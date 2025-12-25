జీహెచ్ఎంసీ డీలిమిటేషన్ తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల - కొత్తగా 6 జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు ఏర్పాటు
జీహెచ్ఎంసీ డీలిమిటేషన్కు తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - డివిజన్ల సంఖ్యను 300కు పెంచుతూ నోటిఫికేషన్ జారీ
Published : December 25, 2025 at 10:48 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 11:01 PM IST
GHMC Delimitation Final Notification : బృహత్ హైదరాబాద్ డివిజన్ల పునర్విభజనకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయ తీసుకుంది. జీహెచ్ఎంసీ డీలిమిటేషన్కు సంబంధించి తుది నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. డివిజన్ల సంఖ్యను 300కు పెంచుతూ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. అలాగే, జీహెచ్ఎంసీలో ప్రస్తుతం ఉన్న 6 జోన్లను 12కు పెంచుతూ, 30 సర్కిళ్లను 60కి పెంచుతున్నట్టు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. కొత్త జోన్లుగా ఉప్పల్, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరి, శంషాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ ఏర్పడ్డాయి. సర్కిల్ కార్యాలయాల్లో కొత్త జోన్ కార్యాలయాలు, వార్డు కార్యాలయాల్లో నూతన సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. డివిజన్ల డీలిమిటేషన్కు సంబంధించి ఈనెల 9న ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ వెలువడగా.. 10 రోజులపాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించారు. 6వేలకు పైగా అభ్యంతరాలు రాగా.. సహేతుకమైన వాటిని పరిగిణనలోకి తీసుకొని తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినట్టు తెలిపారు అధికారులు.
కొత్త జోన్లు, పెరిగిన సర్కిళ్ల వివరాలిలా..
- మల్కాజ్గిరి జోన్లో కీసర, ఆల్వాల్, బోయిన్పల్లి, మౌలాలి, మల్కాజ్గిరి
- ఉప్పల్ జోన్లో ఘట్కేసర్, కాప్రా, నాచారం, ఉప్పల్, బోడుప్పల్
- శంషాబాద్ జోన్లో ఆదిభట్ల, బడంగ్పేట్, జల్పల్లి, శంషాబాద్
- రాజేంద్రనగర్ జోన్లో రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్, బహదూర్పురా
- రాజేంద్రనగర్ జోన్లో ఫలక్నుమా, చాంద్రాయణగుట్ట, జంగంపేట్
- గోల్కొండ జోన్లో గోషామహాల్, కార్వాన్, గోల్కొండ, మెహదీపట్నం, మాసబ్ట్యాంక్
- కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లో చింతల్, జీడిమెట్ల, కొంపల్లి, గాజులరామారం
- కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లో నిజాంపేట్, దుండిగల్, మేడ్చల్
- ఎల్బీనగర్ జోన్లో నాగోల్, సరూర్నగర్, ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్
- చార్మినార్ జోన్లో సంతోష్నగర్, యాకుత్పురా, మలక్పేట్, చార్మినార్, మూసారాంబాగ్
- ఖైరతాబాద్ జోన్లో ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, బోరబండ
- ఖైరతాబాద్ జోన్లో యూసఫ్గూడ, అమీర్పేట్
- సికింద్రాబాద్ జోన్లో కావడిగూడ, ముషీరాబాద్, అంబర్పేట్, తార్నాక, మెట్టుగూడ
- శేరిలింగంపల్లి జోన్లో నార్సింగి, పటాన్చెరు, అమీన్పూర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి
- కూకట్పల్లి జోన్లో మాదాపూర్, అల్విన్కాలనీ, కూకట్పల్లి, మూసాపేట్