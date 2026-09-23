సీఎస్తో ఉద్యోగుల ఐకాస చర్చలు విఫలం - మళ్లీ జేఏసీతో సమీక్షించిన డిప్యూటీ సీఎం
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్ల సాకారం కోసం సీఎస్ సంజయ్ జాజుతో జేఏసీ నేతలు జరిపిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. డీఏ, పీఆర్సీ, పెండింగ్ బిల్లుల క్లియరెన్స్పై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వలేదంటూ టీజీఈజేఏసీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
Published : September 23, 2026 at 11:05 PM IST
Telangana Government And Employees JAC Talks Failed : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు జరిపిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లలో ఒక్క అంశంపైనా సీఎస్ స్పష్టత ఇవ్వలేదని ఉద్యోగుల జేఏసీ తెలిపింది. దీంతో తమ డిమాండ్లు పరిష్కారమయ్యే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని ప్రకటించింది. రేపు జరిగే విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో తదుపరి కార్యచరణ ఖరారు చేస్తామని జేఏసీ నేతలు మారం జగదీశ్వర్, ఏలూరి శ్రీనివాసరావు చెప్పారు.
స్పష్టత ఇవ్వలేదు
ప్రభుత్వ సూచన మేరకు రెండు రోజులుగా వాయిదా పడిన ఉద్యోగ సంఘాల జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశం సచివాలయంలో జరిగింది. ఐదు డీఏల్లో కనీసం మూడు ఇవ్వాలని జేఏసీ నేతలు డిమాండ్ చేయగా రెండు డీఏలు ఇవ్వాలని కేబినెట్కు సిఫార్సు చేస్తామని సీఎస్ సంజయ్ జాజు చెప్పినట్లు తెలిపారు. దసరా నాటికి ఒకటి, ఉగాది వరకు మరో డీఏ ఇచ్చేలా ప్రతిపాదిస్తామని సీఎస్ చెప్పారన్న ఉద్యోగ సంఘం నేతలు నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లలో ఒక్కదానిపైనా సీఎస్ స్పష్టత ఇవ్వలేదని చెప్పారు.
ఉద్యమం కొనసాగుతుంది
పెండింగు బిల్లుల కోసం నెలకు రూ.2వేల కోట్లు ఇవ్వాలని తాము కోరగా ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న రూ.వెయ్యి కోట్లు మాత్రమే చెల్లించగలమని సీఎస్ చెప్పారని ఉద్యోగుల జేఏసీ పేర్కొంది. పీఆర్సీ నివేదిక ఒకట్రెండు నెలల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సీఎస్ దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారని జేఏసీ అసంతృప్తి వ్యక్తంచేసింది. సీపీసీపై కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పినా ఎప్పట్లోగా వేస్తారు, నివేదిక సమర్పణకు ఎంత కాలం గడువు ఇస్తారో స్పష్టం చేయలేదని ఉద్యోగ సంఘాలు తెలిపాయి. చర్చలు విఫలమైనందున డిమాండ్ల సాధన కోసం ఉద్యమం కొనసాగుతుందని ఉద్యోగుల జేఏసీ నేతలు ప్రకటించారు.
"ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చలు సంతృప్తికరంగా లేవు. ముఖ్యంగా మూడు డీఏలు, నెల రోజుల్లో పీఆర్సీ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారని మేము భావించాం. అదేవిధంగా పెండింగ్ బాకయిలు, కొత్త పెన్షన్ విధానం పట్ల ప్రభుత్వం క్రియాశీలకంగా ముందడుగు వేస్తుందని ఆశించాం. కానీ కేవలం ఇంక్రిమెంట్పైన మాత్రమే సానుకూలంగా స్పందించారు" - మధుసూదన్ రెడ్డి, ఉద్యోగుల జేఏసీ కో కన్వీనర్
గురువారం టీజీఈజేఏసీ రాష్ట్రస్థాయి అత్యవసర విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించి తదుపరి కార్యచరణ ఖరారు చేస్తామని ఉద్యోగ జేఏసీ నేతలు తెలిపారు.
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