ETV Bharat / state

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌ తొలి రోజే 1.88 లక్షల కోట్ల ఎంవోయూలు

డీప్‌ టెక్నాలజీ, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేష్‌ రంగాల్లో ఒప్పందాలు - గ్రీన్‌ ఎనర్జీ రంగంలో 27 వేల కోట్లు, సాంప్రదాయేతర ఎనర్జీలో 39 వేల 700 కోట్ల పెట్టుబడులు

Telangana Rising-2047 Global Summit
Telangana Rising Global Summit (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Rising Global Summit MoU : గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలి రోజు భారీగా వివిధ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకుంది. తొలి రోజే సుమారు 1.88 లక్షల కోట్ల ఎంవోయూలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకుంది. డీప్‌ టెక్నాలజీ, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేష్‌ రంగాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఒప్పందాలు జరిగాయి.

వివిధ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు..

  • డీప్‌ టెక్నాలజీ రంగంలో రూ. 75 వేల కోట్ల ఒప్పందాలు
  • సాంప్రదాయేతర ఎనర్జీలో రూ. 39 వేల 700 కోట్లు
  • గ్రీన్‌ ఎనర్జీ రంగంలో రూ. 27 వేల కోట్లు
  • ఏరోస్పేష్‌, డిఫెన్స్‌ రంగాల్లో రూ. 19 వేల 350 కోట్లు
  • ఏవియేషన్‌ రంగంలో జీఎంఆర్‌ గ్రూప్‌ రూ. 15 వేల కోట్లు
  • తయారీ రంగంలో రూ. 13 వేల 500 కోట్లు
  • ఉక్కు రంగంలో రూ. 7 వేల కోట్లు
  • టెక్స్‌టైల్‌ రంగంలో రూ. 4 వేల కోట్లు

తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం క్యూర్, ప్యూర్, రేర్ మోడల్స్ : రేవంత్ రెడ్డి

నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క రేపటి 'గ్లోబల్ సమ్మిట్' తర్వాత మరో లెక్క : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT
DEEP TECHNOLOGY GREEN ENERGY
CM REVANTH REDDY
గ్లోబల్ సమిట్ తెలంగాణకు పెట్టుబడులు
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.