రులు పేర్కొన్నారు.

96 ప్రాంతాల ఎంపిక : ఈ సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రప్రభుత్వం సరస్వతి పుష్కరాలు, సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించిందని వెల్లడించారు. అదే రీతిలో గోదావరి పుష్కరాలను సైతం నిర్వహిస్తామని హామీఇచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించి వేద పండితులు ఆది, అంత్య పుష్కరాల తేదీలను ఖరారు చేశారు. వాటికి అనుగుణంగానే పనులు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గోదావరి ప్రవహించే జిల్లాల్లో అనేక దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిని అనుసంధానిస్తూ 96 ప్రాంతాలను పుష్కరాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి ఏర్పాట్లు చేస్తామని వెల్లిడించారు. వీటిలో ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం, భద్రాచలం, బాసర, కొండగట్టు ఆజనేయస్వామి దేవాలయం వంటి అనేక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలే కాకుండా మధ్యలో అనేక చిన్న దేవాలయాలూ ఉన్నాయి. ఈ నదీ తీరంలో వెలసిన అన్ని ఆలయాలకు చేరుకునేలా కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేసేందుకు రోడ్లు వేస్తామని వెల్లడించారు.

రద్దీకి తగ్గట్టు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : ఆయా ప్రాంతాల్లో గోదావరి తీరం వెంబడి స్నానాలకు అనుకూలంగా ఘాట్లు అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. దీనితో పాటు అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. వీటి అభివృద్ధికి రాష్ట్ర, జిల్లా ప్రణాళికలను ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఘాట్ల వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనికి తగ్గట్టు అత్యవసర మార్గాలు, వాహనాల పార్కింగ్​ స్థలాలు ఏర్పాట్లుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించామన్నారు.

పుష్కరాల నిర్వహణకు ప్రత్యేకాధికారి : గోదావరి తీరానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి పనుల్లో తొలిదశలో భాగంగా యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు చేపడుతున్నామన్నారు. వాటిలో అత్యంత రద్దీ కలిగిన తొమ్మిది ప్రాంతాలను టైర్​-1 కింద ఎంపిక చేశామని చెప్పారు. పుష్కరాల నిర్వహణకు ఓ ప్రత్యేకాధికారిని, శాఖల వారీగా నోడల్​ అధికారులను నియమిస్తామన్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో రోడ్ల నిర్మాణం, అభివృద్ధి కోసం ఎంత మేర నిధులు అవసరమో ఆర్థిక పరమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

" తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గోదావరి ప్రవహించే జిల్లాల్లో అనేక దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిని అనుసంధానిస్తూ 96 ప్రాంతాలను పుష్కరాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎంపికచేసి ఏర్పాట్లు చేస్తాం. నదీ తీరంలో వెలసిన అన్ని ఆలయాలకు చేరుకునేలా కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేసేందుకు రోడ్లు వేస్తాం. గోదావరి తీరం వెంబడి స్నానాలకు అనుకూలంగా ఘాట్లుతో పాటు అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేస్తాం. దీనికోసం అభివృద్ధికి రాష్ట్ర, జిల్లా ప్రణాళికలను ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నాం. ఘాట్ల వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనికి తగ్గట్టు అత్యవసర మార్గాలు, వాహనాల పార్కింగ్​ స్థలాలు ఏర్పాట్లుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాం." - మంత్రి వర్గం

కేబినెట్ సబ్​కమిటీలో సభ్యులు : ఈ మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్​బాబు అధ్యక్షత వహించారు. దీనిలో సభ్యులైన మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, కొండా సురేఖ, సీతక్క, కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్​కుమార్​, ప్రభుత్వ సలహాదారులు సుదర్శన్​రెడ్డి, వేణుగోపాల్​తో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

