మెట్రో ఫేజ్-2కు సత్వరమే అనుమతులివ్వండి - కేంద్రానికి రాష్ట్రప్రభుత్వం లేఖ
ఎల్అండ్టీతో కచ్చితమైన ఒప్పందం తప్పనిసరి - మెట్రో అధికారాలు ప్రభుత్వం చేతికి వస్తే తొలగనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలు - మెట్రో సెకండ్ ఫేజ్కు రుణాలు ఇవ్వడానికి అంగీకరించిన ఏడీబీ, జైకా
Published : May 6, 2026 at 8:42 AM IST
Hyderabad Metro Rail Phase Two : మెట్రోరైలు రెండో దశకు సంబంధించిన పనులను వేగవంతం చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్టులో వంద శాతం షేర్ల కొనుగోలు చేసి ప్రాజెక్టును గత నెల 30న ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుందని ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు కేంద్ర, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలు తొలిగిపోయాయి : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో కేంద్రం లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలు తొలగిపోయాయని, ఇప్పటికైనా మెట్రో రెండోదశ ఎ,బిలో ఏడు మార్గాల సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్)లను ఆమోదించాలని ఆ లేఖలో కోరారు. ఈ విషయాలపై మాట్లాడానికి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ ఖట్టర్ను బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు కలవాడానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. మెట్రో మొదటి దశను స్వాధీనం గురించి వివరించి, రెండోదశను తొందరగా ఆమోదించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున వినతిపత్రాన్ని ఆయన అందజేయనున్నారు. ఈ నెల 10న ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోది హైదరాబాద్కు రానున్నారు. మోదీ ఈ పర్యటలోనూ మెట్రో రెండోదశ, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఇతర విషయాలపై కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ప్రధానితో చర్చించనున్నారు.
ఎల్అండ్టీతో కచ్చితమైన ఒప్పందం : మెట్రోకు సంబంధించిన రెండోదశ ప్రతిపాదనలు, డీపీఆర్లను 2024 నవంబర్లో రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. అయితే మెట్రో రెండోదశ పనులలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యం ఉంది. మొదటి దశ ప్రాజెక్టును ప్రైవేటు కంపెనీ నిర్వహిస్తుంది. కేంద్ర మాత్రం మెట్రో రెండో దశ పూర్తిగా నిర్మించాలని భావిస్తుంది. అందుకని ఎల్అండ్టీతో కచ్చితమైన ఒప్పందం చేసుకోవాలని చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఎల్అండ్టీ నుంచి మెట్రో అధికారాలు ప్రభుత్వం చేతికి రావడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలన్నీ తొలిగిపోయాయి. దీంతో మెట్రో మొదటి దశ, రెండో దశ ప్రభుత్వం యాజమాన్యంలో ఉండనున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించడానికి అవసరమయ్యే రుణాలను ఇవ్వడానికి ఏడీబీ, జైకా వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు అంగీకరించినందుకు కేంద్ర అనుమతులు కీలకంగా మారాయి.
పార్టీ అగ్ర నేతలతోనూ కలవనున్న సీఎం : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర మంత్రులను కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలైన రాహుల్గాంధీ, మల్లిఖార్జున ఖర్గేలను కూడా కలిసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇటీవల కేరళ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ విజయం సాధించడంతో రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ కలిసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపే అవకాశముంది.
సెకండ్ ఫేజ్ 'ఏ' మార్గాలు
- నాగోల్ - శంషాబాద్ విమానాశ్రయం 36.8 కి.మీ
- రాయదుర్గం - కోకాపేట నియోపోలీసు 11.6 కి.మీ
- ఎంజీబీఎస్ - చాంద్రాయణగుట్ట 7.5 కి.మీ
- మియాపూర్ - పటాన్చెరు 13.4 కి.మీ
- ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్ 7.1 కి.మీ
రెండో దశ 'బీ' : ఈ దశలో పూర్తిగా 86.1 కిలోమీటర్ల నూతన మర్గాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. దీనిని మూడు కారిడార్లలో నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేందుకు రూ.19,579 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.3,524 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ. 5,874 కోట్లు. రూ. 9,398 కోట్ల రుణం తీసుకోనున్నారు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో రూ.783 కోట్లు సేకరించనున్నారు.
సెకండ్ ఫేజ్ 'బీ' మార్గాలు
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయం - ఫ్యూచర్ సిటీ 39.6 కి.మీ
- జేబీఎస్ - మేడ్చల్ 24.5 కి.మీ
- జేబీఎస్ - శామీర్పేట్ 22 కి.మీ
