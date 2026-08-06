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చారిత్రక కట్టడాల జోలికి వెళ్లడం లేదు : ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి ఫలక్‌నుమా మెట్రోపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ

మెట్రో రైల్వే రెండో దశపై హైకోర్టుకు నివేదించిన ప్రభుత్వం - ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి శంషాబాద్‌ వరకు ప్రతిపాదించిన పనులను నిలిపివేయాలంటూ పిల్ - తదుపరి విచారణను ఈనెల 24కు వాయిదా వేసిన న్యాయస్థానం

Hyderabad Metro
Hyderabad Metro (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 11:41 AM IST

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Public Interest Litigation on Hyderabad Metro : హైదరాబాద్‌లోని ఎంజీబీఎస్‌ (మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్) నుంచి ఫలక్‌నుమా వరకు నిర్మించ తలపెట్టిన మెట్రో రైలు రెండో దశ పనుల్లో చారిత్రక కట్టడాల జోలికి వెళ్లడం లేదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు నివేదించింది. మెట్రో నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనుమతుల వ్యవహారం ఇంకా పురోగతిలోనే ఉందని వివరించింది. ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి శంషాబాద్‌ వరకు ప్రతిపాదించిన పనులను నిలిపివేస్తూ, స్టేటస్​ కో ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలంటూ యాక్ట్‌ పబ్లిక్‌ వెల్ఫేర్‌ ఫౌండేషన్‌ (ఏపీడబ్ల్యూఎఫ్‌) అధ్యక్షుడు మహమ్మద్‌ రహీం ఖాన్‌ అనే వ్యక్తి ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు.

102 నిర్మాణాలు మెట్రో లైన్‌ కింద : పిల్​తో పాటు దాఖలైన మరో పిటిషన్‌పై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్, జస్టిస్‌ జి.ఎం.మొహియుద్దీన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం మరోసారి విచారణ చేసింది. అదనపు అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ మహమ్మద్‌ ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ ఆలయాలు, మసీదులు, దర్గాలు, సమాధులు సహా మొత్తం 102 నిర్మాణాలు మెట్రో లైన్‌ కింద, లేదంటే అతి సమీపంలో ఉన్నాయని, ఎక్కడా రైల్వే ట్రాక్‌ చారిత్రక నిర్మాణాలను తాకే అవకాశమే లేదని వివరించారు. గత ఫిబ్రవరిలో ఇదే హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని : పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది రామారావు వాదనలు వినిపిస్తూ వారసత్వ కట్టడాలపై హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణం ప్రభావం చూపుతోందన్నారు. ప్రభుత్వం కోర్టును తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని అన్నారు. పనులకు సంబంధించి వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి వెంటనే అడ్వొకేట్‌ కమిషన్‌ను నియమించాలని కోరారు. పూర్తిస్థాయి అనుమతులు రాకుండా పనులను చేపట్టరాదంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. వాదనలను విన్న సీజే ధర్మాసనం, ఈ దశలో ఎలాంటి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయలేమంటూ తెలిపింది. తదుపరి విచారణను ఈ నెల 24కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

అనుమతుల జాప్యంతో భారం : మెట్రో రైలు రెండో దశ అనుమతుల అంశం రెండు నెలల్లో కేంద్ర మంత్రివర్గం​ ముందుకు రానుంది. ఈలోగా మొదటి దశ స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర సర్కారు సూచించింది. దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పాల్గొన్నారు. మొదటి దశ​ స్వాధీనం చేసుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేయడంలో ఆలస్యం, రెండోదశకు అనుమతుల జాప్యంతో పడుతున్న భారం, విస్తరణ లేకపోవడంతో ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్​ సమస్యలను రాష్ట్ర అధికారులు పూర్తిగా వివరించారు. ఈ రెండింటికి ముడిపెట్టి కండీషన్స్ పెట్టొద్దని కోరారు. రెండోదశ పూర్తయ్యే నాటికి మొదటి దశతో అనుసంధానంపై ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తామని అధికారులు అందించిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్​కు రూ.13,527 కోట్ల లోన్ ఇవ్వడం కోసం ఇండియన్​ రైల్వే ఫైనాన్స్​ కార్పొరేషన్​​ ఒప్పందం చేసుకున్నా, కేంద్రం నుంచి ఎన్వోసీ లేకపోవడంతో ఇంకా విడుదల కాలేదు. ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పలుమార్లు కేంద్ర మంత్రులకు లేఖలు రాయడం, స్వయంగా వెళ్లి కలిసి చర్చించిన అనంతరం మొదటి ఫేజ్​కు తిరిగి విలువ నిర్ధారణ చేసేందుకు, రెండు దశలకు అవసరమైన రుణాల సేకరణకు ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ను కన్సల్టెంట్​గా నియమించాలని ఉమ్మడిగా నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత నెలన్నర రోజులుగా ఎలాంటి ముందడుగు లేదు. అధికారులు నిరంతరం కేంద్రంలో సంప్రదింపులు జరుపుతూనే ఉన్నారు. మరో రెండు నెలల్లో ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి హామీ వచ్చింది.

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TAGGED:

HIGH COURT ON HERITAGE CONCERNS
HYDERABAD METRO 2 PHASE CONFLICTS
CHARMINAR AND FALAKNUMA HERITAGE
PUBLIC INTEREST LITIGATION ON METRO
HYDERABAD METRO 2 PHASE CONFLICTS

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