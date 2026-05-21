అవ్వ - తాతలకు గుడ్న్యూస్ - జూన్ 2న కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ
జూన్ 2న కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి ప్రభుత్వం సిద్ధం - తెలంగాణ రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా చేయూత పథకానికి ఊతం - బడ్జెట్లో రెండు లక్షల కొత్త పింఛన్లకు ఆమోదం
Published : May 21, 2026 at 9:55 AM IST
New Pensions Distribute in Telangana : తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవ్వ - తాతలకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తెలంగాణ రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 2న చేయూత పథకం కింద కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పింఛన్ల సమస్యకు పరిష్కారం చూపే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. జిల్లాల వారీగా అర్హుల జాబితాలను సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో కొత్త పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మందిలో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
మూడు సంవత్సరాలుగా కొత్త పింఛన్లకు ఎదురుచూపులు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం సుమారు 42 లక్షల మంది పింఛనుదారులు ఉన్నారు. అయితే గత మూడు సంవత్సరాలుగా కొత్త పింఛన్ల మంజూరు ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం చనిపోయిన పింఛనుదారుల స్థానంలో వారి భార్యలకు మాత్రమే పింఛన్లు అందిస్తున్నారు. కానీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి అవకాశాలు లేకపోవడంతో అనేక మంది నిరాశ చెందుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 10 లక్షల మంది కొత్త పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈసారి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.
బడ్జెట్లో రెండు లక్షల కొత్త పింఛన్లకు ఆమోదం : మార్చిలో ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం రెండు లక్షల కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పింఛన్లను జూన్ 2న అధికారికంగా పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించి గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) అధికారులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. జిల్లాల వారీగా అర్హుల వివరాలను సేకరించి, ఖచ్చితమైన జాబితాలను రూపొందించి పంపాలని కలెక్టర్లకు సూచనలు చేసింది.
సాంకేతికతతో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం : పింఛన్ల మంజూరు ప్రక్రియలో పారదర్శకత పెంచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పింఛనుదారుల వివరాలను ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్లో నమోదు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మరణించిన వారు, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారు, జీవించి ఉన్న వారి లైవ్నెస్ అథెంటికేషన్ వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. దీంతో అనర్హులను తొలగించి నిజమైన లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు అందించే అవకాశం ఉంటుంది.
గ్రామ సభల ద్వారా తుది జాబితాలు : సాంకేతిక ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత గ్రామాలు, వార్డుల్లో ప్రత్యేక సభలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో మృతుల వివరాలు ప్రజల ముందుంచి, వారిని జాబితా నుంచి తొలగించేలా తీర్మానాలు చేస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా స్థానిక స్థాయిలో కూడా పారదర్శకతకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. నెలాఖరులోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
దివ్యాంగులకు తొలి ప్రాధాన్యం : కొత్త పింఛన్ల మంజూరులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్య క్రమాన్ని నిర్ణయించింది. ముందుగా దివ్యాంగులకు అవకాశం కల్పించాలని సూచించింది. అనంతరం వృద్ధులు, వితంతువులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అత్యవసర అవసరం ఉన్న వర్గాలకు ముందుగా సహాయం అందించడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. కొత్త పింఛన్ల పంపిణీతో ఎన్నో కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా లభించనుంది. దీర్ఘకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న అర్హులకు ఇది ఊరట కలిగించే నిర్ణయంగా మారే అవకాశంగా ఉంది.
