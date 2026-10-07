శ్రీ ఓంకారేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి నిధులు మంజూరు - సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీ నియామకం
Funds for Omkareshwar Temple : మంచిరేవుల వద్ద నది ఒడ్డున శ్రీ ఓంకారేశ్వర స్వామి దేవాలయం పునర్నిర్మాణం, అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.1108 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
Published : October 7, 2026 at 10:05 PM IST
Funds for Omkareshwar Temple : మూసీ ఒడ్డున శ్రీ ఓంకారేశ్వర స్వామి దేవాలయ అభివృద్ధికి మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ఆలయ నిర్మాణంతో పాటు అనుసంధాన రహదారి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1108 కోట్ల మంజూరు చేసింది. ఆలయ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి అవసరమైన సాంకేతిక సలహాలు ఇవ్వడంతో పాటు డిజైన్లు ఖరారు చేసేందుకు ఆర్అండ్బీ ఇంజినీర్ ఇన్ ఛీప్ నేతృత్వంలో ఆరుగురు సభ్యుల ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది.
ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం అభివృద్ధి చేందేలా ప్రణాళిక
మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మంచిరేవుల వద్ద నది ఒడ్డున శ్రీ ఓంకారేశ్వర స్వామి దేవాలయం పునర్నిర్మాణం, అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.1108 కోట్లు మంజూరు చేసింది. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో నదిని శుద్ధి చేసి మళ్లీ వినియోగంలోకి తీసుకురావడంతో పాటు పరిసరాల్లో సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళిక చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే మంచిరేవుల వద్ద శ్రీ ఓంకారేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయనుంది.
ఈ ఏడాది మార్చి 28న చరిత్రాత్మక, పురాతన శ్రీ వీరభద్రస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆలయ అభివృద్ధితో పాటు అనుసంధాన రహదారి నిర్మాణం కోసం నిధులు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆలయ ఆర్కిటెక్చర్కు రూ.599 కోట్లు సివిల్, ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇతర పనులకు మరో రూ.350 కోట్లు మంజూరు చేసింది. మంచిరేవులలోని ఇస్తానా విల్లాస్ నుంచి కీర్తి వెస్ట్ విండ్ విల్లాస్ వరకు గ్రేహౌండ్స్, యంగ్ ఇండియా పోలీస్ స్కూల్ పక్కనుంచి ఆలయానికి చేరుకునేలా రెండున్నర కిలోమీటర్లు ఆరు లేన్ల వందడుగుల రహదారి నిర్మించేందుకు మరో రూ.160 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది.
సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీ నియామకం
శ్రీఓంకారేశ్వరస్వామి ఆలయం అభివృద్ధి కోసం సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీని కూడా ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆర్అండ్బీ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ ఛైర్మన్గా, పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ఇన్ సీ కో ఛైర్మన్గా, మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చీఫ్ ఇంజినీర్ కన్వీనర్గా ఉండే ఈ కమిటీలో దేవదాయ శాఖ సీఈ, ఆలయ నిర్మాణ నిపుణుడు శిల్పి డాక్టర్ ఇ.శివంగి రెడ్డి, ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉంటారు. ఈ కమిటీ ఆలయ అభివృద్ధి కోసం సాంకేతిక సలహాలు ఇవ్వడంతో పాటు డిజైన్లు, ధరలను ఖరారు చేస్తుంది.
మూడంతస్థుల్లో పార్కింగ్
గండిపేట మండలం మంచిరేవుల వద్ద చారిత్రక వీరభద్ర-మచిలేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద సుమారు 8 ఎకరాల్లో ప్రభుత్వం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించబోతుంది. శృంగేరి శారదాపీఠం జగద్గురువుల సూచనలతో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీఓంకారేశ్వర స్వామితో పాటు శ్రీవీరభద్ర-భద్రకాళి, శ్రీలలిత మహా త్రిపుర సుందరీ దేవి, శ్రీ బాలగణపతిస్వామి, శ్రీ బాల సుబ్రమణ్యస్వామి ఆలయాలతో పాటు మహా మండపం, నంది మండపం, ప్రాకారాలు, రాజగోపురం, యాగశాల, పుష్కరిణి ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
మూసీపై చిన్న ఆనకట్ట కట్టి నీటిని నిల్వ ఉంచి పుష్కరిణి ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నది మధ్యలో ఉన్న దీవిపై వందడుగుల శివుని విగ్రహాన్ని నెలకొల్పేలా ప్రణాళిక చేశారు. గుట్టపైకి వెళ్లేలా తీగల వంతెన ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆలయం వద్ద సుమారు 2 వేల వాహనాలు పార్కింగ్ చేసుకునేలా మూడంతస్థుల్లో పార్కింగ్కు ప్రణాళిక చేశారు.
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