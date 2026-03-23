టీడీఆర్ నిబంధనల్లో మార్పు - 21 మీటర్లు దాటితేనే హైరైజ్‌ బిల్డింగ్

భవన నిర్మాణ నిబంధనలు సవరించిన ప్రభుత్వం - సెట్‌బ్యాక్‌ల్లోనూ టీడీఆర్‌ మినహాయింపులు - అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణానికి వెసులుబాటు - ఆకాశహర్మ్యాల కనీస ఎత్తును 18 మీటర్ల నుంచి 21 మీటర్లకు పెంపు

BUILDING CONSTRUCTION REGULATIONS
TDR in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 7:44 AM IST

High Rise Building Construction Regulations in Telangana : నిర్మాణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ట్రాన్స్‌ఫరబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రైట్స్‌ వినియోగంతో భవనాల అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణంలో వెసులుబాటు, సెట్‌బ్యాక్‌ల్లో మినహాయింపులను కల్పించింది. ఇప్పటివరకు అమలవుతున్న ఆకాశహర్మ్యాల కనీస ఎత్తును 18 నుంచి 21 మీటర్లకు పెంచుతున్నట్లు తెలిపింది.

భవన నిర్మాణ నిబంధనలు-2012లో రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు సవరణలు చేసింది. కొత్తగా మరిన్ని నిబంధనలను అందులో పొందుపరిచింది. ఈ మేరకు మెట్రోపాలిటన్‌ ఏరియా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జయేశ్‌రంజన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇకపై భవన నిర్మాణ నిబంధనల మేరకు రోడ్డు వెడల్పు, ప్లాటు విస్తీర్ణం ఆధారంగా అనుమతించిన ఎత్తు వరకు మాత్రమే నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.

వెయ్యి నుంచి 750 మీటర్లకు తగ్గింపు : ఈ లెక్కన ప్లాటు విస్తీర్ణం 1000 చదరపు మీటర్లు దాటితేనే గరిష్ఠంగా 18 మీటర్ల ఎత్తు వరకు అంటే జీ+ఐదు అంతస్తుల భవన నిర్మాణానికి పర్మిషన్ ఉండేది. టీడీఆర్ కొనుగోలు చేసినా అదనపు అంతస్తులు కట్టుకునేందుకు మాత్రం వెసులుబాటు లేదు. తాజా సవరణల్లో టీడీఆర్‌ వినియోగిస్తూ నిర్మాణం 21 మీటర్ల ఎత్తువరకు అంటే జీ+ఆరు అంతస్తులు నిర్మించుకునేందుకు వెసులుబాటును కల్పించింది. అలాగే ఈ నిర్మాణానికి ప్లాటు కనీస విస్తీర్ణాన్ని వెయ్యి నుంచి 750 చదరపు మీటర్లకు తగ్గించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం టీడీఆర్ వినియోగం ద్వారా 750 నుంచి 2000 చదరపు మీటర్ల వరకు ప్లాటు విస్తీర్ణంలో భవన నిర్మాణాన్ని 18 మీటర్ల నుంచి 21 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిర్మించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వాహనాల పార్కింగ్, ఇతర నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించాలని ఈ నిబంధనల్లో సర్కారు స్పష్టం చేసింది.

ప్లాటు విస్తీర్ణం 2 వేల చదరపు మీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆ స్థలంలో టీడీఆర్ ద్వారా అదనపు అంతస్తులు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. రోడ్డు కనీస వెడల్పు 40 అడుగులకు మించి ఉంటే ఆ ప్లాటులో జీ+5 అంతస్తులకు మించి అదనంగా మరో మూడు అంతస్తుల నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. రోడ్డు వెడల్పు 60 అడుగులకు మించి ఉంటే అదనంగా నాలుగు అంతస్తులు, 80 అడుగులకు మించితే ఐదు అంతస్తులు కట్టుకునే అవకాశం ఉంది.

