విద్యార్థుల ఖాతాలోకే బోధన ఫీజు జమ - విద్యా సంవత్సరంలో హాజరు 70 శాతం తప్పనిసరి
ఇక నుంచి దరఖాస్తు అందిన నెల రోజుల్లో స్కాలర్ షిప్ మంజూరు - బ్యాంకు ఖాతాలోకి నేరుగా జమ - నగదు వచ్చాక వారం లోగా కాలేజీలో ఫీజు చెల్లించాలని నిబంధన
Published : June 5, 2026 at 10:48 AM IST
Money Directly Student Bank Account : తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగుల విద్యార్థులకు బోధన ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ చెల్లించడంలో కీలక నిర్ణయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరం 2026 - 27 నుంచి విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను కాలేజీల నుంచి సంక్షేమశాఖకు వెళ్లిన నెలరోజుల్లోనే వారి ఖాతాలో నగదు జమ చేయనుంది. ఇందులో ఫీజులు, ఉపకారవేతనాలు వేస్తారు.
విద్యార్థులకు షరతు పెట్టిన ప్రభుత్వం : ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఖాతాలో బోధన ఫీజులు జమ చేసిన వారం రోజుల్లోనే ఆ ఫీజును కళాశాలకు చెల్లించాలన్న షరతు పెట్టింది. లేకపోతే ప్రభుత్వం విద్యార్థి నుంచి మొత్తం ఫీజును రికవరీ చేసేలా నిబంధనలను చేసింది. దీనిద్వారా విద్యార్థులకు, కాలేజీల యాజమాన్యాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావిస్తోంది. పదో తరగతిలో, ఆధార్కార్డ్లో పేరు ఒకేలా ఉండాలి. అపుడే ఆధార్ ఆధారిత బ్యాంకు ఖాతాలో మాత్రమే నగదును జమ చేస్తారు.
విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి నగదు : ప్రభుత్వం 2025-27 నుంచి ఫీజులు విద్యా సంవత్సరం ముగిసేలోపు చెల్లించనుంది. అందుకోసం ప్రతి నెలా రూ.200 కోట్లు ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయనుంది. విద్యార్థులు సకాలంలో ఫీజులు చెల్లించడం కోసం ఇటీవల కాలంలో జారీ చేసిన జీవో నం.7కు అనుబంధంగా కొత్త జీవోను జారీ చేయనుంది. స్కాలర్షిప్ నోడల్ విభాగమైన ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ, అన్ని సంక్షేమశాఖల అధికారులతో సమావేశమైంది. ఈ దస్త్రానికి ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఆమోదం తెలిపారు.
సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. అయితే ముందు అప్లై చేసిన విద్యార్థులకే నిధుల విడుదలలో ప్రభుత్వం మొదటి ప్రాధాన్యత కల్పించేలా నిబంధనలు చేసింది. తెలంగాణలో ప్రవేశాలు జూన్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర సెట్లతో ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు ఆలస్యం కావడం, దరఖాస్తు ప్రక్రియలోనూ జాప్యం జరుగుతోంది.
ఫీజులు ఎలా విడుదలవుతాయంటే : విద్యార్థులు అప్లై చేయగానే ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయదు. ఆ అప్లికేషన్కు సంబంధించిన ఆధార్ ధ్రువీకరణ, కాలేజీ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ పూర్తయ్యి ఉండాలి. ఆన్లైన్లో సంబంధించిన జిల్లా సంక్షేమాధికారికి వెళ్లాలి. ఆ అధికారి వాటిని పరిశీలించి ఆమోదించిన తర్వాత నెల రోజుల్లోగా విద్యార్థికి సంబంధించిన ఫీజులు, స్కాలర్షిప్లు విడుదలవుతాయి. కేంద్ర ఉపకారవేతనాల నిబంధనల ఆధారంగా కొత్తగా ప్రవేశాలను నాలుగు కేటగిరీలుగా చేస్తారు. స్కాలర్షిప్లు ఇస్తారు. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ప్రవేశాలు పూర్తైన వారికి మరుసటి త్రైమాసికంలో అంటే జూలై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు అప్లికేషన్స్ తీసుకుని ఆమోదిస్తుంది. రెండో త్రైమాసికంలో పూర్తైన వాటికి మూడు, మూడులో పూర్తైన వారికి నాలుగో త్రైమాసికంలో ఫీజులు మంజూరు చేస్తుంది.
విద్యాశాఖ సమాచారం ఈ - పాస్తో అనుసంధానం : విద్యార్థుల ప్రవేశాలు ఒకవేళ జనవరి నుంచి మార్చి వరకు కొనసాగితే వారికి ఏడాదిలోగా మంజూరు చేసే విషయాన్ని పరిశీలించేలా నిబంధనలు చేర్చినట్లు తెలిసింది. కొన్నిసార్లు సెట్ వివరాలు సమయానికి అప్డేట్ కాకపోవడం వల్ల ప్రవేశాలు పూర్తయినప్పటికీ దరఖాస్తు చేయలేని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఇలాంటి అడ్డంకులన్నింటికీ చెక్ పెట్టడానికి విద్యాశాఖ సమాచారాన్ని ఈ - పాస్తో అనుసంధానం చేయనుంది. దీంతో విద్యార్థులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం సంక్షేమశాఖకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అపుడు దరఖాస్తులు వేగంగా పరిష్కరించేలా పోర్టల్లో మార్పులు చేయనుంది. అయితే విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థుల హాజరు కనీసంగా 70 శాతం ఉండాలన్న నిబంధన మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంది.
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