'పల్నాడు వాటర్గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును వెంటనే ఆపండి' - కేంద్రజలశక్తి శాఖకు లేఖ రాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Telangana Letter On Palnadu Project : నాగార్జున సాగర్ సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పల్నాడు వాటర్గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు ఆపాలంటూ కేంద్రజలశక్తి శాఖ, కేఆర్ఎంబీకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేఖ రాసింది.
Published : November 19, 2026 at 10:39 AM IST
నాగార్జునసాగర్ జలాశయం సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు పనుల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విభజన చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి ప్రాజెక్టు పనులు చేస్తున్నారని, వెంటనే నిలువరించాలని కోరుతూ కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శికి రాష్ట్ర నీటిపారుదల ముఖ్యకార్యదర్శి శ్రీధర్ లేఖ రాశారు. ఇదే విషయమై కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు ఛైర్మన్కు కూడా లేఖను పంపారు.
పల్నాడ్ వాటర్గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం 150.45 మీటర్లు, 160, 170 మీటర్ల వద్ద ఓపెనింగ్స్ ఏర్పాటుచేయాలని ప్రతిపాదించారు. సాగర్ జలాశయం డెడ్ స్టోరేజ్ అయిన 155.48 మీటర్లు కాగా 150.45 మీటర్ల కంటే దిగువన ఇన్టేక్వెల్ ఉండటం పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇంతటి దిగువ స్థాయిలో ఇన్టేక్వెల్ నిర్మిస్తే రిజర్వాయర్ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదముందని లేఖలో పేర్కొంది. జలాశయ నిర్వహణ, నీటి నియంత్రణతోపాటు ఇప్పటికే ఉన్న నీటి కేటాయింపులపైనా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని తెలిపింది.
అదనపు నీటి కోసం అనుమతులు తీసుకోవాలి
ఈ అంశంపై కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు, సంబంధిత అధికారులు అధ్యయనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేఖలో కోరింది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇన్టేక్ వెల్స్, నీటి శుద్ధి కేంద్రాలు, జలాశయాలు, పైప్లైన్లు, ఓవర్హెడ్ ట్యాంకుల నిర్మాణ పనులు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే నాగార్జునసాగర్ కుడి కాలువ తాగునీటి అవసరాల కోసం ఏటా 2.84 టీఎంసీల నీటిని ఏపీ తరలిస్తోందని, అదనంగా తీసుకోవాలంటే కృష్ణా బోర్డు, అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతులు తప్పనిసరని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ప్రాజెక్ట్ పనులు నిలిపేయడంతోపాటు, నీటిని తరలించకుండా తక్షణమే ఆదేశాలు జారీచేయాలని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ, కేఆర్ఎంబీని కోరింది.
నీటి హక్కుల కోసం ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధం
మరోవైపు తెలంగాణకు కేటాయించిన నదీ జలాల్లో చుక్క నీరు కూడా వదులుకొనే ప్రసక్తే లేదని రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నీటి హక్కులను కాపాడుకొనేందుకు రాజీలేని పోరాటం చేస్తామని, అవసరమైతే ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధమన్నారు. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి 1.8 టీఎంసీల నీటిని తరలించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనపై ఇప్పటికే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపారు. గత పదేళ్లలో నీటిపారుదల రంగంపై రూ.1.83 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసినా కృష్ణా బేసిన్లో ఒక్క ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయలేని బీఆర్ఎస్కు ఆ ప్రాంత రైతుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని మంత్రి ధ్వజమెత్తారు.
రికార్డు స్థాయిలో నీటి వినియోగం
కృష్ణా నదీ జలాల వినియోగంపై బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి విమర్శించారు. కేంద్ర జల్జీవన్ పథకంలో భాగంగా 1.8 టీఎంసీల నీటిని తరలించేందుకు ఏపీ పనులు ప్రారంభించిందన్నారు. దీనిపై కేఆర్ఎంబీ, కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే తీవ్ర అభ్యంతరాలు తెలిపామన్నారు. నీటి పంపిణీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే, తెలంగాణ నీటి భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ఏపీ ప్రాజెక్టులను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బీఆర్ఎస్ హయాంలోని పదేళ్ల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా నది నుంచి 4,460 టీఎంసీలు తరలించుకుపోగా, తెలంగాణ కేవలం 1,993 టీఎంసీలు మాత్రమే వినియోగించుకున్నట్లు మంత్రి విమర్శించారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో తెలంగాణ కృష్ణా జలాల వినియోగం రికార్డు స్థాయికి చేరుకుందన్నారు. ప్రస్తుత జల సంవత్సరంలో అక్టోబర్ 30 నాటికి ఏపీ 98.16 టీఎంసీలు, తెలంగాణ 122.74 టీఎంసీలు వినియోగించుకుందని మంత్రి వెల్లడించారు.
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