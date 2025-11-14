మోడల్ స్కూల్స్లో కొత్తగా ఐదో తరగతి ప్రవేశాలు
పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రతిపాదన - గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్ స్కూల్స్ - కొత్తగా ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచన
Published : November 14, 2025 at 2:11 PM IST
New Fifth Grade in Model Schools : మోడల్ పాఠశాలల్లో కొత్తగా ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకనుగుణంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. ప్రస్తుతం వివిధ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాఖల పరిధిలోని గురుకుల పాఠశాలల్లో 5వ తరగతి నుంచే ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నారు. మోడల్ స్కూళ్లలో మాత్రం ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 194 పాఠశాలలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 పాఠశాలల్లో దాదాపు 1.15 లక్షల మంది విద్యార్థులున్నారు. అధిక శాతం మోడల్ స్కూళ్లకు తగినంత స్థలం ఉండటంతో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా సమస్య ఉండదని, సరికొత్తగా రెండు గదులు అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సంకేతాలకు అనుగుణంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనలు అందజేసింది.
ఒక్కో బడిలో రెండు సెక్షన్లలో 100 మందికి ప్రవేశం కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు. అంటే కొత్తగా 19,400 సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు బోధించేందుకు ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (టీజీటీలు), ఇంటర్కు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (పీజీటీలు)లు 2,745 మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెడితే ఒక్కో పాఠశాలకు ఇద్దరు చొప్పున సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు అవసరం. ఇలా వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపితే వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026-27) నుంచే కొత్త తరగతులు ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు.
అమలు సాధ్యమేనా? : మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రస్తుతం 100 మందికి మాత్రమే హాస్టల్ వసతి కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అందులోనూ బాలికలకే ఆ అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దూర ప్రాంతాల నుంచి బస్సులు, ఆటోల్లో రావడం పేద పిల్లలకే ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఐదో తరగతి పిల్లలు ఎలా వస్తారన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా వాహనాలు : అత్యధిక పాఠశాలలు ఊరికి దూరంగా ఉండటం మరో సమస్య. ఒకవేళ ఐదో తరగతి ప్రవేశ పెట్టాలనుకుంటే విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా వాహనాలు సమకూర్చాలి. అంతేకాదు మొదట ప్రయోగాత్మకంగా మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న మోడల్ స్కూళ్లలోనే ప్రారంభించాలి అని తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భూతం యాకమల్లు సూచించారు. హాస్టల్ సౌకర్యం కల్పించే విద్యార్థుల సంఖ్యను 100 నుంచి 200 కు పెంచాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యంగ్ ఇండియా గురుకుల పాఠశాల కాంప్లెక్సులు : ఇటీవల రాష్ట్రంలో నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 78 యంగ్ ఇండియా సమీకృత గురుకుల పాఠశాలల కాంప్లెక్సులు నిర్మించేందుకు తెలంగాణ సర్కారు ఆమోదం తెలిపింది. ఒక్కో కాంప్లెక్సుకు రూ.200 కోట్ల చొప్పున మొత్తంగా రూ.15,600 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ గురుకుల కాంప్లెక్సుల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖ పరిపాలనాపరమైన అనుమతులిచ్చేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ద్వారా సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి విద్యాశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి దస్త్రాన్ని పంపారు. దీంతో వీటి నిర్మాణ ప్రతిపాదనలను తాజాగా మంత్రి మండలి ఆమోదించింది.
