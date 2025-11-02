ETV Bharat / state

పాఠశాలల్లో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌పై తరగతులు - వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి

డిజిటల్‌ విధానంలో అభ్యసన సామర్థ్యాల పెంపు - వెనుకబడిన పిల్లలపై ప్రత్యేక దృష్టి - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ పాఠ్యాంశాలు - ఉపాధ్యాయులకు ఇటీవల ఎస్‌ఈఆర్‌టీలో శిక్షణ

Computer Education for Primary Level Students
Computer Education for Primary Level Students (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Computer Education for Primary Level Students : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు ప్రాథమిక స్థాయిలోనే కంప్యూటర్‌ విద్యపై కనీస సామర్థ్యాలు అందించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందుకు విద్యాశాఖ ఎంపిక చేసిన పాఠశాలల్లో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌)పై తరగతులు నిర్వహిస్తోంది. మండలానికి ఒక పాఠశాల ఎంపిక చేసి అమలు పరుస్తోంది. ఇవే పాఠశాలల్లో తాజాగా రోజువారీ తరగతులకు భిన్నంగా ఎక్స్‌ఎల్‌ (ఎక్ట్స్రా లెర్నింగ్‌ ప్రోగ్రాం) ద్వారా వెనుకబడిన విద్యార్థులపై దృష్టి సారించింది. ఒక్కో స్టూడెంట్​ ఎంత వరకు నేర్చుకుంటున్నాడనే దానిపై ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. తెలుగు, ఆంగ్లం, గణితం తదితర సబ్జెక్టుల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలను పెంపొదిస్తున్నారు.

వెనుకబడిన పిల్లలపై ప్రత్యేక దృష్టి : కరీంనగర్ జిల్లాలో 21 పాఠశాలల్లో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌) పై విద్యాబోధన జరుగుతోంది. 3, 4, 5వ తరగతి స్టూడెంట్స్​కు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులను ఫార్మటివ్‌ పరీక్ష ఆధారంగా ఏ, బీ, సీ గ్రూపులుగా విభజిస్తున్నారు. బీ, సీ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎక్స్‌ఎల్‌ (ఎక్ట్స్రా లెర్నింగ్‌ ప్రోగ్రాం) విధానంతో పాటు జీ కాంప్రెస్‌ అనే యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. పిల్లలే దశలవారీగా సొంతంగా నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. గణితంలో అవరోహణ, ఆరోహణ క్రమాలు, రంగులు వేయటం, పజిల్స్, డిజైన్లు రూపొందించటం లాంటివి ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్​లో లెటర్స్‌ మిస్సింగ్, తెలుగులో పదాలు పలకటం, తిరిగి చెప్పటం, గుర్తించటం, చిత్రాల ద్వారా తప్పుఒప్పులులాంటి విషయాలను పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు. హెడ్‌ఫోన్స్‌ పెట్టుకొని పదాలను ఉచ్చరించటం, తప్పుఒప్పులను గుర్తించటం వంటివి చేస్తున్నారు.

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ పాఠ్యాంశాలు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, ఇతర డిజిటల్‌ విధానాల్లో బోధన కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ చాలా వరకు ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్లు, ఇతర వసతులు లేవు. సమీపంలోని ఉన్నత పాఠశాలల సామగ్రిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు బడుల్లో హెడ్‌ఫోన్స్‌ కొనుగోలు చేశాయి. కంప్యూటర్లు అందించేందుకు విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల కంప్యూటర్ల అవసరంపై ఉపాధ్యాయులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు సమాచారం. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం సిలబస్‌లో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ పాఠ్యాంశాలు చేర్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంది.

ఎస్‌ఈఆర్‌టీలో శిక్షణనిచ్చారు : ఎక్ట్స్రా లెర్నింగ్‌ ప్రోగ్రాం ద్వారా వెనుకబడిన విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలు మెరుగవుతున్నాయని దోనూరు ప్రధానోపాధ్యాయురాలు స్వప్నప్రియ తెలిపారు. పిల్లలు చాలా సులువుగా పాఠాలను నేర్చుకోగలుగుతున్నారని చెప్పారు. మెలకువలతో పాటు ఇతర అంశాలను విద్యార్థులకు బోధించేందుకు పలువురు ఉపాధ్యాయులకు ఇటీవల ఎస్‌ఈఆర్‌టీలో శిక్షణనిచ్చారని వివరించారు.

"ఎక్ట్స్రా లెర్నింగ్‌ ప్రోగ్రాం ద్వారా వెనుకబడిన విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలు మెరుగవుతున్నాయి. పిల్లలు చాలా సులువుగా పాఠాలను నేర్చుకోగలుగుతున్నారు. మెలకువలతో పాటు ఇతర అంశాలను విద్యార్థులకు బోధించేందుకు పలువురు ఉపాధ్యాయులకు ఇటీవల ఎస్‌ఈఆర్‌టీలో శిక్షణను కూడా ఇచ్చారు."- స్వప్నప్రియ, ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, దోనూరు

జీ కాంప్రెస్‌ యాప్‌ చాలా బాగుంది : హెడ్‌ఫోన్స్‌ పెట్టుకుని వినటం, పలకటం, చదవటం, చూడటం ద్వారా పదాలను సులువుగా నేర్చుకోగలుగుతున్నానని విద్యార్థిని బింగి నవ్య తెలిపారు. జీ కాంప్రెస్‌ యాప్‌ ఉపయోగకరంగా చాలా బాగుందని చెప్పారు.

"హెడ్‌ఫోన్స్‌ పెట్టుకుని వినటం, పలకటం, చదవటం, చూడటం ద్వారా పదాలను సులువుగా నేర్చుకోగలుగుతున్నాను. జీ కాంప్రెస్‌ యాప్‌ ఉపయోగకరంగా చాలా బాగుంది."- బింగి నవ్య, విద్యార్థిని

TAGGED:

AI LESSONS IN TELANGANA SCHOOLS
బడుల్లో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌
COMPUTER EDUCATION FOR STUDENTS

