ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు గుడ్న్యూస్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,900 శౌచాలయాలు 287 సైన్స్ ల్యాబ్లు
సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు ఆమోదిత మండలి సమావేశంతో శౌచాలయాల నిర్మాణం - అందులో 2,799 ప్రాంతాల్లో బాలురకు, 1101 చోట్ల బాలికలకు - ఒక శౌచాలయానికి రూ.4.80 లక్షలు మొత్తం దాదాపుగా రూ.187 కోట్లు
Published : July 14, 2026 at 2:33 PM IST
Washrooms For Government School : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఇబ్బందులను తీర్చేందుకు కొత్తగా 3,900 శౌచాలయాలను నిర్మించనున్నారు. యూడైస్ గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలల్లో ఉన్న శౌచలయాల కొరతను కేంద్రానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ క్రమంలో సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు ఆమోదిత మండలి(పీఏబీ) సమావేశం శౌచాలయాల నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వీటిలో 2,799 చోట్ల బాలురకు, 1101 చోట్ల బాలికలకు శౌచాలయాలు (మరుగుదొడ్లు, మూత్రశాలలు) నిర్మిస్తారు. ఒక శౌచాలయానికి రూ.4.80 లక్షల చొప్పున మొత్తం దాదాపుగా రూ.187 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రానికి సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు కింద 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.1,650 కోట్లు (అందులో 60 శాతం కేంద్రం వాటా) మంజూరుకు పచ్చజెండా ఊపింది.
పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం : ప్రభుత్వ స్కూళ్లను మరింతగా బలోపేతం చేయడానికి రూ.340 కోట్లు కేటాయించగా అందులో శౌచలయాలకే సగానికిపైగా ఖర్చు చేయనున్నారు. 145 స్కూలల్లో మేజర్ మరమ్మత్తులు చేయడానికి రూ.9.70 కోట్లు కేటాయించారు. తొమ్మిదో, పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం 287 పాఠశాలల్లో సైన్స్ ల్యాబ్ల కోసం రూ.71.75 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఒక్క నిర్మాణం కోసం రూ.25 లక్షలు చొప్పున కేటాయించారు. మరో 24 పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ గదుల కోసం రూ.6 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. 11,12 తరగతులు చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం 129 పాఠశాలలు లేదా కళాశాలల కంప్యూటర్ గదుల నిర్మాణానికి రూ.20 కోట్లు కేటాయించారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని 200 మందికి హాస్టల్ నిర్మాణానికి రూ.8.25 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ఇవి పూర్తయ్యితే పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ (పీజీఐ)లో రాష్ట్రం స్థానం ఇంకా మెరుగుపడుతుందని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ తెలిపారు. ఆయన రాష్ట్రం ఇటీవల 28 నుంచి 18వ స్థానానికి చేరుకుందన్నారు.
ముఖ్యమైన కేటాయింపులు ఇలా ఉన్నాయి :
- ఈసారి అక్షరాస్యత, గణితం (ఎఫ్ఎల్ఎన్) కోసం రూ.49.90 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఒకటి నుంచి ఐదో తగిన అభ్యసన సామర్థ్యాలను పెంచాలన్నదే ధ్యేయం.
- కేజీబీవీలకు రూ.548 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతం కోసం రూ.340 కోట్లు ఖర్చు చేసుకోవచ్చు.
- స్కూల్ గ్రాంట్ కింద రూ.72.87 కోట్లు కేటాయించారు.
- ఉచిత పాఠ్య పుస్తకాలకు రూ.51.39 కోట్లు, ఉచిత ఏకరూప దుస్తులకు రూ.98.21 కోట్లు కేటాయించారు.
- కంప్యూటర్లు, డిజిటల్ అంశాలకు రూ.26.03 కోట్లు ఖర్చు చేస్తారు.
- ఉన్నత పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఒకేషనల్ విద్య కోసం రూ.26.69 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
- జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఒకేషనల్ విద్య కోసం రూ.26.69 కోట్లు ఇవ్వనున్నారు.
- ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు రూ.27.11 కోట్లు కేటాయించారు.
- స్థానిక నివాసాలలో పాఠశాలలు లేని పిల్లలకు రవాణా భత్యం కింద రూ.16.97 కోట్లు అందించనున్నారు.
- 1 నుంచి 8 తరగతుల విద్యార్థులలో చదివే అలవాటును పెంపొందించడానికి, "రీడింగ్ మేళా" కోసం రూ.2.04 కోట్లు కేటాయించారు, ఇందులో పాల్గొనే 20,825 పాఠశాలలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1,000 అందించారు.
- ఇంటర్మీడియట్ నుంచి 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం 372 చోట్ల బాలుర మరుగుదొడ్ల కోసం రూ.16.34 కోట్లు, 91 చోట్ల బాలికల మరుగుదొడ్ల కోసం రూ.3.37 కోట్లు ఖర్చు చేసేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.
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