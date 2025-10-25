ETV Bharat / state

కళకళలాడనున్న నగరాలు, పట్టణాలు - అభివృద్ధి కోసం రూ.2,780 కోట్లు విడుదల

మున్సిపాలిటీలకు నిధులు విడుదల చేయనున్న ప్రభుత్వం - రూ.2,780 కోట్ల విడుదలకు పచ్చజెండా - పనులకు వచ్చే నెలలోనే టెండర్లు

Telangana Government to Release Funds To Municipalities
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Telangana Government to Release Funds To Municipalities : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు మహర్దశ పట్టనుంది. ఇంతకాలం చిన్న చిన్న పనులు చేపట్టేందుకూ నిధులు లేక అల్లాడిన ఈ సంస్థలు, ఇక మీదట అభివృద్ధి పనులతో కళకళలాడనున్నాయి. వచ్చే సంవత్సరం మార్చి కల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల రూపురేఖలు మార్చాలన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఒకేసారి రూ.2,780 కోట్ల నిధుల విడుదలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నిధులు మంజూరు కావడం ఈ మధ్య కాలంలో ఇదే ప్రథమం.

ఒకేసారి రూ.2,780 కోట్లు విడుదల : రాజధాని హైదరాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణలోని అన్ని నగరాలు, పట్టణాలను గ్రోత్‌ హబ్‌లుగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి తరచూ నిర్దేశిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ రైజింగ్, విజన్‌-2047లలో భాగంగా వీటి రూపురేఖలు మార్చేయాలని, పెరుగుతున్న జనాభాకు తగ్గట్టుగా మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి పట్టుదలతో ఉన్నారు. కానీ, నిధుల కొరత కారణంగా గత కొంత కాలంగా పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధి పడకేసింది. చిన్న చిన్న పనులకూ నిధులు లేకపోవడంతో అధికారులు కూడా ఏమీచేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీన్ని చక్కదిద్దే ఉద్దేశంతోనే ఒకేసారి రూ.2,780 కోట్లు విడుదల చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఈ నిధులతో మొత్తం 138 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో 2,432 పనులు చేపడతారు.

మౌలిక వసతులకు లోటు రాకుండా : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోగా అంటే వచ్చే ఏడాది మార్చిలోగా ఈ నిధులతో చేపట్టిన పనులు అన్నీ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆయా పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పనులకు సంబంధించి అంచనాలు పూర్తి చేసి సిద్ధంగా ఉంచారు అధికారులు. ఇక వాటికి టెండర్లు పిలవడమే తరువాయి. వచ్చే నెలాఖరుకల్లా టెండర్ల ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేసి పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులు పట్టుదలతో ఉన్నారు. ప్రధానంగా తాగు, మురుగు నీటి పనులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. కనీస మౌలిక వసతులకు లోటు రాకుండా చూడాలన్నది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అందుకే వచ్చే వేసవి కాలానికి దృష్టిలో పెట్టుకొని తాగు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా చేపట్టాల్సిన పనులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అలానే చాలా పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అంతర్గత రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. యుద్ధప్రాతిపదికన వీటికి రిపేర్లు చేపట్టనున్నారు. శివార్లలోని చెరువులు, కుంటల్లో కాలుష్య నివారణ పనులు, 2 పడక గదుల ఇళ్లు నిర్మించిన ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక సదుపాయాలు, ప్రజలకు ఆహ్లాదం పంచేలా పార్కుల సుందరీకరణ పనులు కూడా అధికారులు చేపట్టనున్నారు.

ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దాలి : ఈ పనులన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నత స్థాయిలో పర్యవేక్షించనున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్‌ శాఖ సమీక్ష సమావేశంలో అభివృద్ధి పనుల గురించి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అందుకే టెండర్లు పిలవడం దగ్గర నుంచి పనులు పూర్తయ్యే వరకూ దశలవారీగా ఉన్నత అధికారులు వీటిని పర్యవేక్షించనున్నారు. అనుకున్న లక్ష్యంలోగా పనులు పూర్తిచేసి పట్టణ స్థానిక సంస్థలను ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

వీధులు చీకటిగా ఉండకూడదు - అవసరమైన ప్రతిచోటా లైటు వెలగాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

