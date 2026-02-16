ETV Bharat / state

సన్న వడ్లకు బోనస్ బకాయిలు రూ.514.36 కోట్లు విడుదల - మీ ఖాతాలో డబ్బులు పడ్డాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి!!

సన్న వడ్లకు బోనస్ బకాయిలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - సన్న వడ్లపై బోనస్‌ కోసం రూ.514.36 కోట్లు విడుదల - వానాకాలంలో సన్న వడ్లు అమ్మిన 2.17 లక్షల మంది రైతులకు బోనస్‌

Government Releases Paddy Bonus Arrears
Government Releases Paddy Bonus Arrears (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Releases Paddy Bonus Arrears : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు తీపి కబురు అందించింది. గత ఖరీఫ్‌ సీజన్ సంబంధించి పెండింగ్ వరి సన్న రకాల బోనస్‌ బకాయిలు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో సన్న రకాల వరి పంట సాగు చేసిన అన్నదాతలకు క్వింటాల్ ధరపై 500 రూపాయల బోనస్ కోసం 514.36 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక కేటాయింపులు చేసినట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ కీలకమైన పంపిణీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2025-26 ఖరీఫ్ సీజన్​లో సన్న రకాల వరి పంట సాగు చేసిన 2.17 లక్షల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

పంటల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు : ఈ నిధుల విడుదలతో పాటు పౌరసరఫరాల సంస్థ వరి బోనస్ కోసం ఇప్పటికే 1939.58 కోట్ల రూపాయలు ప్రాసెస్ చేసి అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసింది. అనూహ్య వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో నీటి వనరులు పుష్కలంగా ఉండటం, కీలక వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభదాయకంగా మార్చే క్రమంలో పంట సాగు ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం వరి ఒక క్వింటా ధరపై 500 రూపాయలు అదనపు బోనస్ ఇస్తుండటంతో సన్న రకాల సాగు గణనీయంగా పెరుగుతోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన "ఏ" గ్రేడు ధాన్యం క్వింటాల్ కనీస మద్దతు ధర 2,389 రూపాయలు కంటే బోనస్ 500 రూపాయలు అదనం. ఈ పెండింగ్ బకాయిలు చెల్లించడం వల్ల రైతులకు గణనీయమైన ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుందని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాగ్ధానం మేరకు రైతుల కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వం అంకితభావం మరింత బలపడుతుందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.

మీకు పీఎం కిసాన్​ పథకం నగదు పడట్లేదా? - ప్రధానమైన కారణాలు ఇవి కావొచ్చు

TAGGED:

GOVT RELEASES PADDY BONUS ARREARS
సన్నవడ్ల బోనస్ బకాయిల విడుదల
MINISTER UTTAM ON PADDY BONUS
GOVT RELEASES PADDY BONUS ARREARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.