10 శాతం మినహాయింపు : ఇలా నిర్మాణం చేపట్టాలంటే ఫైర్ డిపార్ట్​మెంట్, ఎయిర్‌పోర్టు, ఇతర నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపింది. ఆకాశహర్మ్యాలు కాని బహుళ అంతస్తుల భవనాలు అంటే కనీస ఎత్తు 21 మీటర్లకు తక్కువగా ఉండే నిర్మాణాలు చేపట్టేటప్పుడు టీడీఆర్‌ వినియోగంతో సెట్‌బ్యాక్‌లో మినహాయింపు పొందేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే ఆయా భవనాలకు నిర్దేశించిన కనీస సెట్‌బ్యాక్‌ను మాత్రం పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. హైరైజ్‌లకు టీడీఆర్ వినియోగం ద్వారా కనీస సెట్‌బ్యాక్‌ నిబంధనల్లో 10 శాతం మినహాయింపు పొందొచ్చని తెలిపింది. ఈ నిర్మాణాలకు అన్నివైపులా కనీసం 7 మీటర్ల సెట్‌బ్యాక్‌ ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.

టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్​మెంట్ మాస్టర్‌ప్లాన్‌లో పేర్కొన్న రోడ్డు వెడల్పు తగ్గించినా, సవరించినా, ఆ రోడ్డును తొలగించినపుడు ఆ స్థలానికి సమానమైన డెవలప్‌మెంట్, వినియోగ మార్పిడి ఛార్జీలు లేదా ఆ టీడీఆర్‌కు సమానమైన రుసుములను చెల్లించాలి. కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ పరిధిలో పదో అంతస్తు తర్వాత చేపట్టే అదనపు అంతస్తుల నిర్మిత స్థలంలో పది శాతానికి టీడీఆర్‌ను వినియోగించాలని గతేడాదే ప్రభుత్వం పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీడీఆర్‌ వినియోగాన్ని తగ్గించింది. 10 నుంచి 20 అంతస్తుల వరకు నిర్మిత స్థలంలో 3 శాతం నిర్మిత స్థలానికి సమానమైన అలాగే 20 అంతస్తులకు మించితే ఆ మొత్తం నిర్మిత స్థలంలో 5 శాతం నిర్మిత స్థలానికి సమానమైన ట్రాన్స్‌ఫరబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రైట్స్‌ వినియోగించాలని తెలిపింది. భవన నిర్మాణ అనుమతి కోసం అప్లై చేసే సమయంలో 50 శాతం టీడీఆర్‌ వినియోగిస్తున్నట్లు పత్రాలు సమర్పించాలి. మిగతా 50 శాతం టీడీఆర్‌ పత్రాలను నివాస యోగ్యత పత్రం జారీ సమయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

అసలు టీడీఆర్‌ అంటే : రోడ్డు విస్తరణ, ఇతర అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా కోల్పోయే ప్లాటు, నిర్మాణాల విస్తీర్ణానికి పరిహారంగా టీడీఆర్‌ను ప్రభుత్వం జారీ చేస్తుంది. ఈ టీడీఆర్‌ ప్రభుత్వం నిర్వహించే టీడీఆర్‌ బ్యాంకులో హక్కులను నమోదు చేస్తుంది. ఈ హక్కులను రియల్​ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసి అదనపు అంతస్తులు, సెట్‌బ్యాక్‌లో ఆ విస్తీర్ణం మేరకు అనుమతులు పొందవచ్చు. చెరువుల పూర్తిస్థాయి గరిష్ఠ వరద మట్టం(ఎంఎఫ్‌ఎల్‌), నీటిమట్టం(ఎఫ్‌టీఎల్‌), నీటివనరులు, నాలాలకు బఫర్‌జోన్ల పరిధిలోకి వచ్చే పట్టా భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసినపుడు ఈ టీడీఆర్‌లను ప్రభుత్వం జారీ చేస్తోంది.

SEVERAL CHANGES TO TDR
TDR IN SETBACKS
HEIGHT OF HIGH RISE BUILDING
BUILDING CONSTRUCTION REGULATIONS
TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHTS

