ETV Bharat / state

డిజిటల్‌ చెల్లింపుల వివరాల సేకరణకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - రెవ్‌ వన్ పేరుతో ఏకీకృత పోర్టల్‌

ఆదాయం ఇచ్చే శాఖల మధ్య పరస్పర డేటా మార్పిడికి పోర్టల్‌ - రెవ్‌ వన్ పేరుతో ఏకీకృత పోర్టల్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్న సర్కార్‌ - పన్ను ఎగవేతను అడ్డుకొనేందుకు ప్రభుత్వ యత్నం

DIGITAL PAYMENTS DETAILS
DIGITAL PAYMENTS DETAILS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Govt On Digital Payments : డిజిటల్‌ చెల్లింపుల వివరాల సేకరణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు మొదలుపెట్టింది. చట్టం తీసుకురావడం కోసం అధ్యయనం చేయడానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఛైర్మన్‌గా కమిటీ నియమించింది. ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూర్చే శాఖల మధ్య పరస్పర డేటా మార్పిడి, పర్యవేక్షణ కోసం రెవ్‌ వన్ పేరుతో ఏకీకృత పోర్టల్‌ను త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయనుంది. వినోద పన్ను వసూలు చేయడానికి స్థానిక సంస్థలకు అవకాశం కల్పించడంపైనా సీఎస్‌ నేతృత్వంలోని కమిటీ సాధ్యసాధ్యాలను పరిశీలించనుంది.

సరికొత్తగా 'రెవ్‌ వన్‌' పోర్టల్ : ఆదాయ లీకేజీలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా కసరత్తు చేస్తోంది. ఎక్సైజ్, కమర్షియల్ టాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్లు తదితర శాఖల నుంచి రావాల్సిన ఆదాయానికి ఎక్కడ గండిపడుతుందనే అంశాన్ని కొంత కాలంగా ప్రభుత్వం నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. పూర్తి అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శ రామకృష్ణారావు నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం రిజిస్ట్రేషన్లు, వాణిజ్య పన్నులు, ఎక్సైజ్, రవాణా వంటి కీలక శాఖల వద్ద ఉన్న డేటా ఆయా శాఖలకే పరిమితమవుతోంది. ఈ కారణంగా ట్యాక్స్ చెల్లించకుండా తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని అరికట్టేందుకు సరికొత్తగా 'రెవ్‌ వన్‌' పోర్టల్ ద్వారా అన్ని శాఖల డేటాను పాన్ నంబర్ ఆధారంగా అనుసంధానించనున్నారు. యూనివర్సల్ ఏపీఐ విధానంలో ఈ వ్యవస్థను రూపొందించి రియల్ టైమ్ ప్రాతిపదికన డేటాను అనాలసిస్​ చేస్తారు.

డిజిటల్ లావాదేవీలపై నిఘా : గత మూడు నాలుగేళ్ల నుంచి అత్యధికంగా నగదు రహిత లావాదేవీలు పెరిగిన నేపథ్యంలో యూపీఐ, పీఓఎస్ వంటి డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా జరిగే బీ2సీ వ్యాపార విక్రయాల డేటాను సేకరించడంపై సర్కారు దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా రక్షణ చట్టం నిబంధనలను ఉల్లంఘించకుండా డిజిటల్ లావాదేవీలపై నిఘా పెట్టే అవకాశాలపై కమిటీ అధ్యయనం చేయనుంది. వినోద పన్నును పంచాయతీలు, మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లు వసూలు చేసే సాధ్యాసాధ్యాలపై కూడా ఈ కమిటీ క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేయనుంది.

సర్కారు ఖజానాకు అదనపు ఆదాయం : 101వ రాజ్యాంగ సవరణను పరిగణనలోకి తీసుకుని స్థానిక సంస్థలు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే అవకాశాలను కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనుసరిస్తున్న విధి విధానాలను అధ్యయనం చేసి తగిన సిఫార్సులు చేయనుంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో రెవెన్యూ, ఐటీ, ఆర్థిక, మున్సిపల్, రవాణా, గనులు, న్యాయ శాఖల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు సభ్యులుగా ఉంటారు. సాంకేతిక అవసరాల కోసం కన్సల్టెంట్లను నియమించుకునేందుకు కూడా కమిటీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. కమిటీ 30 రోజుల్లో ప్రాథమిక, 60 రోజుల్లోగా తుది నివేదికను సమర్పించనుంది. కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తే పన్నుల వసూళ్లలో పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా సర్కారు ఖజానాకు అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

TAGGED:

REV ONE UNIFIED PORTAL
EXCISE AND COMMERCIAL TAXES
DIGITAL PAYMENTS DETAILS
ENTERTAINMENT TAX IN TELANGANA
DIGITAL PAYMENTS DETAILS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.