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తెలంగాణలో మరో 5 లక్షల కుటుంబాలకు రూ.500 గ్యాస్​ - అర్హుల జాబితా రెడీ!

‘మహాలక్ష్మి’ ఎల్పీజీ పథకం విస్తరణకు సన్నాహాలు - అర్హుల జాబితా పంపిన పౌర సరఫరాల శాఖ - ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలపడమే తరువాయి

Mahalakshmi LPG Scheme for Another 5 Lakhs
Mahalakshmi LPG Scheme for Another 5 Lakhs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 9:52 AM IST

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Mahalakshmi LPG Scheme for Another 5 Lakhs : రాష్ట్ర సర్కారు ఆరు గ్యారంటీల్లోని మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా అమలు చేస్తున్న రూ.500కే గ్యాస్​ సిలిండర్​ సదుపాయాన్ని విస్తరించేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 42.90 లక్షల కుటుంబాలు ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందుతున్నారు. తాజాగా మరో 5 లక్షల పైచిలుకు కుటుంబాలను ఈ పథకానికి అర్హమైనవిగా పౌర సరఫరాల శాఖ గుర్తించింది. అర్హుల జాబితాను ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం పంపించింది.

అంతేకాదు ఆర్థిక శాఖ పరిశీలనలో ఉన్న ఈ దస్త్ర ఆమోదం పొందితే కొత్త లబ్ధిదారులకు సబ్సిడీ అందుతుంది. 2024 ఫిబ్రవరిలో ఈ పథకానికి నోటిఫికేషన్​ జారీ కాగా, మొత్తం 91.49 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కానీ వీరిలో 42.90 లక్షల మందిని మాత్రమే అర్హులుగా గుర్తించి వారు వినియోగించే గ్యాస్​ సిలిండర్లపై ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తోంది. దీనికోసం ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్​లో రూ.723.30 కోట్లు కేటాయిస్తోంది. రేషన్​ కార్డున్న వారికి మాత్రమే ప్రభుత్వం సబ్సిడీ గ్యాస్​ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.

1.20 కోట్లకు పైగా గ్యాస్​ కనెక్షన్లు : రాష్ట్రంలో 1.20 కోట్లకు పైగా గ్యాస్​ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో కొందరు విదేశాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు. ఇటీవల ఇంట్లో భార్యాభర్తలిద్దరి పేరు మీద కూడా గ్యాస్​ కనెక్షన్లు తీసుకున్న కుటుంబాలు గణనీయంగా ఉన్నాయి. చాలా మంది ఈ పథకానికి అర్హులైనా, వారికి విడిగా రేషన్​కార్డులు లేకపోవడంతో లబ్ధిదారులు కాలేకపోయారు. ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలకు ఈ సమస్య ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2025 జనవరి నుంచి 2026 జులై వరకు పలు విడతల్లో కొత్తగా భారీ సంఖ్యలో రేషన్​కార్డులు జారీ చేసింది. ఆ కుటుంబాలు సబ్సిడీ గ్యాస్​ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. వీటిలో 5 లక్షలకు పైగా అర్హులను పౌర సరఫరాల శాఖ గుర్తించింది.

ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ధరల సంక్షోభం నేపథ్యంలో అర్హులైన కుటుంబాలకు ఎల్​పీజీ సరఫరా చేయాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ- కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడంతో మళ్లీ ఈ నెల 16వ తేదీలోగా బయోమెట్రిక్ పూర్తి చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలు నిర్ణయించాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు : వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ గందరగోళంగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఎల్​పీజీ వినియోగదారు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి చేయడంతో ప్రభుత్వరంగ చమురు సంస్థలు చర్యలు వేగవంతం చేశాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీర్ఘకాలంగా బోగస్ కనెక్షన్లు, అనర్హుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు మూడు కనెక్షన్లు ఉండటంతో రాయితీ భారం కేంద్రంపై పడుతోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యం నెరవేరకపోవడంతో పాటు ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు బ్లాక్ మార్కెట్లో దారిమళ్లుతున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాణిజ్య అవసరాలకు కూడా వినియోగిస్తున్న దృష్ట్యా ఆయా అవకతవకలకు చెక్ పెడుతూ ఈ-కేవైసీ ద్వారా కేంద్రం అర్హులను గుర్తించే పనిలో పడింది.

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