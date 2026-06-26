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తెలంగాణ టూరిజానికి గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌ - ప్రతి కేంద్రానికి రూ.500 కోట్ల నిధులు

‘గ్లోబల్‌ స్టాండర్డ్‌ టూరిస్ట్‌ డెస్టినేషన్‌’ ప్రతిపాదనల్లో వికారాబాద్, నాగార్జునసాగర్, యాదగిరిగుట్ట - ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.500 కోట్లు మంజూరయ్యే అవకాశం - హైదరాబాద్‌కు దగ్గరలోనే మూడు ప్రాంతాలు

Global Standard Tourist Destination
GLOBAL STANDARD TOURIST DESTINATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 7:48 AM IST

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Telangana in Global Standard Tourist Destination Scheme : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గ్లోబల్‌ స్టాండర్డ్‌ టూరిస్ట్‌ డెస్టినేషన్‌ స్కీంతో తెలంగాణ టూరిజం రంగానికి భారీగా ఊతమిచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పథకానికి యాదగిరిగుట్ట, వికారాబాద్, నాగార్జునసాగర్​లోని ప్రాంతాలను ప్రతిపాదించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

జులై నెలలో జరిగే జాతీయ సదస్సులో టూరిజంలో భాగంగా ప్రతిపాదనల్ని సమర్పించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 50 పర్యాటక కేంద్రాలను ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది. ఎంపికైన ప్రతి కేంద్రానికి గరిష్ఠంగా రూ.500 కోట్ల నిధులు రానున్నాయి. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఎంపిక చేసిన మూడు ప్రాంతాలు కూడా రాజధాని హైదరాబాద్‌కు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి.

మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి : ఈ మూడూ కేంద్రం నిర్దేశించిన రోడ్డు సౌకర్యం, టూరిజం కెపాసిటీ, భవిష్యత్‌ పెట్టుబడులకు అవకాశాలుగా ఉన్నవే. హైదరాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ ఎయిర్​పోర్ట్ కూడా ఉన్నందున విదేశీ పర్యాటకులు రావడానికి సులువుగా ఉంటుంది. ఎంపికయ్యే ప్రతి పర్యాటక ప్రదేశానికి కేంద్రం ఇచ్చే రూ.500 కోట్లలో రూ.300 కోట్లు మంచినీరు, విద్యుత్, రహదారులు, మురుగునీటి వ్యవస్థ వంటి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి వినియోగించవచ్చు. మిగతా నిధులను ప్రత్యేక పర్యాటక నిర్వహణ సంస్థ ఏర్పాటుకు, సందర్శకులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ టూరిజం కార్పొరేషన్‌ ఎండీ గౌతమి తెలిపారు.

ఇవీ ప్రత్యేకతలు

  • వికారాబాద్‌ అడవులు : హైదరాబాద్‌కు సుమారు 75 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వికారాబాద్‌ ఆహ్లాదకరమైన ప్రకృతి అందాలకు నిలయం. అనంతగిరి కొండలు, ట్రెక్కింగ్‌ మార్గాలు, రైలు మార్గం, అటవీ ప్రాంతాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. నగర జీవనానికి దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో విశ్రాంతి కోరుకునే పర్యాటకులకు ఇది చాలా మంచి అనువైన కేంద్రం.
  • నాగార్జునసాగర్‌ : దేశంలోని అతిపెద్ద జలాశయాల్లో ఒకటి నాగార్జునసాగర్‌. దీనికి చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి పర్యాటక ఆకర్షణలు ఉండటం మరో ప్రత్యేకం. బుద్ధవనం, నాగార్జునకొండ బౌద్ధ వారసత్వం, భారీ డ్యామ్, బోటింగ్‌ పర్యాటకం ఇలా అభివృద్ధికి విస్తృతమైన అపార అవకాశాలున్నాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి సుమారు 155 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంది.
  • యాదగిరిగుట్ట : ఏటా భారీగా భక్తులు సందర్శించే శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రం భువనగిరి జిల్లాలో ఉంది. హైదరాబాద్‌కు సుమారు 60 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంది. రోడ్డు, రైలు మార్గాల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. భక్తుల సంఖ్య ఇటీవల ఒక్క రోజులోనే లక్ష దాటిన సందర్భం కూడా ఉంది. సాధారణంగా 2 నుంచి 4 గంటల్లో దర్శనం పూర్తి అవుతోంది.

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TAGGED:

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GLOBAL STANDARD TOURIST DESTINATION

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