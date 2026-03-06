ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ట్యూషన్ ఫీజులు - ఈ 33 కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైనే - పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 33 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైగా ఫీజు నిర్ణయించిన సర్కార్ - రెండు కళాశాలలకు రూ.లక్షగా నిర్ణయం - సీబీఐటీకి అత్యధికంగా రూ.1.83 ఫీజు నిర్ణయం
Published : March 6, 2026 at 10:49 AM IST
Engineering College Fees Telangana : తెలంగాణలో 33 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో రూ.లక్షకు పైగా, రెండు కళాశాలలకు రూ.లక్షగా ఫీజును నిర్ణయించారు. దీనిలో భాగంగా మొత్తం 160 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు కొత్త ట్యూషన్ ఫీజులను ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. దీనికి సంబంధించి విద్యాశాఖ గురువారం జీవో 6ను జారీ చేసింది. గత బ్లాక్ పీరియడ్లో ఫీజు రూ.లక్ష దాటిన కాలేజీల సంఖ్య అప్పట్లో 7 కాగా, ఇప్పుడు 2కి తగ్గింది.
వీటిలో సీబీఐటీకి ఫీజు రూ.1.83 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. రూ.1.75 లక్షలతో వాసవి కాలేజీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ (టీఏఎఫ్ఆర్సీ) ఇప్పటివరకు 19 కళాశాలల్లో ఉన్న ట్యూషన్ ఫీజులను తగ్గించింది. దీనితో పాటు 70 కళాశాలలకు ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచకుండా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. దీనికి ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేసింది. కనీస ట్యూషన్ ఫీజు రూ.45,000 ఉండగా, 21 కాలేజీలకు ఆ ఫీజును ఖరారు చేశారు.
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచే అమలు : తాజాగా నిర్ణయించిన ఫీజులు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం (2025-26) నుంచే అమలులోనికి రానున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల బ్లాక్ పీరియడ్ అంటే 2025-26, 2026-27, 2027-28 విద్యా సంవత్సరాల్లో బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ ఫీజులు వర్తిస్తాయి. ఈ విద్యార్థులు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఇవే రుసుములను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
వెనక్కు ఇవ్వాల్సిందే : ఈసారి 19 కాలేజీలకు ఫీజు తగ్గించారు. అంటే గత విద్యా సంవత్సరం (2024-25) వరకు ఉన్న ఫీజులో టీఏఎఫ్ఆర్సీ కోత పెట్టింది. గత ఆగస్టులో ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ సందర్భంగా విద్యార్థుల నుంచి పాత ఫీజులనే వసూలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించిన తర్వాత ఒకవేళ తగ్గితే ఆ వ్యత్యాసాన్ని వెనక్కి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సాంకేతిక విద్యాశాఖ అప్పట్లో పేర్కొంది. ఈసారి 19 కాలేజీల్లో ఫీజు తగ్గడంతో అక్కడ సొంతంగా ఫీజు చెల్లించే వారికి ఆయా కాలేజీలు ఆ వ్యత్యాసం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
రూ.లక్ష దాటిన ఫీజులున్న కళాశాలలివే : సీబీఐటీ (రూ.1.83 లక్షలు), వాసవి (రూ.1.75 లక్షలు), ఎంజీఐటీ (రూ.1.67 లక్షలు), సీవీఆర్ (రూ.1.63 లక్షలు), నారాయణమ్మ (రూ.1.62 లక్షలు), గోకరాజు (రూ.1,60,500), వీఎన్ఆర్ (రూ.1,59,600), బీవీఆర్ఐటీ (రూ.1,46,600), కిట్స్ (రూ.1,46,200), ఎంవీఎస్ఆర్ (రూ.1,43,800), బీవీఆర్ఐటీ మహిళలు (రూ.1,43,500), ఎస్ఆర్ (రూ.1.41 లక్షలు), వర్ధమాన్ (రూ.1.40 లక్షలు), శ్రీదేవి (రూ.1.37 లక్షలు), శ్రీనిధి (రూ.1.33 లక్షలు), కేఎంఐటీ (రూ.1,29,200), గురునానక్ టెక్నికల్ (రూ.1.29 లక్షలు), ముఫకంజా (రూ.1.25 లక్షలు), విజ్ఞాన్ (రూ.1.23 లక్షలు), గీతాంజలి (రూ.1.21 లక్షలు), శ్రీఇందు (రూ.1.15 లక్షలు), ఏఎస్ (రూ.1.10 లక్షలు), జేబీఐటీ (రూ.1.10 లక్షలు) అను బోస్ (రూ.1,04,900), శ్రేయాస్ (రూ.1.06 లక్షలు), జేబీఐటీ (1.10 లక్షలు), హితమ్ (రూ.1,04,900), విజ్ఞాన్స్ మహిళలు (రూ.1,04,400), వీబీఐటీ (రూ.1,03,200), టీకేఆర్ (రూ.1,02,900), కేజీ రెడ్డి (రూ.1,02,900), శ్రీదత్త (రూ.1,01,100), లార్డ్స్ (రూ.1,00,100).
ఫీజు రూ.లక్ష కలిగిన కళాశాలలు : గేట్ ఇన్స్టిట్యూట్, మాతృశ్రీ.
కేసులు పెట్టాలని ఆదేశం : గత ప్రభుత్వ తీరులా కాకుండా వివిధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు వసూలు దందాను నియంత్రించాలని కొద్ది రోజుల క్రితం నిర్వహించిన ఓ సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఫీజులు పెంచుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుములు నియంత్రణ కమిటీకి తప్పుడు పత్రాలు అందజేసిన ఇంజినీరింగ్ కళాశాల యాజమాన్యాలపై కేసులు పెట్టాలని విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లోని పలు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు అధ్యాపకులకు ఎక్కువ మొత్తంలో వేతనాలు ఇచ్చినట్లు, నిర్వహణ పనులకు అధికంగా ఖర్చు చేసినట్లు టీఏఎఫ్ఆర్సీకి తప్పుడు లెక్కలు సమర్పించాయన్న ఆరోపణలు సైతం ఉన్నాయి. విద్యను వ్యాపారం చేయొద్దని సీఎం అనేకసార్లు బహిరంగంగా సూచించారు. తమ ప్రభుత్వం పేద విద్యార్థులకు తప్పకుండా విద్యను అందించి గొప్ప పౌరులుగా తీర్చి దిద్దేందుకు సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
