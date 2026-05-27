ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం కోసం ఇంటింటి సర్వే
ఘనంగా ‘ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక’ ముగింపు వేడుకలు - మంత్రివర్గ ఉప సంఘం సమావేశంలో ఆదేశాలు - జూన్ 2 నుంచి రూ.5 లక్షలతో జీవితా బీమా పథకం ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ప్రకటన
Published : May 27, 2026 at 10:21 AM IST
Indiramma Family Life Insurance Survey : రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి సామాజిక భద్రత కల్పనే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా పథకం అమలుకు ఇంటింటి సర్వే చేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఆదేశించింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ పథకం వర్తింపజేయాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పమని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఇంటికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం సేకరించాలని ఉపసంఘం సూచించింది. అర్హుల ఎంపిక కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపింది. పథకం ప్రయోజనాల సమాచారాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పెద్దఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని తెలిపింది.
లోగో రూపొందించాలని నిర్ణయం : ఈ బీమా పథకానికి ఒక విశిష్టమైన లోగో రూపొందించాలని నిర్ణయించింది. సర్వే పూర్తయిన ప్రతి ఇంటికీ ఈ లోగోతో స్టిక్కర్లను అతికించాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని శాఖలు తమ సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికలను వెంటనే సమర్పించాలని కోరింది. మంగళవారం సచివాలయంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన ఉపసంఘం సమావేశం జరిగింది. ఈ మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు పలు శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. గ్రామ, మండల, నియోజకవర్గ, జిల్లా స్థాయిల్లో ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాల వివరాలను ఉపసంఘం సమీక్షించింది. ఈ మేరకు భట్టి మాట్లాడుతూ ఇంటింటి సర్వేతో ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా అమలు చేయాలి. రాష్ట్రంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన 90 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం విజయవంతం అయింది. ఈ కార్యక్రమ ముగింపు వేడుకలను జూన్ 2 నుంచి 12 వరకు ఘనంగా నిర్వహించాలి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజాభాగస్వామ్యంతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని చెప్పారు.
సమావేశంలో జూన్ 2 నుంచి 12 వరకు నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలపై మంత్రులు చర్చించారు. రోడ్డు భద్రత, పర్యావరణ వారోత్సవం, మాదవ ద్రవ్యాలపై వ్యతిరేక ప్రచారం, గృహ నిర్మాణం, మహిళ-శిశు రక్షణ, పర్యాటక ప్రోత్సాహం, పట్టణాభివృద్ధి, అభివృద్ధి కార్యాక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, హరిత ఇంధన ప్రాజెక్టులు, ప్రారంభోత్సవాలను నిర్వహించాలని నిర్దేశం చేశారు. ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా, అన్నిశాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.
జూన్ 2 నుంచి ఇందిరమ్మ బీమా పథకం : ప్రతి కుటుంబానికి బీమా రూపంలో భద్రత కల్పించేందుకు ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం జూన్ 2 నుంచి ప్రవేశ పెట్టనుంది. గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ వార్షిక బడ్జెట్లో కీలక ప్రకటన చేసింది. సామాజిక అంతరాలతో సంబంధం లేకుండా రాష్ట్రంలోని 1.15 కోట్ల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలతో జీవితా బీమా పథకం ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ప్రకటించింది. సగటు కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉండటం సహజం. కానీ అందులో ఒక్కరికే జీవిత బీమా పాలసీ ఉంటే దాని క్లెయిమ్ ద్వారా కుటుంబం మొత్తానికి భరోసా లభిస్తుందా? అనేది చాలా మందికి ఉండే సందేహం. అయితే ఎలాంటి సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు ఒకటికంటే ఎక్కువ పాలసీలు తీసుకోవచ్చా? తీసుకుంటే వాటి నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో నిపుణులు సూచనలు మీ కోసం.
రెండు పాలసీలు వర్తిస్తాయా? : వయసు పెరిగే కొద్దీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఒక వ్యక్తికి 30 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు పరిమిత హామీ మొత్తంలో కూడిన ఒక జీవిత బీమా పాలసీ సరిపోవచ్చు. అదే వ్యక్తి 50 సంవత్సరాల వయసుకు చేరేసరికి కుటుంబానికి మూలధారం కావచ్చు. సాధారణంగా చిన్న కుటుంబాలలో నలుగురు సభ్యులుంటారు. వీరితో పాటు సీనియర్ సిటిజన్లు అయిన తల్లిదండ్రులను బాధ్యతలు చూడాలి. అలాంటప్పుడు ఉన్న బీమా పాలసీ అదనపు ఖర్చులకు సరిపోతుందా? కుటుంబ ఆర్థిక రక్షణకు, కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలు తీర్చేందుకు ఒక పాలసీ సరిపోదనుకుంటే అవసరానికి తగినట్లు సమయానుసారం అదనపు పాలసీలను కొనుగోలు చేయవచ్చా? ఒకవేళ కొనుగోలు చేస్తే పాలసీలన్నింటిని ఎలా నిర్వహించాలి? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి.
రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జీవిత బీమా పాలసీలను క్లెయిమ్ చేసుకోవడం సాధ్యమే. ఇది పాలసీదారుడు బీమా అవసరాలు, ఏ ప్లాన్ కొనుగోలు చేశారు అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే విధంగా పాలసీదారులకు ఎంత వరకు బీమా అందించవచ్చు అనే విషయమై బీమా సంస్థలకు కూడా నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. పాలసీ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి ఆదాయం, వయసు, ప్రీమియం చెల్లింపులు సామర్థ్యం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎంత మొత్తం హామీగా ఇవ్వచ్చు అనేది బీమా సంస్థలు నిర్ణయిస్తాయి. ఏదేమైన ఒక వ్యక్తి రెండో పాలసీ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, రెండు పాలసీల గురించి బీమా సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వాలి. అంతేకాదు ఈ విధంగా రెండో జీవిత బీమా పాలసీని ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారో పేర్కొనాలి.
ఈనెల 11న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రారంభం
ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై పిడుగు - నిర్మాణ సామగ్రిపై లబ్ధిదారులకు అధిక భారం