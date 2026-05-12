చంచల్గూడ జైలులో ఒకరోజు గడిపే అవకాశం - కొత్తగా 'ఫీల్ ది జైల్'
చంచల్గూడలో జైలులో 'ఫీల్ ది జైల్' - కొత్తగా ప్రారంభించిన జైలు అధికారులు - ఆధునిక జైలు వ్యవస్థల పరిణామాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం - చట్టాల పట్ల గౌరవం, బాధ్యత పెంపొందించేలా రూపకల్పన
Published : May 12, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 7:27 PM IST
Chanchalguda Jail Museum : సాధారణంగా జైలు అనగానే ఇనుప కటకటాలు, కఠినమైన శిక్షలు, భయం గొలిపే వాతావరణం గుర్తొస్తాయి. కానీ నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, సాంకేతికతకు బానిసలైన వారికి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని రుచి చూడాలనుకునే వారికి హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడ కేంద్ర కారాగారం ఒక అనుభవ పాఠశాలగా నిలుస్తోంది. నిజాం కాలం నాటి ఈ చారిత్రక కట్టడం ఇప్పుడు కేవలం ఖైదీల నిలయమే కాదు, పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచే మ్యూజియంగా రూపాంతరం చెందింది.
పర్యాటకులు నేరుగా జైలు అనుభవాన్ని పొందేలా : నిజాం పరిపాలన కాలంలో సంగారెడ్డి జైలును నిర్మించారు. దాదాపు రెండు శతాబ్దాల పాటు ఖైదీల నిలయంగా ఉన్న సంగారెడ్డి జైల్లోని ఖైదీలను 2012లో కొత్త భవనానికి తరలించిన అనంతరం మ్యూజియంగా మార్చారు. తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ అక్కడే 2016లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 'ఫీల్ ది జైల్' అనే పథకాన్ని ప్రారంభించారు. పాత జైలులోని చారిత్రక వస్తువులను ప్రదర్శిస్తూనే, పర్యాటకులు నేరుగా జైలు అనుభవాన్ని పొందేలా తీర్చిదిద్దారు. కానీ పాత భవనం కావడంతో అక్కడ ఉన్న వస్తువులను హైదరాబాద్ తరలించి ప్రస్తుతం చంచల్ గూడా జైలులో నూతన ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియం, ఫీల్ ది జైల్ను తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్ల చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు.
మనిషికి గ్యాడ్జెట్ల ప్రపంచం నుంచి విముక్తి : స్మార్ట్ఫోన్లు, సామాజిక మాద్యంలో మోజులో పడి మనిషి తనను తాను మర్చిపోతున్న ఈ రోజుల్లో, చంచల్గూడ జైలు మ్యూజియం అద్భుతమైన డిజిటల్ డిటాక్స్ కేంద్రాన్ని తలపిస్తోంది. ఇక్కడ గడిపే సమయం మనిషికి గ్యాడ్జెట్ల ప్రపంచం నుంచి విముక్తి కలిగించి, ఏకాంతంలో తనను తాను సమీక్షించుకునేలా చేస్తుందని జైలు అధికారులు తెలిపారు. సందర్శకులు కేవలం మ్యూజియం చూడటమే కాకుండా ఖైదీలు ధరించే తెల్లటి ఖాదీ దుస్తులను ధరించవచ్చు. ఖైదీలు తినే సాధారణ భోజనాన్నే రుచి చూడవచ్చు. నిశ్శబ్దాన్ని, ఏకాంతాన్ని అనుభవిస్తూ గడపవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.
రోజంతా ఇలా గడపవచ్చు : ఫీల్ ది జైల్లోకి ప్రవేశించగానే ఒక జత ఖాదీ ఖైదీ దుస్తులు, స్టీల్ ప్లేట్, మగ్గు, పరుపు, దుప్పటి, సబ్బు, వ్యక్తిగత వస్తువుల కోసం లాకర్ సౌకర్యాన్ని పర్యాటకులకు అందజేస్తారు. ఖైదీగా ఉన్న సమయంలో అధికారులు సూచించిన పనులను తోటపని, క్లీనింగ్ వంటివి చేయాల్సి ఉంటుందని జైలు అధికారులు వెల్లడించారు. ఉదయం 6:00 గంటలకు నిద్రలేచి తర్వాత బ్యారక్ శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఉదయం 7:30 గంటలకు ఖైదీ మెనూ ప్రకారం అల్పాహారం (ఉప్మా/పులిహోర), టీ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఉదయం 10 గంటలకు జైలు ఆవరణలో శ్రమదానం చేపిస్తారు. మధ్యాహ్నం 1:00 జైలు భోజనం అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకోడానికి సమయం ఇస్తారు. రాత్రి 9:00 గంటలకు లైట్స్ ఆఫ్ నిద్ర పోవడానికి అవకాశం ఇస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జైళ్ల ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన : మ్యూజియంలో నిజాం కాలం నాటి బేడీలు, ఆయుధాలు, పాత రికార్డులతో పాటు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జైళ్ల ఛాయాచిత్రాలు ప్రదర్శనలో ఉంచారు. ఖైదీలు స్వయంగా తయారు చేసిన సబ్బులు, స్టీల్ వస్తువులను కూడా ఇక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు. చరిత్రను తెలుసుకోవడంతో పాటు, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం ఎలా ఉంటుందో అనుభవించాలనుకునే వారికి హైదరాబాద్ చంచల్ గూడాలో ఫీల్ ది జైల్, జైలు మ్యూజియం క్రమశిక్షణకు తీర్చే విధంగా ఉంటుందని జైలు అధికారులు వెల్లడించారు.
"సంగారెడ్డిలో జైలు మ్యూజియంపై ప్రజలకు కొంత అవగాహన ఉంది. కొవిడ్ తర్వాత దీనిని నిలిపివేశారు. ఈ జైలులో బయట అనుభవించే స్వేచ్ఛను కోల్పోతారు. ఫీల్ దీ జైల్కు వచ్చాక మీకు సంబంధించిన వస్తువులను అప్పగించాల్సి ఉంటుంది. జైలుకు సంబంధించిన వస్తువులను అందిస్తాం. జైలులో చేసే కార్యక్రమాలనే ఇక్కడ చేస్తాము. నిద్ర లేవడం, శుభ్రం చేయడం, వస్తువులన్నీ చంచల్ గూడ జైలు నుంచే పంపిస్తాం. టీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ను అందిస్తాం. కఠిన కారాగార శిక్ష పొందిన వారు జైలులో పని చేయాలి. ఖైదీ ఎలాంటి పని చేయాలని మేం నిర్ణయిస్తాం" - శివకుమార్, చంచల్గూడ జైల్ సూపరింటెండెంట్