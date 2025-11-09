కొత్త పింఛన్లు ఇంకెప్పుడు మహాప్రభో! - రెండేళ్లు గడుస్తున్న ఇంకా ఎదురుచూపులే
కొత్త పింఛన్ల కోసం వేలాది మంది దరఖాస్తులు - రెండు సంవత్సరాలుగా చేయూత పింఛన్ల కోసం ఎదురు చూపు - కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్న దరఖాస్తుదారులు
Published : November 9, 2025 at 12:20 PM IST
Cheyutha Scheme in Telangana : చేయూత పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తుదారులు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చాక 'చేయూత' పథకం ద్వారా కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్నా దాన్ని అమలు చేయకపోవడంతో బాధితులు నిరుత్సాహపడుతున్నారు. 2022 నుంచి కొత్త పింఛన్ల కోసం తిరగని కార్యాలయం లేదని, అడగని అధికారులు లేరని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏళ్లుగా ఎదురుచూపులే : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక దివ్యాంగుల పింఛను రూ. 6,016, వితంతు, వృద్ధాప్య పింఛను రూ. 4,016లకు పెంచుతామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. పింఛను పెంపు దేవుడెరుగు గానీ కొత్త పింఛన్ల కోసం వేలాది మంది అర్హులు ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 2021లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఆగస్టు నుంచే 57 ఏళ్లు నిండిన వారికి పింఛన్లు అందజేస్తామని ప్రకటించడంతో అర్హులు మీసేవ కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేశారు. వాటిలో 60 శాతం మందికి పింఛన్లు మంజూరయ్యాయి. కాగా ఆ తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు ఇప్పటికీ కలెక్టరేట్, మండల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ పింఛను మహాప్రభో అని అధికారులను వేడుకుంటున్నారు.
మందులు కొనేందుకు పైసల్లేవు : ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడపాల్సిన వయస్సులో మంచానికే పరిమితమైన ఈ బాలుడి పేరు మహ్మద్ జహంగీర్. ఆరేళ్లుగా మానసిక వ్యాధితో పోరాడుతున్నాడు. తలెత్తి చూడలేడు. తన కాళ్లపై తాను నిల్చోలేడు. అమ్మా! అని పిలవలేడు. తోబుట్టువులతో ఆడుకోలేడు. రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని కుటుంబం కావడంతో తల్లిదండ్రులు బతుకుదెరువు కోసం వలస వెళ్లారు. రఘునాథపల్లి మండలం కంచనపల్లిలోని అమ్మమ్మ - తాతయ్య వద్ద ఉంటున్నాడు. కూలికి వెళ్తే గాని మాత్రలు కొనలేని దుస్థితిలో ఆ కుంటుంబం ఉంది. చేయూత పింఛనైనా మాత్రలకు ఆసరా అవుతాయని పలుమార్లు ప్రజావాణిలో మొర పెట్టుకున్నా ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదు.
ఐదేళ్లు గడుస్తున్నా మంజూరవ్వక : జనగామ జిల్లా నర్మెట్ట మండల కేంద్రానికి చెందిన ఎదునూరి తేజస్వీ నడవలేదు, మాట్లాడలేదు. సదరు ధ్రువీకరణ పత్రంలో 90 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారని ఆమె తల్లి తెలిపారు. దివ్యాంగులు పింఛన్ కోసం ఐదు సంవత్సరాల క్రితం గ్రామ పంచాయతీలో దరఖాస్తు చేసుకున్నామని అయితే ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదని ఆమె వెల్లడించారు. సంవత్సరం కిందట ఆమె కలెక్టరేట్లోనూ పింఛను ఇప్పించాలని కోరినట్లు చెప్పారు. ఏళ్లు గుడుస్తున్నాయే తప్ప వెతలు తీరడం లేదని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"తేజస్వీ నడవలేదు, మాట్లాడలేదు. మా స్వగ్రామం జనగామ జిల్లా నర్మెట్ట. మా కుమార్తెకు సదరు ధ్రువీకరణ పత్రంలో 90 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దివ్యాంగుల పింఛన్ కోసం ఐదేళ్ల కిందట గ్రామ పంచాయతీలో దరఖాస్తు చేసుకున్నాం. కాగా ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం దానిని మంజూరు చేయలేదు. సంవత్సరం క్రితం కలెక్టరేట్లోనూ పింఛను ఇప్పించాలని కోరాను. సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి తప్ప పింఛను మాత్రం మంజూరు కావడం లేదు." - ఎదునూరి రాజమణి, తేజస్వి తల్లి
పింఛన్ కోసం అప్లై చేయాలా? - ఆధార్ ఒక్కటే సరిపోదు, ఆ 2 ధ్రువపత్రాలు తప్పనిసరి!
ఊరికి వృద్ధాప్య పింఛన్ - 8 ఏళ్లుగా ఎవరికీ 'అంతుచిక్కని మిస్టరీ'!