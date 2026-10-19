ఎల్నినో పరిస్థితులపై కేబినెట్ సబ్కమిటీ - ఛైర్మన్గా భట్టి
Cabinet Subcommitte On Elnino : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితులను సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ కమిటీకి ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు.
ఎల్నినో పరిస్థితులపై కేబినెట్ సబ్కమిటీ (ETV Bharat)
Published : October 19, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 4:35 PM IST
Cabinet Sub Committe On Elnino : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితులను సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ కమిటీని ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. మంత్రులు ఉత్తమ్, పొంగులేటి, సీతక్క, తుమ్మల, వాకిటి శ్రీహరిలను సభ్యులుగా నియమించింది. ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు వ్యవహరించనున్నారు. కన్వీనర్గా ప్రణాళిక శాఖ కార్యదర్శిని నియమించింది. వీరంతా ఎల్నినోపై సమీక్షించి, ప్రభుత్వానికి ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు, సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.
Last Updated : October 19, 2026 at 4:35 PM IST