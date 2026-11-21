'ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా' అందరికీ కాదు - కేవలం ఆ ఫ్యామిలీలకు మాత్రమే
Indiramma Family Insurance Scheme Guidelines : ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం తాజా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. కుటుంబంలో ఒకరు మాత్రమే బీమా పరిధిలోకి వస్తారని పేర్కొంది.
Published : November 21, 2026 at 8:35 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తోంది. ఈ స్కీమ్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం శుక్రవారం విడుదల చేసింది. ఆయా శాఖల ద్వారా అమలు చేస్తున్న జీవిత బీమా, ఇతర ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు యథావిధిగా కొనసాగనున్నాయని తెలిపిన ప్రభుత్వం, వాటి పరిధిలోకి రాని ఫ్యామిలీలను మాత్రమే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకంలో నమోదు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం కింద నమోదైన వ్యక్తి (లబ్ధిదారుడు) మరణించినప్పుడు వారి నామినీకి రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సాయం అందుతుందని ప్రభుత్వం తన మార్గదర్శకాల్లో తెలిపింది. బీమా కోసం ప్రతిపాదిత వ్యక్తి స్వయంగా శిబిరానికి హాజరై నామినీకి సంబంధించిన వివరాలను ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అనారోగ్యం లేదా దివ్యాంగులు హాజరు కాలేని పరిస్థితుల్లో క్యాంప్ ఇన్ఛార్జి వారి ఇంటి వద్దకు వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించింది.
ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక్కరికి మాత్రమే
ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం కింద ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందని ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. ఇంటి యజమాని లేదా సంపాదించే వ్యక్తి మాత్రమే బీమా పరిధిలోకి వస్తారు. ఈ పథకంలో పేరు నమోదు సమయంలో వారి వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి 59 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. వయసు ధ్రువీకరణకు ఆధార్కార్డును ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. ఆధార్ వివరాల్లో పుట్టిన సంవత్సరం మాత్రమే పేర్కొన్నట్లయితే జులై ఒకటో తేదీని పుట్టిన తేదీగా పరిగణించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఆధార్లో పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ముద్రితమై ఉన్నట్లయితే, దానిని సరి చేయించుకున్న తర్వాత మాత్రమే పథకంలో పేరు చేర్చుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు ఇవే
- ప్రత్యేక వెబ్, మొబైల్ అప్లికేషన్లలో మాత్రమే నమోదు ప్రక్రియ సాగాలి.
- ఓటీపీ (వన్ టైం పాస్వర్డ్) ఆధారితంగా ధ్రువీకరణ జరగాలి.
- బీమా చేసే వ్యక్తి విధిగా తమ ఆధార్ కార్డు, రేషన్ (ఆహార భద్రత) కార్డు జిరాక్స్ కాపీని సమర్పించి, మొబైల్ నంబరు ఇవ్వాలి.
- రేషన్ కార్డు వివరాలను పరిశీలించి అందులోని సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ వారి వివరాల ఆధారంగా రూపొందించిన కుటుంబ వివరాలను అధికారులు పరిశీలించాలి. బీమా చేసే వ్యక్తి తమ నామినీకి సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేయాలి. ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది నామినీలు ఉన్నట్లయితే రూ.5 లక్షలను నామినీలకు ఎవరికి ఏ మేరకు ఇవ్వాలనే వివరాలు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది.
- నామినీ మైనర్ అయినట్లయితే, అతడి తరఫున క్లెయిమ్ను స్వీకరించేందుకు మేజర్ అయిన నియామక వ్యక్తి/సంరక్షకుని పేరును నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. బీమా చేసే వ్యక్తి కంటే ముందే నామినీ మరణించినా లేదా బీమా చేసే వ్యక్తి ఆ నామినేషన్ను మార్చుకోవాలనుకున్నా రూల్స్కు అనుగుణంగా మార్పు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఏడాది వరకు కవరేజీ
- ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందనే వివరాలను కూడా ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి ఆ పాలసీ సంవత్సరం ముగిసే వరకు బీమా రక్షణ ఉంటుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
- శిబిరాల నిర్వహణ మొదలు ప్రక్రియంతా ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన కలెక్టర్లు సమీక్షించాలి.
- అడిషనల్ కలెక్టర్ లేదా మరేదైనా సీనియర్ అధికారిని జిల్లా స్థాయి నోడల్ అధికారిగా నియమించాలని పేర్కొంది.
- ప్రతి మండలం, పురపాలక సంఘానికి జిల్లా స్థాయి అధికారిని కో-ఆర్డినేషన్ అధికారిగా, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ/ వార్డులకు తహసీల్దార్ లేదా మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ అధికారి (ఎంపీడీవో), డిప్యూటీ మున్సిపల్ కమిషనర్లు సమన్వయ అధికారులుగా వ్యవహరించాలి.
దరఖాస్తు సంఖ్యగా రేషన్ కార్డు నంబర్
దరఖాస్తుదారుడి రేషన్ కార్డు నంబరునే దరఖాస్తు సంఖ్యగా ఉపయోగించాలి. ఇందులోనే వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. ఇదే ప్రత్యేక గుర్తింపు నంబర్గా ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జారీ చేసిన రేషన్ కార్డులకు మాత్రమే బీమా వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. ధ్రువీకరణను సంబంధిత స్వస్థల జిల్లా నిర్వహిస్తుంది. ఈ-కేవైసీ పెండింగ్లో ఉన్న రేషన్ కార్డులు కలిగిన కుటుంబాలు ఆ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకొని రావాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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