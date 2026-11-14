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పాలిటెక్నిక్‌లపై వెనక్కి తగ్గిన ప్రభుత్వం - జీవో 157 విడుదల

Telangana Govt on Polytechnic Education : కార్మికశాఖ పరిధిలోకి పాలిటెక్నిక్‌లపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. పాలిటెక్నిక్‌లు విద్యా శాఖలోనే కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది.

Telangana Govt on Polytechnic Education
విద్యాశాఖలోనే పాలిటెక్నిక్‌లు సవరించిన జీవో జారీచేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2026 at 6:38 PM IST

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కార్మికశాఖ పరిధిలోకి పాలిటెక్నిక్‌లపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. జీవో 97ను సవరిస్తూ జీవో 157ను విడుదల చేసింది. పాలిటెక్నిక్‌లు విద్యా శాఖలోనే కొనసాగుతాయని జీవోలో పేర్కొంది. విద్యాశాఖ పరిధిలోకి యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చింది. స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏఐసీటీఈ అనుమతి పొందాలని ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. కార్మికశాఖ పరిధిలోకి ఐటీఐలు, ఏటీఐలు తీసుకొస్తున్నట్లు తెలిపింది.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన హరీశ్​రావు

పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల ఐక్యత, అవిశ్రాంత పోరాటానికి విజయం లభించిందని మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభా పక్ష ఉపనేత హరీశ్​రావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ కళాశాలను ఉన్నతవిద్యాశాఖ పరిధిలోనే కొనసాగేలా జీఓ నెం 97 ను సవరిస్తూ జీఓ 157 జారీ చేశారని సోషల్​ మీడియా ఎక్స్​లో ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు ఐక్యంగా నిలబడితే వారి గలాన్ని ఎవరూ విస్మరించలేరని, 35 రోజుల పోరాటం తర్వాత విద్యార్థులు గెలిచారని హరీశ్​రావు అన్నారు. పోరాటానికి వెనకడుగు వేయని పాలిటెక్నిక్ ఐకాస, విద్యార్థులు, అధ్యాపక బృందానికి ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకునే ప్రతి తప్పుడు నిర్ణయాన్ని సరిదిద్దడానికి విద్యార్థులు ఎందుకు ఇంత కఠినంగా పోరాడాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలు అవసరం కానీ, ప్రయోగాలు కాదని హరీశ్ రావు వ్యాఖ్యానించారు.

ఇదీ జరిగింది

శక్తి స్కీం పేరుతో పాలిటెక్నిక్ విద్యను స్కిల్ వర్సిటీలో విలీనం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు కొద్దిరోజుల క్రితం ఆందోళనలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో తమ భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని, జీవో నెంబర్ 97ను వెంటనే రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. విలీన ప్రక్రియతో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు బీటెక్​లో చేరే లేటరల్ ఎంట్రీ విధానానికి స్వస్తి పడుతుందని ఆందోళన చేపట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టడంతో ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. విద్యార్థుల విజ్ఞప్తి మేరకు పాత విధానంలో కొనసాగించేలా ఆదేశిలిచ్చారు. తొలుత ఇచ్చిన జీవోను సవరిస్తూ జీవో 157ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

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