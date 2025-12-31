ETV Bharat / state

బలమైన వైవాహిక బంధాల కోసం 'తేరేమేరే సప్నే' - రాష్ట్రంలో ప్రీమారిటల్‌ కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రీమారిటల్‌ కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు - ఆనాటి నుంచి కుటుంబ వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులు - భవిష్యత్తులో సింగిల్‌ పేరెంటింగ్​ విధానం - జిల్లా కలెక్టర్‌ కార్యాలయాల్లో ఏర్పాట్లు

Premarital Counseling Centers
Premarital Counseling Centers (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 10:13 AM IST

Pre Marital Counseling Centers : త్వరలో పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించే దంపతులు, తమ అంచనాలు, మంచి సంభాషణలతో వివాదాలు తగ్గించుకుని, బలమైన వైవాహిక బంధాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రీమారిటల్‌ కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. పలు రాష్ట్రాలూ ఈ దిశగా ముందడుగు వేస్తున్నాయి. జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ 'తేరేమేరే సప్నే' పేరిట కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాల నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాలు, కౌన్సెలర్లకు ప్రశ్నావళి, వ్యక్తిగత గోప్యత తదితర అంశాలపై మార్గదర్శకాలను వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచింది.

  • కాబోయే దంపతులిద్దరూ ఐటీ నిపుణులు. మెరుగైన ఆదాయం ఉంది. వివాహం తరువాత ఎవరో ఒకరు రీలొకేట్​ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కేరీర్‌ వృద్ధికి కొంత అవరోధం తప్పదు. ఎవరు త్యాగం చేస్తారు? ఎలా సర్దుకుపోవాలి?
  • పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడి కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు సామాజిక, కుటుంబాల ప్రభావం లేకుండా ఇద్దరూ సంసార జీవితాన్ని మెరుగ్గా ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి?
  • అత్తారింట్లో ఎలా నడుచుకోవాలి? అనుకోకుండా వివాహానికి ముందు లేదా తరువాత భర్త ఉద్యోగం కోల్పోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించడం ఎలా?

మారుతున్న కుటుంబ వ్యవస్థకు కౌన్సెలింగ్‌ అవసరం : ఇలాంటి అంశాలపై కాబోయే దంపతులకు ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి. వివాహ సన్నద్ధతపై మార్గదర్శనం కోరుతున్న వారికి మానసిక రుగ్మతలు, సంబంధాల్లో సమస్యలున్నాయని ముద్ర వేయడం సరికాదని, ఈ సరికాని ఆలోచన నుంచి సమాజం బయటపడాలని జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ స్పష్టం చేసింది. "1990 నుంచి 2020 నాటికి భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో బహుళ మార్పులు జరిగాయి. 2040 నాటికి మరిన్ని మార్పులు వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలు తప్పనిసరి. జిల్లాకు ఒకటిచొప్పున నెలకొల్పాలి. కేంద్రాల్లోని కౌన్సెలింగ్‌ నిపుణులు కాబోయే దంపతుల సందేహాలు నివృత్తి చేయడం, ఒకరిపై ఒకరు అవగాహన పెంచుకునేలా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు వారధిగా ఉండాలి. అలాగే కౌన్సెలింగ్‌కు వచ్చిన వారి వివరాలు, సంప్రదింపులు, సంభాషణలను గోప్యంగా ఉంచాలి" అని స్పష్టం చేసింది. ఈ కేంద్రాల్లో పని చేసే కౌన్సెలర్లు, ఇతర సిబ్బదికి శిక్షణ ఇస్తామని తెలిపింది.

తగ్గిపోయిన ఉమ్మడి కుటుంబాలు : 2020 నాటికి పట్టణీకరణ, వలసలు వేగం కావడంతో చిన్న కుటుంబాల సంఖ్య పెరిగింది. యువత ఆర్థిక స్వతంత్రం అనేది ఉమ్మడి కుటుంబాలపై ఆధార పడటం తగ్గింది. కార్మిక బలగంలో మహిళా ప్రాధాన్యం పెరిగింది. కులాంతర, ప్రేమ వివాహాలు సాధారణమయ్యాయి. సాంకేతికత, ప్రపంచీకరణ కుటుంబ విలువల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. వృద్ధుల్ని వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పించడం, విడాకుల రేట్లు పెరగడం ఎక్కువైంది. వృత్తిపరమైన ఆకాంక్షలతో వయసుమీరిన తరువాత వివాహాలు జరుగుతున్నాయి.

సింగిల్‌ పేరెంట్‌ కుటుంబాలు : 2040 నాటికి చిన్న కుటుంబాలు మరింత చిన్నవిగా, సింగిల్‌ పేరెంట్‌ కుటుంబాలుగా మారుతాయి. సహజీవన సంబంధాలు పెరుగుతాయి. లింగ సమానత్వం పెరగడంతో కుటుంబ నిర్వహణ, పిల్లల పెంపకం బాధ్యతల్ని భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పంచుకుంటారు. ఇంటి నుంచి పని, గిగ్‌ ఎకానమీ వ్యక్తిగత జీవనశైలిని మార్చుతుంది. వృద్ధుల సంరక్షణకు సంప్రదాయ విధానాలకు బదులుగా ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత ఉపకరణాల వినియోగం పెరుగుతుంది.

  • జిల్లా కలెక్టర్‌ కార్యాలయ ప్రాంగణం లేదా మున్సిపాలిటీ లేదా జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ లేదా సామాజిక న్యాయ శాఖ లేదా జిల్లా మ్యారేజ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖల కార్యాలయాల్లో కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ కేంద్రం కార్యకలాపాలపై జిల్లా కలెక్టర్‌ పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి.
  • జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆమోదం మేరకు పట్టణ, గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఎన్జీవోలు, శిశు సంక్షేమశాఖల ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి కేంద్రంలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి.
  • 18 ఏళ్లు నిండిన వారికి మాత్రమే సేవలు అందించాలి. ఎవరైనా 18 ఏళ్లలోపు వివాహ కౌన్సెలింగ్‌ కోసం వస్తే వారికి బాల్య వివాహాల చట్టాలపై అవగాహన కల్పించి జీవన నైపుణ్యాలు, కెరీర్‌పై కౌన్సెలింగ్‌ అందించాలి.

