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హైదరాబాద్ చుట్టూ ఎకో టూరిజానికి కొత్త ఊపు - ప్రకృతి పర్యాటకానికి తెలంగాణ సర్కార్ ప్రాధాన్యం

హైదరాబాద్ ప్రకృతి పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అటవీ ప్రాంతాలను కాపాడుతూ స్థానిక జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

Eco Tourism Around Hyderabad
హైదరాబాద్​ ప్రకృతి పర్యాటకాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 10:35 PM IST

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Eco Tourism Around Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరానికి అనుబంధంగా ప్రకృతి పర్యాటకాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు తెలంగాణ పర్యాటక, అటవీ శాఖలు సంయుక్తంగా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. నగరానికి సమీపంలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాలు, అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులను పర్యాటక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. ఇప్పటికే హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో పలు అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

సంరక్షణతో పాటు ప్రకృతి ఆధారిత వినోదం

అటవీ ప్రాంతాలను కాపాడుతూ స్థానిక జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడం ఈ ప్రాజెక్టుల ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంచే ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా విజిటర్ జోన్‌గా అభివృద్ధి చేసి, మిగిలిన అటవీ ప్రాంతాన్ని సంరక్షణ జోన్‌గా కొనసాగించనున్నారు. దీనివల్ల పర్యాటక కార్యకలాపాలు పెరిగినా అడవులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

నర్సాపూర్ అడవులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు

హైదరాబాద్‌కు సమీపంలోని నర్సాపూర్ అటవీ ప్రాంతాన్ని ప్రకృతి పర్యాటక గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇక్కడ నేచర్ వాక్స్, ప్రకృతి పరిశీలన, బర్డ్ వాచింగ్ వంటి కార్యక్రమాలకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో నగరవాసులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రకృతిని ఆస్వాదించేందుకు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉందని పర్యాటక శాఖ భావిస్తోంది.

అనంతగిరి ఎకో టూరిజానికి ప్రధాన కేంద్రం

హైదరాబాద్‌కు సుమారు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలోని వికారాబాద్–అనంతగిరి ప్రాంతం ఎకో టూరిజంలో కీలకంగా మారుతోంది. అనంతగిరి అడవులను ఎకో టూరిజం జోన్‌గా సుమారు రూ.38 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. గైడెడ్ నేచర్ వాక్స్, బర్డ్ వాచింగ్, ట్రెక్కింగ్, ఉదయం సఫారీ, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయ వీక్షణ, క్యాంప్‌ఫైర్ వంటి ప్రకృతి ఆధారిత కార్యక్రమాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

మృగవణి, మహావీర్ హరిణి వనస్థలికి ప్రాధాన్యం

హైదరాబాద్‌కు సమీపంలోని మృగవణి నేషనల్ పార్క్‌కు మరింత ప్రచారం కల్పించడంతో పాటు వన్యప్రాణులు, అటవీ పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే పర్యావరణ పర్యాటకంలో గుర్తింపు పొందిన మహావీర్ హరిణి వనస్థలి నేషనల్ పార్క్‌లోనూ అదనపు కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ఉన్నారు.

స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు

శామీర్‌పేట్ ప్రాంతంలో ప్రకృతి విహారం, బర్డ్ వాచింగ్‌కు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండటంతో అక్కడ కూడా ఎకో టూరిజం అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. పర్యాటక అభివృద్ధితో పాటు స్థానిక యువతకు గైడ్లు, నేచర్ ఇంటర్‌ప్రెటర్లు, ఇతర సేవల రూపంలో ఉపాధి కల్పించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

పర్యావరణ విద్యకు పెద్దపీట

హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వారాంతపు పర్యాటకానికి ఎకో టూరిజాన్ని కీలకంగా మార్చేందుకు పలు ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. అర్బన్ నేచర్ టూరిజం, పర్యావరణ విద్య, జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రకృతి ప్రాంతాలను బాధ్యతాయుతమైన పర్యాటక కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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