హైస్పీడ్ జెట్ స్కీయింగ్ - క్రూయిజ్ విహారం : మినీ 'మాల్దీవులుగా' సోమశిల
దోమలపెంటలో క్రూయిజ్ విహారం - అమ్రాబాద్ అడవులకు కొత్త హంగులు - ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి భారీ ప్రణాళికలు
Published : July 25, 2026 at 12:31 PM IST
Telangana Govt Plans For Tourism Development : ప్రకృతి అందాలకు నెలవైన నల్లమల అడవుల్లో లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో అంటూ విహరించవచ్చు. కృష్ణా బ్యాక్వాటర్లో బోటింగ్, సాహస క్రీడలు, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు, అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్రాబాద్ అడవులను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఎకో టూరిజం సెంటర్గా తీర్చిదిద్దేందుకు భారీ ప్రణాళికలను రెడీ చేసింది.
రూ.13.75 కోట్లతో ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్లు : ఓవైపు ప్రకృతి సంపదను కాపాడుతూ, పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు స్థానికంగా ఉండే గిరిపుత్రులకు ఉపాధిని కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూ.13.75 కోట్లతో ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థలు ఇందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలపై ఇటీవలే చర్చించాయి. అందులో భాగంగా మన్ననూర్, సోమశిల, సలేశ్వరం, దోమలపెంట, ఫర్హాబాద్ ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తూ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సర్క్యూట్లను రూపొందించింది.
మన్ననూర్ అభివృద్ధికి రూ.7.20 కోట్లు : ఈ నిధులతో ఫర్హాబాద్లో కొత్త వాచ్ టవర్ నిర్మాణంతో పాటు ప్రతాపరుద్ర కోట అభివృద్ధి, ఉమామహేశ్వరం ఆలయం వద్ద గెజిబోకు రూ.70 లక్షలు, ఆధునిక సఫారీ వాహనాలు, సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేక టూరిస్టు బస్సులకు రూ.3.5 కోట్లు, ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారాలను రూ.3 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు.
'మినీ మాల్దీవులు'గా సోమశిల అభివృద్ధి : కృష్ణా నది బ్యాక్ వాటర్ అందాలతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే విధంగా సోమశిలను రాష్ట్రంలో ‘మినీ మాల్దీవులు’గా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో రూ.5.50 కోట్లతో సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఇందులో హైస్పీడ్ జెట్ స్కీయింగ్కు రూ.కోటి, ఎకో ఫ్రెండ్లీ వసతికి రూ.కోటి, సన్సెట్ బోటింగ్ సౌకర్యాల అభివృద్ధికి రూ.1.50 కోట్లు, ట్రైల్స్, ఏటీవీ రూట్లు, వ్యూ పాయింట్లకు రూ.2 కోట్లు వ్యయం చేయాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు.
సలేశ్వరం యాత్రకు మరిన్ని సౌకర్యాలు : సలేశ్వరం-మన్ననూర్ సర్క్యూట్ అభివృద్ధి కోసం రూ.50 లక్షలు కేటాయించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. మన్ననూర్ గేట్వే, పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, ట్రెక్కింగ్, దశల వారీ దర్శన విధానం, యాత్రికులకు ప్రవేశ, నిష్క్రమణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తారు. చెంచుల జీవన విధానం తెలుసుకునే కేంద్రం సావనీర్ షాప్లను కూడా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
దోమలపెంటలో క్రూయిజ్ విహారం : కృష్ణా బ్యాక్ వాటర్లో దోమలపెంట నుంచి అక్కమహాదేవి గుహల వరకు క్రూయిజ్ బోటు సర్వీసులను ప్రారంభించనున్నారు. ఒక్కోటి 12 సీట్లు ఉండే విధంగా మూడు బోట్లతో ఈ సేవలను నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందుకోసం రూ.55 లక్షలు ఖర్చు చేయనున్నారు. సందర్శకుల వసతి, వ్యూ పాయింట్ల ఏర్పాటు ద్వారా దోమలపెంటను సరికొత్త పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
మూడు దశల్లో అభివృద్ధి : ప్రాజెక్టును 3 దశల్లో అమలు చేయనున్నారు. 2026-27 నాటికి సలేశ్వరం సర్క్యూట్, సోమశిల, దోమలపెంట మార్గాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 2027-29 నాటికి ఫర్హాబాద్ వాచ్ టవర్, ప్రతాపరుద్ర కోట, ఉమామహేశ్వరం గెజిబో, సోమశిలలో జెట్ స్కీయింగ్, సన్సెట్ బోటింగ్, దోమలపెంట క్రూయిజ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2030 నాటికి కొత్త సఫారీ వాహనాలు, సోమశిలలో ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్టుల్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
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