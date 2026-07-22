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ఆగస్టులో మరింత లోటు వర్షపాతం - ఎల్‌నినో సవాళ్లపై ప్రభుత్వ ప్రణాళిక సిద్ధం

ఎల్​నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో కమ్ముకొస్తున్న కరవు - ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలై 52 రోజులైనా కొనసాగుతున్న లోటు వర్షపాతం - ఆగస్ట్‌లో వర్షపాతం లోటు పెరిగిపోతుందన్న వాతావరణశాఖ

EL NINO ON AGRICULTURE
సదస్సులో పాల్గొన్న మంత్రులు భట్టి విక్రమార్క, అజారుద్దీన్, అధికారులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 7:46 AM IST

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Severe Monsoon Deficit Driven by El Nino : ఎల్​నినో నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కరవు కమ్ముకొస్తోంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలై 52 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇంకా లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు హైదరాబాద్‌లో ప్రణాళిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎల్​నినో సవాళ్లు - అధిగమించేందుకు చర్యలపై రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు జరిగింది. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశుపోషణ సహా తాగు నీరు, భూగర్భ జలాలు, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు, విద్యుత్తు విషయంలో ఆందోళన చెందవద్దని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క భరోసా ఇచ్చారు.

ప్రణాళిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి : ఎల్​నినో సవాల్ విసురుతోంది. అనూహ్య వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో ఎల్‌ నినో ప్రభావంపై అప్రమత్తమై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందస్తు చర్యలకు ఉపక్రమించాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో ప్రణాళిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి మేథోమథనం జరిగింది. "పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల నుంచి తెలంగాణ సంసిద్ధత వరకు" అనే అంశంపై జరిగిన అవగాహన సదస్సుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, నీటిపారుదల, విద్యుత్తు, వాతావరణ శాఖలు, హైడ్రా ఉన్నతాధికారులు ఐసీఏఆర్, వ్యవసాయ, ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు.

జలాశయాల్లో తగ్గిపోయిన నీటి నిల్వలు : వ్యక్తిగత, కుటుంబ, గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయిల్లో ఎవరికి వారు సంసిద్ధమయ్యేలా ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడమే ఈ సదస్సు ముఖ్య ఉద్దేశమని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోనూ వర్షాభావం కారణంగా లోటు వర్షపాతం కనిపిస్తోందని నిపుణులు ప్రస్తావించారు. గోదావరి, కృష్ణా పరివాహకం కింద రాష్ట్రంలో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయనీ ఆగస్టులో వర్షపాతం లోటు పెరిగిపోతుందని సెప్టెంబరులో ఎల్‌ నినో ఇంకా బలంగా మారబోతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం : ఎల్‌ నినో ఉద్భవించిన ప్రతిసారీ విఫలం అవ్వలేదనీ ఈ ఏడాది కూడా అదే జరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావం జలాశయాలు, నీటి వనరులు, చెరువులు, వాగులు, తాగు, సాగు నీరు, వ్యవసాయం పశువులు, పక్షులు, విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిపై తీవ్రంగా చూపబోతుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉష్ణతాపం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ శాఖలు, ఐసీఏఆర్, శాస్త్రవేత్తల నుంచి వచ్చిన సూచనలు, సలహాలు క్రోడీకరించి ప్రజలు, ప్రత్యేకించి రైతులకు ఇవ్వాల్సిన సందేశం, రాష్ట్ర సర్కారు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేస్తామని ప్రణాళిక శాఖ వెల్లడించింది.

"తక్కువ నీరు అవసరం ఉన్న పంటలను వేసుకోవాలి. వరి పంట అసలే వేయకూడదు. బోరు బావులు ముఖ్యంగా తేలికపాటి నేలల్లో అసలు వేయకూడదు. ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు వేసేవాళ్లం కాదు. గత ఆరేడు సంవత్సరాల్లో మంచి వర్షాలు రావడం మూలంగా భూమి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వరి వేయడం అనేది అలవాటుగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా కూరగాయలు ఇప్పుడు దొరకడం కష్టమైపోయింది. గతంలో మూడు నాలుగు లక్షల ఎకరాల్లో పండించిన విస్తీర్ణం ఇప్పుడు ఒక్క లక్షకు పడిపోయింది. కూరగాయలకు ప్రస్తుతం ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది" -దండ రాజిరెడ్డి, ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి

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RAINFALL SHORTAGES
EL NINO ON AGRICULTURE
GROUNDWATER DEPLETION
ENERGY AND POWER MANAGEMENT
EL NINO ON AGRICULTURE

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