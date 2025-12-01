ETV Bharat / state

మహిళా సంఘాలకు మరో గుడ్ న్యూస్ - 448 అద్దె బస్సుల కేటాయింపు

మహిళా సంఘాల నుంచి 448 బస్సులు అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలని సర్కార్ నిర్ణయం - మహిళా సంఘాలకు అవకాశాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రుల వెల్లడి

More Buses To Women Self Help Groups
More Buses To Women Self Help Groups (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 7:59 PM IST

Telangana Government Plans To Release More Buses To Women Self Help Groups : రాబోయే రోజుల్లో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల నుంచి బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసిందని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా 152 మహిళా సమాఖ్యలు ఆర్టీసీకి తమ బస్సులను అద్దెకు ఇచ్చాయి. ఇందువల్ల వారు ప్రతినెల స్థిరమైన ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఇదే బాటలో మరో 448 మహిళా సంఘాల నుంచి బ‌స్సుల‌ను అద్దెకు తీసుకునే ప్రక్రియ చివరి దశలో ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలు : సెర్ప్ సీఈఓ దివ్యా దేవరాజన్, ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డికి మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, దనసరి సీతక్కలు లేఖ రాశారు. 448 మండల మహిళా సమాఖ్యలు బస్సులు కొనుగోలు పూర్తి చేసి, వాటిని ఆర్టీసీకీ అద్దెకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వారు తెలియజేశారు. అవసరమైన అనుమతులు మంజూరైన వెంట‌నే, ఆ బస్సులను ఆర్టీసీకి అప్పగించ‌నున్నట్లు మంత్రులు పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆర్టీసీలో మహిళా సమాఖ్యల ద్వారా నడిచే బస్సుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది. ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలను కల్పించడం లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తోందని మంత్రులు పేర్కొన్నారు.

గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం : ఒక్కో బస్సు ద్వారా మహిళా సంఘాలకు నెలకు సుమారు రూ.70 వేల వరకు అద్దె ఆదాయం లభించడం, గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు కీలకంగా మారింది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న 152 బస్సుల విజయవంతమైన నిర్వహణను దృష్టిలో పెట్టుకుని, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మిగతా 448 బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలను కూడా మహిళా సంఘాలకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మహిళా సాధికారతకు దోహదపడే కీలక నిర్ణయం ప‌ట్ల‌ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, పంచాయతీ రాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి దనసరి సీతక్క హర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించడం ద్వారా గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడటమే కాకుండా, ప్ర‌జా రవాణా వ్యవస్థలో ప్రత్యక్ష భాగస్వాములుగా మారడం ఎంతో సంతోషకరమని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం మహిళలకు నిరంతర, స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించడమే కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని మంత్రులు అభిప్రాయపడ్డారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది : మహిళా సంఘాల నిబద్ధత, క్రమశిక్షణ రాష్ట్ర ప్రజా రవాణా రంగానికి కొత్త దిశను చూపుతుందని మంత్రులు అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ పథకాన్ని మరింత విస్తృతం చేసి, ఎక్కువ సంఖ్యలో మహిళా సంఘాలకు అవకాశాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క స్పష్టం చేశారు. మహిళలు స్వయం సమృద్ధిని సాధించి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మరింత భాగస్వామ్యమవడం ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వారు స్పష్టం చేశారు.

