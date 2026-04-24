రూ.13,615 కోట్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఐఆర్ఎఫ్సీ ఓకే - వారం రోజుల్లో ప్రభుత్వం చేతికి మెట్రో
రూ.13,615 కోట్ల రుణం ఇవ్వడానికి ఐఆర్ఎఫ్సీ అంగీకారం - స్వాధీన ప్రక్రియపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోద ముద్ర - ఈ నెల 30 నాటికి మెట్రో రైలు ప్రభుత్వ పరం కావడానికి మార్గం సుగమం
Published : April 24, 2026 at 11:12 AM IST
Telangana Govt On Hyderabad Metro : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియలో కీలకమైన దాదాపు రూ.13,615 కోట్ల అప్పు ఇవ్వడానికి ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్సీ) అంగీకరించింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఒప్పందానికి, డాక్యుమెంట్కు కూడా తెలంగాణ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఈ నెల 30 నాటికి మెట్రో రైలు ప్రభుత్వం తీసుకోవడానికి మార్గం సుగమమైంది.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (పీపీపీ)లో చేపట్టిన హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ను ప్రస్తుతం ఎల్ అండ్ టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ నిర్మించి నిర్వహిస్తోంది. స్వాధీన ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉన్న పలు అంశాలు, కేబినెట్ సబ్కమిటీ చేసిన అనేక సిఫార్సులను గురువారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపారు. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ టేకోవర్కు సంబంధించి షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్, ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి లోన్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అండర్టేకింగ్ లేఖ, ప్రభుత్వ గ్యారంటీ తదితర అంశాలను కేబినెట్ మీటింగ్లో చర్చించారు.
20 ఏళ్ల కాలవ్యవధిలో చెల్లింపు : ఐఆర్ఎఫ్సీ ఇచ్చే దాదాపు రూ.13,615 కోట్ల అప్పును 20 ఏళ్ల కాలవ్యవధిలో మెట్రో రైలు తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ప్రభుత్వం కూడా పూచీకత్తు ఇవ్వడానికి అంగీకారం తెలిపింది. గతంలో ఐఆర్ఎఫ్సీ అంగీకరించిన రూ.12,750 కోట్ల రుణం కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని తాజాగా అంగీకరించింది. ఈ రుణాన్ని పొందడానికి ఐఆర్ఎఫ్సీ, హెచ్ఎంఆర్ఎల్, ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ మధ్య ట్రై పార్టీ ఒప్పందం చాలా అవసరం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్యారంటీకి సంబంధించి లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ కూడా అందించాలని ఐఆర్ఎఫ్సీ తెలిపింది. బడ్జెట్ మద్దతు కూడా ఉండాలని పేర్కొంటూ ఆ నిబంధనలను ఐఆర్ఎఫ్సీ ముసాయిదా టర్మ్షీట్స్లో పేర్కొంది. ఈ నిబంధనలను తొలగించాలని ప్రభుత్వం తరఫున హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ఎండీ కోరడంతో ఐఆర్ఎఫ్సీ పరిశీలించి అంగీకరించింది.
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫస్ట్ఫేజ్ను రూ.15 వేల కోట్ల వ్యయంతో(అప్పుతో కలిపి) ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ నుంచి ప్రభుత్వం తీసుకోడానికి నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో రూ.13 వేల కోట్ల అప్పులు, రూ.2 వేల కోట్ల ఈక్విటీ వాటా ఉంది. 100 శాతం ఈక్విటీ వాటాతో షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకు లావాదేవీలు జరిగే తేదీని ఈ నెల 30గా నిర్ణయించింది. ఐఆర్ఎఫ్ఎసీ లోన్ ఇవ్వగా మిగిలిన మొత్తాన్ని హెచ్ఎండీఏ ద్వారా సమకూర్చనున్నారు. ఈ మొత్తం తక్షణం అందజేస్తేనే గడువులోగా లావాదేవీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మంత్రివర్గంలో చర్చించారు.
ఏడాది పాటు ఎల్అండ్టీ ఉద్యోగుల కొనసాగింపు : మెట్రోస్వాధీనం తర్వాత నిర్వాహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ ఉద్యోగులు 115 మందిని ఏడాది పాటు కొనసాగించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు అయ్యే వేతనాల ఖర్చు రూ.24.3 కోట్లు హెచ్ఎంఆర్ఎల్ స్వయంగా భరించాలని నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ మెట్రో కార్యకలాపాలపై సూచనలు, సలహాల కోసం 6 నెలల కాలానికి ఎల్అండ్టీకి చెందిన సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫీసర్ స్థాయిలోని ఏడుగురి సేవలను పొందాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకు అయ్యే ఖర్చు ఎల్అండ్టీ భరించనుంది.
లావాదేవీ ముగింపు తేదీ (2026, ఏప్రిల్ 30) తర్వాత అంటే మే 1- జూన్ 1 మధ్య గడువు తీరే కమర్షియల్ పేపర్స్పై రూ.10.47 కోట్ల వడ్డీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరించాలని కేబినెట్ సబ్కమిటీ నిర్ణయించింది.
మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన సిఫార్సులు :
- ఎల్ అండ్ టీకి ప్రభుత్వం గతంలో రూ.900 కోట్ల వడ్డీలేని లోన్ను అందజేసింది. ఏప్రిల్ 30 నాటికి దీని నికర ప్రస్తుత విలువ(ఎన్పీవీ) రూ.366.92 కోట్లుగా ఉంది. మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ను టేకోవర్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించిన రూ.15 వేల కోట్ల నుంచి ఈ మొత్తాన్ని మినహాయించాలని కేబినెట్ సబ్కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ మూడు సూచనలు చేయగా, మొదటిదాని వైపు సబ్కమిటీ మొగ్గుచూపింది. గడువు తీరే వరకు ఎల్అండ్టీ అకౌంట్లో బకాయి లోన్గా కొనసాగించేందుకు నిర్ణయించింది.
- జీహెచ్ఎంసీకి చెల్లించాల్సిన ఆస్తి పన్ను బకాయిల విషయంలో ఎల్అండ్టీ నుంచి ఇండెమ్నిటీ అవసరం లేదని తెలిపింది.
- స్టాంప్లు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు బకాయిపడిన రూ.123.95 కోట్లు, కార్మికశాఖకు చెల్లించాల్సిన లేబర్ సెస్ రూ.163.74 కోట్లు, ఎస్పీడీసీఎల్కు కట్టాల్సిన టారిఫ్ బకాయిలు రూ.15.38 కోట్లు, జీహెచ్ఎంసీకి యాడ్స్ పన్నులకు సంబంధించి ఇవ్వాల్సిన రూ.75.15 కోట్లకు ఇండెమ్నిటీని ఎల్అండ్టీ నుంచి కచ్చితంగా తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది. పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసుల్లో ఎల్అండ్టీ ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి స్పెసిఫిక్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ తీసుకోవాలని చెప్పింది.
- చట్టపరమైన మార్పులతో వచ్చే క్లెయిమ్లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిన వెంటనే తదుపరి చర్యలు తీసుకునేలా కమిటీ చేసిన ప్రతిపాదనను కేబినెట్ సబ్కమిటీ అంగీకరించింది. రూ.254 కోట్ల సర్దుబాటు వ్యయ నిధి క్లెయిమ్లు, జీఎస్టీ క్లెయిమ్లు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
