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ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై కేబినెట్​ సబ్​కమిటీ - ఛైర్మన్​గా భట్టి

Cabinet Subcommitte On Elnino : రాష్ట్రంలో ఎల్​నినో పరిస్థితులను సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్​కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ కమిటీకి ఛైర్మన్​గా వ్యవహరిస్తారు.

Cabinet Sub Committe On Elnino
ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై కేబినెట్​ సబ్​కమిటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : October 19, 2026 at 4:35 PM IST

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Cabinet Sub Committe On Elnino : రాష్ట్రంలో ఎల్​నినో పరిస్థితులను సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్​కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ కమిటీని ఛైర్మన్​గా వ్యవహరిస్తారు. మంత్రులు ఉత్తమ్, పొంగులేటి, సీతక్క, తుమ్మల, వాకిటి శ్రీహరిలను సభ్యులుగా నియమించింది. ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు వ్యవహరించనున్నారు. కన్వీనర్‌గా ప్రణాళిక శాఖ కార్యదర్శిని నియమించింది. వీరంతా ఎల్‌నినోపై సమీక్షించి, ప్రభుత్వానికి ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు, సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.

Last Updated : October 19, 2026 at 4:35 PM IST

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CABINET SUBCOMMITTE ON ELNINO
CABINET SUBCOMMITTE ON ELNINO

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