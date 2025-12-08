తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ తొలి రోజే 1.88 లక్షల కోట్ల ఎంవోయూలు
డీప్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేష్ రంగాల్లో ఒప్పందాలు - గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో 27 వేల కోట్లు, సాంప్రదాయేతర ఎనర్జీలో 39 వేల 700 కోట్ల పెట్టుబడులు
Telangana Rising Global Summit (ETV)
Published : December 8, 2025 at 8:44 PM IST
Telangana Rising Global Summit MoU : గ్లోబల్ సమిట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలి రోజు భారీగా వివిధ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకుంది. తొలి రోజే సుమారు 1.88 లక్షల కోట్ల ఎంవోయూలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకుంది. డీప్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేష్ రంగాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఒప్పందాలు జరిగాయి.
వివిధ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు..
- డీప్ టెక్నాలజీ రంగంలో రూ. 75 వేల కోట్ల ఒప్పందాలు
- సాంప్రదాయేతర ఎనర్జీలో రూ. 39 వేల 700 కోట్లు
- గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రూ. 27 వేల కోట్లు
- ఏరోస్పేష్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో రూ. 19 వేల 350 కోట్లు
- ఏవియేషన్ రంగంలో జీఎంఆర్ గ్రూప్ రూ. 15 వేల కోట్లు
- తయారీ రంగంలో రూ. 13 వేల 500 కోట్లు
- ఉక్కు రంగంలో రూ. 7 వేల కోట్లు
- టెక్స్టైల్ రంగంలో రూ. 4 వేల కోట్లు
