రానున్న రోజుల్లో నీటి ఎద్దడి తీవ్రరూపం! - గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సర్కారు సమాయత్తం
ఎల్నినో కారణంగా తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర నీటి ఎద్దడి తప్పేలా లేదు! దీంతో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు వివిధ శాఖల నుంచి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ప్రణాళికలను ప్రభుత్వం సేకరించింది.
Published : October 16, 2026 at 2:44 PM IST
Telangana Government Actions On Water Crises : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తలెత్తిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. వర్షాభావం కారణంగా సుమారు 11.18 లక్షల ఎకరాల్లోని పంటలు చేతికందే అవకాశం లేదనే అంచనాల నేపథ్యంలో వివిధ శాఖల పరిధిలోని పరిస్థితుల నివేదికలను సేకరించి, ప్రత్యామ్నాయ చర్యలను అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. గురువారం పలు శాఖల అధికారులు రాష్ట్రంలోని కరవు పరిస్థితులపై సర్కారుకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి, పలు ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రతిపాదించారు.
నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధిక పంట నష్టం
గతేడాది 69.19 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేసిన వరి, ఈ సంవత్సరం 57.04 లక్షల ఎకరాలకు తగ్గింది. నీటి ఎద్దడి కారణంగా పత్తి, వరి పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధికంగా 3.59 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం వాటిల్లగా, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 1.45 లక్షల ఎకరాలు, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో 1.42 లక్షలు, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1.29 లక్షల ఎకరాలపై ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా 8.93 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి, 1.20 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పంటలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది.
ఈ పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు సూక్ష్మ సేద్యం, నూనె గింజలు, పప్పుధాన్యాల విత్తనాలపై రాయితీలు, ఉద్యానవన పంటలకు మద్దతు, కిసాన్ మేళాల నిర్వహణ తదితరాల కోసం రూ.1,986.89 కోట్ల నిధులు అవసరమని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. దీంతో పాటు పశుసంవర్ధక శాఖ నుంచి రూ.86.39 కోట్లు అవసరమని పేర్కొన్నారు.
సింగూర్లో డిసెంబర్ వరకే సరిపడా నిల్వలు!
కృష్ణా బేసిన్ ప్రాజెక్టుల్లో మొత్తం 270 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యానికి గాను, ప్రస్తుతం 78.5 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. అంటే 71 శాతం లోటు ఉంది. గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాజెక్టుల్లో 145.7 టీఎంసీలకు 34 శాతంలో లోటుతో 96.0 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ముఖ్యంగా 29.91 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న సింగూరు జలాశయంలో ప్రస్తుతం కేవలం 3.924 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ఇది డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే సరిపోతుందని అంచనా. రాష్ట్రంలోని మొత్తం చెరువుల్లో 40 శాతం వాటిలో నాలుగో వంతు కంటే తక్కువ నీరు ఉంది.
నీటి లభ్యత ఉన్న చోట ఒక తడి నీరు
ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని అందుబాటులో ఉన్న నీటిని ప్రధానంగా తాగునీటి అవసరాలకు కేటాయించాలని, మిగులు ఉన్న చోట మాత్రం పంటలకు ఒక తడి సాగునీరు అందించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. సింగూరు, ఎస్సార్ఎస్పీ, కాళేశ్వరం, మిడ్ మానేరు, జూరాల, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటి విడుదలను వాయిదా వేయాలని సూచనలు చేశారు. డిండి, ఎస్సార్ఎస్పీ ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని ఎత్తిపోతల ద్వారా నీటి నిల్వను పెంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. అంతేకాకుండా టెలిమెట్రీలను ఏర్పాటు చేయాలని, కృష్ణా నది నుంచి రాష్ట్రానికి దక్కాల్సిన నీటి వాటాను పొందేందుకు ప్రయత్నాలు చేయాలని నిర్ణయించారు.
మిషన్ భగీరథ కోసం అదనపు పంపులు
రాష్ట్రంలో 34 జలాశయాల ద్వారా 24,001 గ్రామీణ ఆవాసాలకు, 145 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. సింగూరు జలాశయంలో నీటి నిల్వ 3.92 టీఎంసీలకు పడిపోవడంతో అదనపు పంపులను ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ.84.14 కోట్ల వ్యయంతో ఓ ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ఏడాది పొడవునా తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి అన్ని జలాశయాల్లో తగినంత నీటిని నిల్వ ఉంచాలని, అలాగే గ్రామాల్లోని చెరువుల్లో పశువుల కోసం తగినంత నీరు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. అంతేకాకుండా అత్యవసర నీటి సరఫరా అవసరాల కోసం ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర రూ.1 కోటి నిధిని అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రతిపాదించారు.
మెట్రో పాలిటన్లో 3 లక్షల కనెక్షన్లపై ప్రభావం
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ పరిధిలో 14.5 లక్షల నల్లా కనెక్షన్ల ద్వారా 1.30 కోట్ల మందికి తాగునీరు అందుతోంది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి సింగూరు, మంజీరా జలాశయాల పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా కొరత ఏర్పడి, సుమారు 3 లక్షల కనెక్షన్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అంచనా. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మొత్తం రూ.57.55 కోట్ల వ్యయంతో 9 ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికల ఆమోదానికి ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నారు. క్యూర్ ఏరియాలో నిర్మాణ పనులకు, గృహేతర అవసరాలకు భూగర్భ జలాలను, శుద్ధి చేసిన తాగునీటిని ఉపయోగించడాన్ని నిషేధించాలని ప్రతిపాదించారు.
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