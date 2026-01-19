ETV Bharat / state

జూనియర్ కళాశాలల్లో ఐఎఫ్​పీలను ఏర్పాటు చేయనున్న ప్రభుత్వం - ఇకపై జూనియర్ కళాశాలల్లో డిజిటల్ పాఠాలు, ఆన్​లైన్ తరగతులు - ఒక్కో కళాశాలకు నాలుగు ఐఎఫ్​పీ ప్యానెల్​లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం

January 19, 2026

Govt will be Setting up IFPS In Govt Junior Colleges : వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్(విద్యా సంవత్సరం) (2026-27) నుంచి ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలల తరగతి గదుల్లో సాంకేతిక హంగులు సంతరించుకోనున్నాయి. విద్యార్థులు, లెక్చరర్లు బహుళ విధాలుగా వినియోగించుకునే ఇంటరాక్టివ్‌ ఫ్లాట్‌ ప్యానెల్‌(ఐఎఫ్‌పీ)లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ (టీజీటీఎస్‌) ద్వారా టెండర్ల ప్రక్రియ కూడా దాదాపు పూర్తయింది. రాష్ట్రంలో 430 జూనియర్‌ కళాశాలలున్నాయి. ఇంటర్ ఫస్టియర్‌కు రెండు, సెకండియర్‌కు రెండు చొప్పున ఒక్కో కళాశాలకు నాలుగు ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్​ ప్యానెల్​లను ఏర్పాటు చేస్తామని ఇంటర్‌బోర్డు కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య వెల్లడించారు.

ఎందుకు ఈ ఐఎఫ్‌పీలు? : కరోనా విపత్తు తర్వాత విద్యారంగంలో సాంకేతికత క్రమంగా దూసుకొచ్చింది. క్లాస్​ రూంలలో కేవలం టీచర్ల బోధన మాత్రమే సరిపోదని, మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకునేందుకు డిజిటల్‌ రూపంలో విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలను అందించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 14 వేల ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్​ ప్యానెల్​లను మూడేళ్ల క్రితమే ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం(2025-26) నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యార్థులకు ఫిజిక్స్‌ వాలాతో పలు ప్రవేశ పరీక్షలకు ఆన్‌లైన్‌ కోచింగ్‌ను విద్యాశాఖ ప్రారంభించింది. దానికితోడు ఖాన్‌ అకాడమీతో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్​ వరకు సైన్స్, గణితం సబ్జెక్టులపై డిజిటల్‌ పాఠాలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వాటి కోసమే జూనియర్‌ కాలేజీలను ఐఎఫ్‌పీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవాలి? : మామూలుగా చూస్తే ఐఎఫ్‌పీలు తరగతిలో గ్రీన్‌బోర్డులు మాదిరిగానే ఉంటాయి. దానిలోపల ఓ టీవీ ఉంటుంది. అంటే అటు గ్రీన్‌బోర్డుగా, ఇటు టెలివిజన్​గా వాడుకోవచ్చు. అధ్యాపకులు తరగతి గదుల్లో బోర్డుపై రాస్తూ పాఠాలను చెప్పొచ్చు. కొన్ని క్లిష్టమైన పాఠ్యాంశాలను బాగా అర్థం చేసుకునేందుకు వీడియోల ద్వారా బోధించవచ్చు. అంతేకాదు రాష్ట్రంలోని వివిధ కళాశాలల్లో ఉన్న సబ్జెక్టు నిపుణులతో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అన్ని కాలేజీల విద్యార్థులకు పాఠాలను చెప్పించవచ్చు. దేశ, విదేశాల్లో స్థిరపడిన పూర్వ విద్యార్థులు సైతం ఇక్కడి విద్యార్థులతో మాట్లాడేందుకు అవకాశముంటుంది.

ఇవీ ఉపయోగాలు :

  • విద్యార్థులకు సులువుగా అర్థమయ్యేవిధంగా పాఠాలు బోధించవచ్చు
  • ఆయా సబ్జెక్టు నిపుణులతో పాఠాలు చెప్పేందుకు అవకాశం ఉంటుంది
  • విద్యార్థులతో విషయనిపుణులు ఆన్​లైన్​లో మాట్లాడేందుకు అవకాశం
  • మారుమూల ప్రాంతాల కళాశాలల్లోనూ అత్యాధునిక విద్యను అందించ్చొచ్చు
  • రాష్ట్రంలోని అన్ని కళాశాలలతో ఒకేసారి కనెక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది
  • ఆధునిక సాంకేతికత సాయంతో విద్యార్థులకు మరింత మెరుగైన బోధన

