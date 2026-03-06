ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీల్లో కొత్త ట్యూషన్​ ఫీజులు - ఈ 33 కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైనే - పూర్తి లిస్ట్ ఇదే

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 33 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైగా ఫీజు నిర్ణయించిన సర్కార్​ - రెండు కళాశాలలకు రూ.లక్షగా నిర్ణయం - సీబీఐటీకి అత్యధికంగా రూ.1.83 ఫీజు నిర్ణయం

Engineering College Fees Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 10:49 AM IST

Engineering College Fees Telangana : తెలంగాణలో 33 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైగా, రెండు కళాశాలలకు రూ.లక్షగా ఫీజును నిర్ణయించారు. దీనిలో భాగంగా మొత్తం 160 ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలకు కొత్త ట్యూషన్​ ఫీజులను ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. దీనికి సంబంధించి విద్యాశాఖ గురువారం జీవో 6ను జారీ చేసింది. గత బ్లాక్​ పీరియడ్​లో ఫీజు రూ.లక్ష దాటిన కాలేజీల సంఖ్య అప్పట్లో 7 కాగా, ఇప్పుడు 2కి తగ్గింది.

వీటిలో సీబీఐటీకి ఫీజు రూ.1.83 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. రూ.1.75 లక్షలతో వాసవి కాలేజీ​ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ (టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ) ఇప్పటివరకు 19 కళాశాలల్లో ఉన్న ట్యూషన్​ ఫీజులను తగ్గించింది. దీనితో పాటు 70 కళాశాలలకు ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచకుండా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. దీనికి ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేసింది. కనీస ట్యూషన్​ ఫీజు రూ.45,000 ఉండగా, 21 కాలేజీలకు ఆ ఫీజును ఖరారు చేశారు.

ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచే అమలు : తాజాగా నిర్ణయించిన ఫీజులు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం (2025-26) నుంచే అమలులోనికి రానున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల బ్లాక్​ పీరియడ్​ అంటే 2025-26, 2026-27, 2027-28 విద్యా సంవత్సరాల్లో బీటెక్​ మొదటి సంవత్సరంలో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ ఫీజులు వర్తిస్తాయి. ఈ విద్యార్థులు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఇవే రుసుములను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

వెనక్కు ఇవ్వాల్సిందే : ఈసారి 19 కాలేజీలకు ఫీజు తగ్గించారు. అంటే గత విద్యా సంవత్సరం (2024-25) వరకు ఉన్న ఫీజులో టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ కోత పెట్టింది. గత ఆగస్టులో ఎప్​సెట్​ కౌన్సెలింగ్​ సందర్భంగా విద్యార్థుల నుంచి పాత ఫీజులనే వసూలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించిన తర్వాత ఒకవేళ తగ్గితే ఆ వ్యత్యాసాన్ని వెనక్కి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సాంకేతిక విద్యాశాఖ అప్పట్లో పేర్కొంది. ఈసారి 19 కాలేజీల్లో ఫీజు తగ్గడంతో అక్కడ సొంతంగా ఫీజు చెల్లించే వారికి ఆయా కాలేజీలు ఆ వ్యత్యాసం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

రూ.లక్ష దాటిన ఫీజులున్న కళాశాలలివే : సీబీఐటీ (రూ.1.83 లక్షలు), వాసవి (రూ.1.75 లక్షలు), ఎంజీఐటీ (రూ.1.67 లక్షలు), సీవీఆర్​ (రూ.1.63 లక్షలు), నారాయణమ్మ (రూ.1.62 లక్షలు), గోకరాజు (రూ.1,60,500), వీఎన్​ఆర్​ (రూ.1,59,600), బీవీఆర్​ఐటీ (రూ.1,46,600), కిట్స్​ (రూ.1,46,200), ఎంవీఎస్​ఆర్​ (రూ.1,43,800), బీవీఆర్​ఐటీ మహిళలు (రూ.1,43,500), ఎస్​ఆర్ (రూ.1.41 లక్షలు), వర్ధమాన్​ (రూ.1.40 లక్షలు), శ్రీదేవి (రూ.1.37 లక్షలు), శ్రీనిధి (రూ.1.33 లక్షలు), కేఎంఐటీ (రూ.1,29,200), గురునానక్ టెక్నికల్ (రూ.1.29 లక్షలు), ముఫకంజా (రూ.1.25 లక్షలు), విజ్ఞాన్​ (రూ.1.23 లక్షలు), గీతాంజలి (రూ.1.21 లక్షలు), శ్రీఇందు (రూ.1.15 లక్షలు), ఏఎస్​ (రూ.1.10 లక్షలు), జేబీఐటీ (రూ.1.10 లక్షలు) అను బోస్​ (రూ.1,04,900), శ్రేయాస్​ (రూ.1.06 లక్షలు), జేబీఐటీ (1.10 లక్షలు), హితమ్​ (రూ.1,04,900), విజ్ఞాన్స్​ మహిళలు (రూ.1,04,400), వీబీఐటీ (రూ.1,03,200), టీకేఆర్​ (రూ.1,02,900), కేజీ రెడ్డి (రూ.1,02,900), శ్రీదత్త (రూ.1,01,100), లార్డ్స్​ (రూ.1,00,100).

ఫీజు రూ.లక్ష కలిగిన కళాశాలలు : గేట్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​, మాతృశ్రీ.

కేసులు పెట్టాలని ఆదేశం : గత ప్రభుత్వ తీరులా కాకుండా వివిధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు వసూలు దందాను నియంత్రించాలని కొద్ది రోజుల క్రితం నిర్వహించిన ఓ సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఫీజులు పెంచుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుములు నియంత్రణ కమిటీకి తప్పుడు పత్రాలు అందజేసిన ఇంజినీరింగ్ కళాశాల యాజమాన్యాలపై కేసులు పెట్టాలని విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్​లోని పలు ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీలు అధ్యాపకులకు ఎక్కువ మొత్తంలో వేతనాలు ఇచ్చినట్లు, నిర్వహణ పనులకు అధికంగా ఖర్చు చేసినట్లు టీఏఎఫ్​ఆర్​సీకి తప్పుడు లెక్కలు సమర్పించాయన్న ఆరోపణలు సైతం ఉన్నాయి. విద్యను వ్యాపారం చేయొద్దని సీఎం అనేకసార్లు బహిరంగంగా సూచించారు. తమ ప్రభుత్వం పేద విద్యార్థులకు తప్పకుండా విద్యను అందించి గొప్ప పౌరులుగా తీర్చి దిద్దేందుకు సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని తెలిపారు.

