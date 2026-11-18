ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభం వాయిదా
Indiramma Saree Distribution Postponed : ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభం వాయిదా పడింది. రేపు సిద్దిపేటలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాల్సి ఉంది. కానీ వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఇందిరమ్మ చీరలు (ETV Bharat)
Published : November 18, 2026 at 9:05 PM IST
తెలంగాణలో ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రేపు సిద్దిపేటలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాల్సి ఉంది. కానీ వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.