పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వం సీరియస్ - సాగర్ ఇంజినీర్లపై చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధం
Palnadu Water Grid Issue : పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ వ్యవహారంలో నల్గొండ సర్కిల్ ఇంజినీర్లపై చర్యలు చేపట్టేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు కలెక్టర్ నుంచి కూడా నివేదిక కోరినట్లు సమాచారం.
Published : November 20, 2026 at 8:17 AM IST
నాగార్జునసాగర్ జలాశయం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపట్టిన పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు వ్యవహారంలో నల్గొండ సర్కిల్ ఇంజినీర్లపై చర్యలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే సర్కిల్ ఇంజినీర్లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే ఈఈ, డీఈ, ఏఈలకు ఈ నిర్లక్ష్యంలో భాగస్వామ్యం లేదా వారిపైనా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోరాదంటూ ఇరిగేషన్ విభాగం ఉన్నతాధికారులు ఇంజినీర్లను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
సాగర్ నుంచి 1.86 టీఎంసీల తాగునీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు ప్రాంతంలోని 633 గ్రామాలకు సరఫరా చేసేందుకు మూడు ఇన్టేక్వెల్లతోపాటు ఇతర నిర్మాణాలను ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన నాగార్జునసాగర్ సర్కిల్ ఇంజినీర్లు ఇరిగేషన్ విభాగానికి, ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడంలో విఫలం కావడంతో సర్కారు తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. మరోవైపు ఈ అంశంపై నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్ను కూడా ప్రభుత్వం వివరణ కోరినట్లు సమాచారం. దీంతో క్షేత్రస్థాయి పరిణామాలను కలెక్టర్ నివేదిక రూపంలో ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ఇరిగేషన్ సీఈ కూడా ఒక రిపోర్ట్ను అందజేశారు.
సెలవుపై వెళ్లిన ఇద్దరు సీఈలు
నీటిపారుదల శాఖకు చెందిన కీలక సర్కిళ్ల సీఈలు ఇద్దరు సెలవు పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది. ప్రాణహిత- చేవెళ్ల ఎత్తిపోతల పథకంలోని తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాజెక్టు కీలక దశలో ఉన్న తరుణంలో మంచిర్యాల సీఈగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న నరసింహమూర్తి సెలవుపై వెళ్లారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పరిధిలోకి వచ్చే నాగర్కర్నూల్ సీఈ విజయ భాస్కర్రెడ్డి కొద్ది రోజుల కిందట సెలవు పెట్టారు. తీవ్ర పని ఒత్తిడితోపాటు పలు కారణాలతో వారు సెలవుపై వెళ్లినట్లు ఇరిగేషన్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
అనుమతుల్లేని ప్రాజెక్టులకు చట్టబద్ధత ఉండదు
అనుమతుల్లేని ప్రాజెక్టులకు చట్టబద్ధత ఉండదని కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు తెలుగు రాష్ట్రాలకు స్పష్టం చేసింది. కొత్త ప్రాజెక్టుల విషయంలో నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించింది. దీంతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరస్పరం విమర్శలకు కారణం అవుతోన్న పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పనులను ఆపివేసేలా ఆంధ్రప్రదేశ్పై చర్యలు తీసుకోవాలన్న తెలంగాణ ఫిర్యాదుపై కేఆర్ఎంబీ స్పందించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాస్పద అంశాలను పరిష్కరించే అంశంలో తమకు పరిమితులు ఉన్నాయని కేఆర్ఎంబీ తెలిపింది.
మిగులు జలాలు అందుబాటులో ఉంటాయనే నెపంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడితే నీటిని వినియోగించుకునే హక్కు రాష్ట్రాలకు ఉండదని తేల్చి చెప్పింది. కొత్త ప్రాజెక్టులకు అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతికి ముందే బోర్డు నుంచి ప్రాథమిక పరిశీలన, సాంకేతిక అనుమతులు పొందాలని తెలిపింది. ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి కేటాయింపులు చేయాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత ట్రైబ్యునల్కు మాత్రమే ఉందని కృష్ణా బోర్డు పేర్కొంది. కృష్ణా జల వివాదాల రెండో ట్రైబ్యునల్ తీర్పు రావాల్సి ఉందని అలాగే తమ పరిధిపై వివాదాన్ని సుప్రీంకోర్టు విచారిస్తోందని చెప్పింది. ఈ మేరకు రెండు రాష్ట్రాల కార్యదర్శులకు కేఆర్ఎంబీ లేఖ రాసింది.
పాలమూరు నుంచి డిండికి నీటి తరలింపును ఆపండి : ఉత్తమ్కు విజ్ఞప్తి
'పల్నాడు వాటర్గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును వెంటనే ఆపండి' - కేంద్రజలశక్తి శాఖకు లేఖ రాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం